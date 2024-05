Weiterbildung und praxisnahe Lösungen für mehr Digitalisierung

Wer denkt, dass langsam alles erfunden sein müsste, der irrt. Immer weiter schreitet die Entwicklung digitaler Innovationen fort, immer schneller folgen Marktneuheiten aufeinander. Doch was Erleichterung verschaffen kann, wirkt auf Betriebe ohne IT-Abteilung oftmals verwirrend. Welche Softwarelösung ist die passende für den individuellen Anspruch? Welche Tools sind effektiv, welche wirklich nötig? Die Beantwortung dieser Fragen ist essenziell. Denn ohne Bereitschaft zur digitalen Transformation kann kein Unternehmen langfristig im Wettbewerb bestehen. Genau hier kommt Digital Affin ins Spiel. Die professionelle Content-Plattform fungiert als Schnittstelle zwischen neuesten Softwareprodukten und wirtschaftlichem Geschäftserfolg. Und bietet seinen Kunden ab sofort auch die Möglichkeit einer Weiterbildung für mehr Digitalisierung.

Expertise und Erfahrung

Die anhaltende Digitalisierung beeinflusst Betriebe jeder Branche und Größe. Prinzipiell eine positive Entwicklung: Innovative Softwaretools können Effizienzen steigern und Performances verbessern. Doch nur, werden individuell geeignete Technologien gewählt und korrekt eingesetzt. Vor allem Kleinunternehmen jedoch fehlt es oftmals an Zeit und Personal, sich eingängig mit passenden Softwarelösungen zu beschäftigen. Genau hier schaffen die Technik- und Internetspezialisten von Digital Affin Abhilfe. Sie übernehmen die Recherche, testen und vergleichen Angebote. Ihr Wissen vermitteln sie leicht verständlich über Blogs, Podcasts – und seit neuestem auch in hochwertigen Weiterbildungskursen.

2017 postete Geschäftsführer Jan Siebert seine ersten Blogartikel rund um die anhaltende Digitalisierung. Mit Erfolg: Aus dem Hobby wurde ein Beruf „JSS digital“ zu „Digital Affin“. Als heutige Marke der tomorrow web GmbH beschäftigt das Wissensportal mittlerweile über zehn spezialisierte Mitarbeiter. Stets auf aktuellen Stand, empfehlen sie Unternehmen aller Industriezweige nützliche Softwarelösungen. Sie vergleichen Tools, verfassen hilfreiche Blogartikel und geben stichhaltige, transparente Tipps in Podcasts. Und haben ihrem umfassenden Leistungsangebot eine neue Dienstleistung zugefügt. Ab sofort erhalten Unternehmen jeder Art auf Wunsch auch über Weiterbildungsprogramme Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Für effizientere Strukturen, gesteigerte Produktivität und wirtschaftlichen Erfolg. Interessenten können aus einer weitreichenden Themenpalette wählen und damit gezielt ihren individuellen Informationsbedarf decken. Erfahrene Trainer beraten über effektive Marketing-Tools oder den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Suchmaschinenoptimierung. Praxisnah vermitteln sie Vorteile von Softwarelösungen für Liquiditätsplanungen, digital unterstützte Neukundenakquise oder Mitarbeiterbindung. Sie geben Tipps zum kompetenten Auftritt in Online-Meetings oder optimalen Software-Anwendungen für Verkauf und Vertrieb.

Wer die neuesten digitalen Werkzeuge effektiv für sich nutzen möchte, sollte mit Digital Affin Kontakt aufnehmen. Denn nur mit dem korrekten Einsatz gezielter Softwarelösungen kann die digitale Transformation ihr enormes Potenzial entfalten. Und einen langfristigen Geschäftserfolg garantieren.

Digital Affin ist eine moderne Weiterbildungsplattform, die sich auf die Aufklärung und Information über die neuesten Trends im Bereich Software konzentriert. Mit einem tiefen Verständnis für die digitale Transformation und deren Einfluss auf Unternehmen aller Größen, bieten wir wertvolle Einblicke und praxisnahe Lösungen. Unser Ziel ist es, die Brücke zwischen Software-Innovationen und Unternehmenserfolg zu schlagen. Wir zeigen, wie Software genutzt werden kann, um Prozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und letztendlich den Geschäftserfolg zu fördern. Unser Portfolio umfasst eine breite Palette an Themen – von Marketing-Tools und Künstlicher Intelligenz bis hin zu Liquiditätsplanungs-Programmen und mehr. Unsere Inhalte stehen in Form von Artikeln, Videos und Weiterbildungskursen zur Verfügung.

