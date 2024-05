Riverbed stellt KI-gestützte Plattform vor

Riverbed stellt die fortschrittlichste KI-gestützte Plattform und neue Lösungen für Mobile, Cloud und AIOps vor

München – 07.Mai.2024 – Riverbed, ein führender Anbieter von KI-Observability, stellt die fortschrittlichste KI-gestützte Observability-Plattform zur Optimierung digitaler Erlebnisse vor und bringt mehrere neue Lösungen sowie einen Unified Agent auf den Markt, der auf dieser offenen Architektur basiert. Die neuen Observability-Funktionen von Riverbed stützen sich auf die umfassende Sammlung von Full-Fidelity-Daten in der gesamten IT-Landschaft und ermöglichen es der IT-Abteilung, blinde Flecken in Bezug auf Public Cloud, Zero Trust- und SD-WAN-Architekturen sowie Remote-Arbeitsumgebungen zu beseitigen. Darüber hinaus kann die IT-Abteilung mit Aternity Mobile jetzt die Leistung der unternehmenseigenen Apple iOS- und Android-Mobilgeräte überwachen, um proaktiv Probleme bei der digitalen Erfahrung zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität der Mitarbeitenden zu ergreifen. Das Unternehmen veröffentlichte außerdem die nächste Generation von Riverbed IQ 2.0, einem AIOps-Service, der die Alarmmüdigkeit reduziert und es der IT-Abteilung ermöglicht, Probleme schneller zu erkennen und zu lösen, indem sie die KI-gesteuerte Korrelation und Automatisierung von Riverbed- und Drittanbieterdaten nutzt.

Die IT-Teams von heute stehen vor der großen Aufgabe, ein digitales Erlebnis zu schaffen und gleichzeitig komplexe IT-Umgebungen und riesige Mengen an Daten und Warnmeldungen ohne ausreichenden Kontext oder verwertbare Erkenntnisse zu verwalten. Hinzu kommen blinde Flecken im Netzwerk und ein Mangel an qualifizierten IT-Ressourcen, was eine einzigartige Herausforderung darstellt. Sie erfordert die Sammlung und Analyse all dieser Daten sowie die Nutzung von KI und Automatisierung, um die Anforderungen des modernen IT-Betriebs zu erfüllen. Die KI-gestützte Plattform von Riverbed sammelt Daten über den gesamten Technologie-Stack hinweg, um präzise KI-Ergebnisse zu gewährleisten, die letztendlich die Zeit und die Kosten für die IT-Fehlerbehebung reduzieren und bessere digitale Erlebnisse für die EndnutzerInnen liefern.

„KundInnen stehen vor der Herausforderung, das digitale Erlebnis zu verbessern, ihre Verwaltungsumgebung zu vereinfachen und KI zu implementieren, die funktioniert und skalierbar ist“, sagt Dave Donatelli, Chief Executive Officer bei Riverbed. „Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Riverbed in seine Kernkompetenzen Datenerfassung und KI investiert. Heute bringen wir die fortschrittlichste KI-gestützte Observability-Plattform auf den Markt, um digitale Erlebnisse zu optimieren, sowie Lösungen, die neue Einblicke in blinde Flecken im Netzwerk und unternehmenseigene Mobilgeräte ermöglichen. Dies ist die größte Produkteinführung von Riverbed seit Jahren, und alle diese Lösungen sind ab sofort verfügbar. Großartige KI beginnt mit großartigen Daten, und unsere Plattform- und Visibility-Lösungen bieten der IT-Abteilung die branchenweit umfassendsten und echten Daten sowie eine AIOps-Engine, die KI-Automatisierung einsetzt, um Probleme schneller zu beheben, oft ohne menschliches Eingreifen. Im Kern konzentriert sich Riverbed darauf, Unternehmen dabei zu helfen, die digitale Erfahrung ihrer Nutzer zu verbessern, indem wir KI-Automatisierung zur Prävention, Identifizierung und Lösung von IT-Problemen einsetzen.“

Riverbed-Plattform – KI-gestützte Observability Möglichkeiten zur Optimierung digitaler Erlebnisse

Die neue Riverbed-Plattform ist offen, einfach, intelligent und ermöglicht es IT-Organisationen, Daten zu sammeln, zu analysieren, zu automatisieren und Berichte zu erstellen, um optimierte digitale Erlebnisse zu schaffen. Die Riverbed-Plattform sammelt umfassende Daten über Netzwerke, IT-Infrastrukturen, Anwendungen, BenutzerInnenerfahrungen, Endpunkte und der Cloud. Als offene Plattform wird sie mit etwa 35 vorgefertigten Anwendungs- und Softwareintegrationen eingeführt. Die Riverbed-Plattform wendet die Daten, einschließlich der Daten von Drittanbietern, auf eine AIOps-Engine an, um sie zu analysieren und zu korrelieren, wobei die Grundursache identifiziert und automatische Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden. Die Berichterstattung erfolgt über Riverbed-Dashboards oder über die Integration mit IT-Services-Management-Tools wie ServiceNow. Die Riverbed-Plattform umfasst eine Reihe zugrunde liegender Technologien, darunter:

-Der neue Riverbed Unified Agent, der die Bereitstellung und Verwaltung von Visibility-Lösungen mit einem einzigen Agenten optimiert. Der Unified Agent ermöglicht es der IT-Abteilung, SaaS-basierte Visibility-Module wie Aternity für die Überwachung der Endbenutzererfahrung und NPM+ für die Netzwerk- und Cloud-Überwachung hinzuzufügen, um mehr Daten ohne den Einsatz zusätzlicher Agenten zu sammeln. Der Riverbed Unified Agent wird mit einem leistungsstarken Tool zur Agentenverwaltung geliefert.

-Riverbed Data Store, der Petabytes an Daten verarbeitet, analysiert und Berichte erstellt. Der Data Store verbindet die Datenquellen eines Unternehmens zu einem effizienten Daten-Repository und stellt Unternehmen genau die richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung. Diese zum Patent angemeldete Technologie ermöglicht es KundInnen, von Riverbeds leistungsfähigem Daten-Repository zu profitieren, das KI nutzbar macht, ohne dass ein Unternehmen ein eigenes Repository aufbauen muss, was sehr schwierig ist.

-Topologie-Viewer zur Erstellung dynamischer Abbildungen angeschlossener Geräte und zur Darstellung von Abhängigkeiten innerhalb sich entwickelnder und dynamischer IT-Landschaften, wodurch Daten in einen Kontext gestellt werden.

Zu den neuen Datenerfassungs- und Visibility-Lösungen gehören:

-Riverbed Aternity Mobile ist ein einzigartiges Tool zur Überwachung mobiler Geräte, das die Produktivität der Mitarbeiter steigert, indem es IT-Teams in die Lage versetzt, Leistungsprobleme bei der digitalen Erfahrung auf von Unternehmen bereitgestellten mobilen Geräten proaktiv zu erkennen und gezielte Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Laut Gartner[1] gibt es jährlich schätzungsweise 155 Millionen neue unternehmenseigene Mobilgeräte, die von Mitarbeitern in allen Branchen für geschäftskritische Aufgaben eingesetzt werden. Aternity Mobile funktioniert auf Apple iOS und Android über die gesamte Bandbreite von Geräten und löst das, was bisher eine große Lücke in der Visibility von Geräteleistung und BenutzerInnenerfahrung war.

-Riverbed NPM+ ist der erste in einer Reihe von SaaS-gestützten NPM-Services, bei dem die Datenerfassung über den Riverbed Unified Agent am Endpunkt erfolgt. Als branchenweit erste Methode überwindet NPM+ die traditionellen blinden Flecken im Netzwerk, die durch Remote-Arbeit, öffentliche Clouds und verschlüsselte Architekturen wie Zero Trust-Umgebungen entstehen, und erweitert die Transparenz der Datenpakete auf Netzwerkstandorte, an denen eine Überwachung bisher nicht möglich war. NPM+ wurde entwickelt, um entschlüsselte Daten an jedem Benutzer- und Server-Endpunkt (einschließlich Kubernetes) zu sammeln und so Visibility-Lücken wie verschlüsselte Tunnel in Zero Trust-Architekturen zu schließen.

-Riverbed NetProfiler, das Echtzeiteinblicke in den Netzwerkverkehr und die

Anwendungsleistung liefert, bietet jetzt neue Funktionen zur Überwachung des SD-WAN-Zustands und der Leistung, auch für Cisco (Viptela) und VeloCloud SD-WAN.

Riverbed IQ 2.0 und Aternity Intelligent Service Desk

Die zweite Generation von Riverbed IQ 2.0, die 2022 eingeführt wurde, ist ein SaaS-basierter AIOps-Service. Dieser nutzt KI-gesteuerte Automatisierung, um reale Daten in der gesamten IT-Landschaft zu kontextualisieren und zu korrelieren, um Probleme zu verhindern, zu identifizieren und schnell zu beheben. Riverbed IQ 2.0 repliziert und automatisiert die Best Practices von IT-Experten, um zusätzlichen Kontext zu erfassen, Störfaktoren herauszufiltern und Prioritäten zu setzen, so dass nur die wichtigsten Warnmeldungen angezeigt werden. Riverbed IQ 2.0 nutzt AIOps-Techniken wie den Riverbed Data Store und den Topology Viewer und verwendet Riverbed Automation, um Prozesse zu automatisieren, damit die IT-Abteilung Probleme schneller lösen kann – oft auch ohne menschliches Eingreifen.

Die neue Version von Riverbed IQ 2.0 nutzt erweiterte Datenerfassungsquellen sowie eine wachsende Library mit 170 vorgefertigten, ausgelösten Korrekturmaßnahmen von Aternity, Anwendungsintegrationen und Tools zur Erstellung individueller Korrekturmaßnahmen. Darüber hinaus können IT-Organisationen mithilfe von benutzerdefinierten Tags und On-Demand-Automatisierung sofort Korrekturmaßnahmen starten oder sie zu einem vorab geplanten Zeitpunkt ausführen lassen.

Riverbed IQ 2.0 folgt auf die kürzlich erfolgte Einführung des Aternity Intelligent Service Desk, der die Effizienz und Verfügbarkeit von Service Desks und Call Centern erhöht. Diese neue Aternity-Funktion nutzt KI und leitet Workflows ein, um häufige Probleme zu automatisieren und zu lösen. Darüber hinaus ermöglicht Aternity Intelligent Service Desk der IT-Abteilung, die Zufriedenheit der Endnutzer durch die Integration von Stimmungsanalysen in den Lösungsworkflows von der Problemerkennung bis zur Lösung zu verstehen. Das Ergebnis ist eine verbesserte KundInnen- und BenutzerInnenzufriedenheit für Call Center und Servicedesks.

„Unternehmen setzen mit großer Intensität auf die Integration von KI-Lösungen und erkennen dabei, dass hochwertige, vertrauenswürdige und relevante Daten entscheidend für den Erfolg sind. Angesichts der komplexen IT-Infrastrukturen und hybriden Arbeitsmodellen ist zudem eine umfassende Überwachung erforderlich, um eine positive digitale NutzerInnenerfahrung sicherzustellen.“, sagt Bob Laliberte, Principal Analyst bei theCUBE Research. „Die neue KI-gestützte Observability-Plattform von Riverbed optimiert digitale Erlebnisse, indem sie einen Unified Agent, alle bestehenden Lösungen von Riverbed, neue Netzwerk- und mobile Lösungen sowie die KI-Technologie der zweiten Generation mit fast 200 automatischen Antworten direkt aus der Box nutzt. Die Plattform bietet eine offene Architektur, um ein Ökosystem von PartnerInnen, Integrationen und die Aufnahme von Daten Dritter zu unterstützen. Durch die Nutzung der Riverbed-Plattform können Unternehmen die Komplexität der Unterstützung hochgradig verteilter Umgebungen reduzieren, um die betriebliche Effizienz zu steigern, bessere digitale Erlebnisse zu bieten und das Unternehmenswachstum zu fördern.“

Riverbed, ein führender Anbieter von KI-Observability, stellt die fortschrittlichste KI-gestützte Observability-Plattform zur Optimierung digitaler Erlebnisse vor

Riverbed, die Digital Performance Company, hat ein klares Ziel: Die Human Experience in der digitalen Welt voranzutreiben. Denn hinter jeder digitalen Erfahrung steckt eine menschliche. Riverbed unterstützt Unternehmen dabei, die digitale Erfahrung zu messen und die Performance zu maximieren. Unternehmen können so Kunden, Mitarbeitern, Partnern, Patienten und Bürgern bessere Erfahrungen bieten. Riverbeds Digital Performance Plattform verbindet Digital Experience Management mit Infrastrukturlösungen der nächsten Generation. Das stellt überragende Nutzererlebnisse sicher, liefert bisher unerreichte operative Agilität und schnellere Geschäftsergebnisse. Davon sind die über 30.000 Riverbed Kunden überzeugt – darunter alle Forbes Global 100 Unternehmen. Mehr erfahren Sie unter https://www.riverbed.com/de/

Firmenkontakt

Riverbed

Thando Chasakara

Max-Planck-Straße 8

85609 Aschheim

.



http://www.riverbed.com/de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Martin Stummer

Hermann Weinhauser str 73

81673 München

089 / 99 38 87 34



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.