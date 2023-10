M-Files liefert 294% ROI laut einer neuen Business-Impact-Studie

Unabhängige Studie zeigt, dass Kunden, die M-Files in Kombination mit Microsoft verwenden, Vorteile im Wert von mehr als 7 Millionen Euro erzielen und gleichzeitig ihr Informationschaos beseitigen.

Ratingen, 10.10.2023 – M-Files, der führende Anbieter von Knowledge Work Automation, gab heute die Ergebnisse einer neu veröffentlichten Studie bekannt, die die Kosteneinsparungen und den geschäftlichen Nutzen von M-Files aufzeigt. The Total Economic Impact™ of M-Files, eine von Forrester Consulting im Auftrag von M-Files im August 2023 durchgeführte Studie, ergab, dass die Plattform zur Knowledge Work Automation von M-Files den Kunden innerhalb von drei Jahren einen ROI (Return on Investment) von 294 % brachte.

Mit M-Files können Wissensarbeitende den gesamten Prozess von der Erstellung und Verwaltung von Dokumenten über die Automatisierung von Arbeitsabläufen, externer Zusammenarbeit und unternehmensweiter Suche bis hin zu Sicherheit, Compliance und Erstellung von Audit-Trails automatisieren, um die Effizienz ihrer Prozesse zu verbessern und Geschäftsrisiken zu verringern. M-Files schafft mit seiner Knowledge-Work-Automation-Plattform ein neues Arbeitsparadigma, indem es eine echte End-to-End-Automatisierungslösung bietet.

Die Forrester-Studie kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen, die M-Files einsetzen, quantifizierbare Vorteile in Form von besserer Suche, schnellerer Ablage, effizienteren Arbeitsabläufen und Zusammenarbeit, verbesserter Sicherheit und Compliance, Umsatzsteigerung und höherer Produktivität erfahren.Die Studie hebt auch die Fähigkeit von M-Files hervor, sich gut mit Microsoft und anderen Integrationen zu verbinden, um Dokumente und Informationen effektiv und sicher in einem globalen Unternehmen zu verwalten.

„Microsoft versetzt Einzelpersonen und Unternehmen in die Lage, mit seinem führenden Technologiepaket, das von einem starken Partner-Ökosystem unterstützt wird, mehr zu erreichen“, sagte Rene van Haaster, ISV Lead Western Europe, Microsoft. „Wie diese Forrester-Studie zeigt, schafft unser langjähriger Partner M-Files einen erheblichen Mehrwert für Microsoft-Kunden, indem er sofort und sicher die richtigen Informationen zur Verfügung stellt. Mit M-Files und Microsoft zusammen können Wissensarbeitende schneller auf Informationen zugreifen, effektiver arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen.“

Die Forrester Total Economic ImpactTM (TEI) Studie zeigt quantifizierbare Vorteile auf, die Unternehmen durch den Einsatz von M-Files in Kombination mit Microsoft und anderen Anwendungen erzielt haben. Beispiele für diese Vorteile sind:

-Um 50% bessere Suche nach Dokumenten und Informationen. Mit erweiterten, kontextbezogenen Suchfunktionen und einer robusten Metadatenbasis ermöglicht M-Files Wissensarbeitenden das schnelle Auffinden von Dokumenten im relevanten Geschäftskontext und beseitigt das Informationschaos. Die nahtlose Integration mit Microsoft 365 und anderen Anwendungen ermöglicht zudem eine effiziente systemübergreifende Suche und steigert die betriebliche Effizienz.

-Um 65% schnellere Ablage von Dokumenten. M-Files beschleunigt und verbessert die Ablage von Dokumenten durch automatisierte Metadatenvergabe und Dateibenennung und integriert sich dabei nahtlos in Microsoft-Anwendungen wie SharePoint, Word und Outlook.

-Um 70% effizientere Arbeitsabläufe. M-Files verbessert die Prozesseffizienz und -genauigkeit durch automatisierte Dokumenten-Workflows für die Erstellung, Zusammenarbeit und Genehmigung. Der Hauptnutzen von M-Files liegt in der Automatisierung dokumentenzentrierter Prozesse, während die Versionskontrolle in Microsoft Word und anderen Anwendungen sowohl die Arbeit Einzelner als auch die Zusammenarbeit optimiert.

-Verbesserte Compliance und Sicherheit, die zu einer Automatisierung bei der Verarbeitung neuer Dokumente und einer Zeitersparnis von 20% für Auditoren führt. M-Files reduziert das Geschäftsrisiko durch automatisierte Maßnahmen zur Dokumentensicherheit und Compliance, um Regelverstöße zu verhindern, den Zugriff auf Dokumente und Aufbewahrungsrichtlinien zu verwalten und Compliance-Regeln zu automatisieren, und spart so Zeit und Aufwand bei der Auditierung.

Für die Analyse erstellte Forrester eine kombinierte Organisation auf der Grundlage von Daten aus Kundenbefragungen, um die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen widerzuspiegeln, die eine Investition in M-Files Technologie haben könnte. Jeder befragte Kunde nutzte vor dem Kauf von M-Files die Microsoft Suite ganz oder teilweise. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kunden in der TEI-Studie durch den Einsatz von Microsoft und M-Files eine erhebliche Steigerung der Produktivität ihrer Mitarbeitenden durch verbessertes Dokumenten- und Informationsmanagement verzeichnen konnten:

-„Integriert in M-Files haben wir Teams, Outlook und alle Office-Anwendungen. Wir nutzen auch den SharePoint-Connector und haben viele interne Anwendungen integriert. Die Integrationen mit anderen Systemen sind sehr nützlich. Die Dokumentendaten werden in M-Files gespeichert und die Integrationen bringen uns wirklich zusätzlichen Nutzen.“ – Anwendungsspezialist, Öffentliche Verwaltung

-„Es ist sehr wichtig, dass alle unsere Systeme miteinander kommunizieren. Die Kombination aus M-Files und dem Microsoft-Ökosystem und die Zusammenarbeit aller Systeme [bietet] einen wirklich hohen Wert für uns. Wenn es nicht bereits integriert wäre, müssten wir es selbst entwickeln.“ – CIO, Beratungsunternehmen

-„Die größten Vorteile für uns sind, dass M-Files die Verwaltung des Lebenszyklus von Informationen und auch die Einhaltung von Vorschriften ermöglicht. Und M-Files ermöglicht zusammen mit dem Microsoft-Ökosystem – wo sich alles um Teamwork und Zusammenarbeit dreht – eine flexible Auswahl an Tools. Das ist definitiv etwas, das einen Mehrwert bietet.“ – Leiter der Abteilung Records Management, Öffentliche Verwaltung

-„Durch die Integration mit Microsoft Outlook, Word und Excel können wir Dokumente direkt in M-Files ablegen und so Zeit und Mühe sparen. Der Mitarbeiter teilt M-Files mit, worum es sich handelt, und M-Files benennt das Dokument für ihn. Auf diese Weise erhalten wir eine Standardisierung der Dateinamen.“ – Business Analyst, Professional Services

„Durch das Aufkommen der generativen KI steht die Wissensarbeit vor der nächsten Stufe der Transformation – und wir sind stolz darauf, an vorderster Front dabei zu sein“, sagt Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files. „Unsere umfangreichen Integrationen mit Microsoft ermöglichen es Wissensarbeitenden, in einer sich schnell entwickelnden Welt erfolgreich zu sein. Sie können die Möglichkeiten der Automatisierung nutzen, um das Informationschaos zu beseitigen, die Prozesseffizienz zu verbessern und Geschäftsrisiken zu reduzieren. Diese Studie unterstreicht unsere Fähigkeit, mit unserer Plattform für Knowledge Work Automation die Arbeitsweise von Wissensarbeitenden zu revolutionieren.“

M-Files-Kunden, die Microsoft Azure Cloud-Dienste nutzen, können ihre M-Files-Subskriptionen direkt über den Microsoft Azure Marketplace bestellen und ihr M-Files-Abonnement an ihre Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) binden. Der Microsoft Azure Marketplace, ein Online-Store mit Anwendungen und Diensten für die Nutzung auf Azure, bringt Unternehmen, die innovative, Cloud-basierte Lösungen suchen, mit globalen Partnern zusammen, die fertige Lösungen entwickelt haben.

Wenn Sie mehr über die Kosteneinsparungen und Vorteile von M-Files erfahren möchten, laden Sie die vollständige Forrester-Studie „Total Economic Impact™ of M-Files“ herunter:

https://media.m-files.com/de/forrester-tei-study-m-files-2023

Hier finden Sie M-Files im Microsoft Azure Marketplace:

https://azuremarketplace.microsoft.com/de/marketplace/apps/mfiles.mfilesteams

M-Files ist die führende Plattform für Knowledge Work Automation. Mit der M-Files-Plattform können Wissensarbeitende Informationen schneller finden, intelligenter arbeiten und mehr erreichen. M-Files verfügt über eine innovative, metadatengesteuerte Architektur, eine integrierte Workflow-Engine und fortschrittliche Künstliche Intelligenz (KI). Kunden können damit Informationschaos beseitigen, die Effizienz von Prozessen verbessern und Sicherheit sowie Compliance automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

