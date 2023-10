Modernes E-Government mit Low-Code-Plattform cit intelliForm auf der KOMMUNALE in Nürnberg

Spezialist für formularbasierte Prozesse cit gibt auf bundesweit größter Fachmesse und Kongress für kommunale Entscheidungsträger Einblick in die Umsetzung anspruchsvoller Online-Lösungen ohne Programmierung.

Dettingen/Teck, 10.10.2023 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, stellt auf der KOMMUNALE 2023 in Nürnberg die Möglichkeiten ihrer Low-Code-Plattform cit intelliForm zur einfachen Umsetzung anspruchsvoller Online-Anträge und E-Government-Verfahren vor.

Am Gemeinschaftsstand des DATABUND e.V. – Stand 9-402 in der Halle 9 – demonstriert das Unternehmen, wie mit cit intelliForm bürgerfreundliche, webbasierte Online-Formulare für die elektronische Antragstellung und elektronische Genehmigungsprozesse durch Modellierung entstehen können – ganz ohne Programmierung. So können Fachabteilungen in der Verwaltung ohne großes IT-Projekt digitale Anträge individuell umsetzen. Effiziente Workflows und ein integriertes Antrags- und Fallmanagement sorgen auch verwaltungsintern für mehr Transparenz und Effizienz und machen die öffentliche Verwaltung fit für das OZG 2.0.

Die Experten der cit geben zudem Einblick in das virtuelle Bauamt auf Grundlage von XBau 2.x sowie die modellbasierte Entwicklungsumgebung. Sie zeigen, wie cit intelliForm FIM-Datenmodelle unterstützt und FIT-Connect, OSCI und XTA2 integriert.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen den Katalog von mehr als 500 digitalen Formularassistenten der S-Management-Services, ein Unternehmen der DSV-Gruppe, vor. Auf Basis von cit intelliForm können Verwaltungen daraus direkt einsatzbereite, rechtlich geprüfte und technische gepflegte Formulare – von „Antrag auf“ bis „Zuschuss zu“ – auswählen und rasch produktiv setzen.

Im Rahmen des Kongressprogramms der KOMMUNALE stellen die Mitglieder der DATABUND AG „CMS/Portale“ außerdem in praxisorientierten Vorträgen anschaulich ihre Lösungen einer funktionierenden Digitalen Verwaltung und Beispiele gelungener OZG-Umsetzungen vor. Gemeinsam mit Thomas Patzelt, Geschäftsführer der TSA Public Service GmbH, hält Klaus Wanner, geschäftsführender Gesellschafter bei der cit GmbH, in diesem Zusammenhang einen Vortrag mit dem Titel: „Mittels Parametrisierung zum Online-Dienst – TSA-Infodienste + cit Antragsmanagement = Universalantrag“.

„Wir freuen uns sehr darauf, auf der KOMMUNALE unsere Lösungen den Entscheidungsträger aus Städten und Kommunen vorzustellen und uns mit anderen Experten auszutauschen. Gerne berichten wir dabei, wie unsere vielen kommunalen Kunden erfolgreich ihre Prozesse ohne Programmierung digitalisieren“, erklärt Klaus Wanner.

Die KOMMUNALE ist Deutschlands größte Messe für Kommunalbedarf und etablierter Treffpunkt für Entscheidungsträger und Experten aus Städten und Gemeinden. Die Fachmesse deckt alle relevanten kommunalen Themenfelder ab – von Digitalisierung über IT-Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Mobilität.

Termine für persönliche Beratungsgespräche am cit-Stand können vorab bei Katrin Schubert, Tel: 07021/95085862, E-Mail: katrin.schuber@cit.de, vereinbart werden.

Die KOMMUNALE 2023 findet am 18. und 19. Oktober im Messezentrum in Nürnberg statt. An den Messeständen der zahlreichen Aussteller können sich die Besucher über die neuesten Produkte und Dienstleistungen für Städte und Kommunen informieren und sich in zahlreichen Vorträgen, Kongressen und Ausstellerfachforen über kommunale Themen austauschen.

Mehr Informationen zur KOMMUNALE 2023 finden Sie hier: https://www.kommunale.de

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung erhalten Sie hier: https://www.cit.de/loesungen

Ein informatives Whitepaper zu den Vorteilen moderner Low-Code-Plattformen können Interessierte per Mail an info@cit.de anfordern.

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

