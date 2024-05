Vitel vertreibt den B One 5G von Peplink und ermöglicht so verlässliche 5G-Konnektivität

Als offizieller Peplink-Distributor vertreibt die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, den neuen Router B One 5G. Das Gerät ist eine Weiterentwicklung des Routers B One und bietet im Vergleich zum Standardmodell zusätzlich 5G-Konnektivität. Als 5G-Router ist der B One 5G bestens für Unternehmen und Büros, den Einzelhandel oder Wohnmobile geeignet.

Die Dual WAN-Architektur macht es möglich, dass die Verbindung auch dann bestehen bleibt, wenn eine Internetleitung ausfällt. Mit der SpeedFusion-Technologie können außerdem mehrere Internetverbindungen nahtlos zu einer einzigen, äußerst zuverlässigen Verbindung gebündelt werden. Durch das integrierte 5G/LTE-Mobilfunkmodem ist die kabelgebundene Hauptleitung zusätzlich abgesichert. Das Modem kann auch als primärer funkbasierter High-Speed-Internetanschluss dienen.

Peplink kooperiert als erster autorisierter Starlink Technology Provider mit SpaceX und kombiniert seine Router mit der Satellitenlösung Starlink. Der B One 5G lässt sich einfach mit Starlink integrieren und ermöglicht die Bündelung mehrerer Starlink-Verbindungen.

Mehr zum B One 5G erfahren Sie im Datenblatt ( https://5g.vitel.de/wp-content/uploads/2024/04/DE_Peplink_B_One_5G_Datenblatt_f.pdf) sowie auf der deutschsprachigen Produktseite ( https://5g.vitel.de/peplink-b-one-5g).

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

