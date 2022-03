Wegner & Partner erhält German Design Award für Haferdrink-Produktlaunch.

Ausgezeichnete Kreativität & Design.

Offenbach, 28. Februar 2022: Wegner & Partner hat beim German Design Award 2022 einen der renommierten Designpreise gewonnen. Im Rahmen der großen Sieger-Ausstellung im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt konnte das Agenturteam die begehrte Auszeichnung jetzt persönlich entgegennehmen. Prämiert wurde der für den Milchmixgetränke-Hersteller Münsterland J. Lülf GmbH kreierte Produktlaunch zum neuen

Haferdrink “I AM YOUR OAT”.

Launch-Kampagne mit konsequentem 360° Ansatz

Für die gemeinsam mit dem langjährigen Agenturkunden Münsterland entwickelte und realisierte Markteinführung zum neuen Hafergetränk “I AM YOUR OAT” hat Wegner & Partner von der hochkarätig besetzten Fachjury in der Kategorie “Brand Identity” eine “Special Mention” erhalten. Das Launch-Projekt umfasste die Entwicklung von Marke, Produktname und Package-Design. Zudem kreierte die Agentur eine konsumenten-gerechte Lifestyle-Welt und realisierte die gesamte B2B- und B2C-Kommunikation – online und offline. Wegner & Partner-Geschäftsführer Michael Kehm kommentiert: “Wir sind stolz, eine so begehrte und international angesehene Auszeichnung zu erhalten. Einen großen Dank möchte ich unserem Kunden aussprechen – für das Vertrauen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit und den Mut, in der Kommunikation neue Wege zu gehen.”

Der German Design Award

Der German Design Award wird einmal jährlich vom Rat für Formgebung – eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation von Design, Marke und Innovation – verliehen und zählt zu den international renommiertesten Design-Wettbewerben. In diesem Jahr feiert der German Design Award sein zehnjähriges Jubiläum! Die Präsentation der Gewinnerinnen und Gewinner steht zu diesem Anlass unter dem Motto “Wie Designer denken”. Herausragendes Design heißt, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben und Gestaltung weiterzudenken. Die hochkarätige internationale Jury zeichnet diese wegweisenden Designleistungen aus – und der German Design Award macht die Gestaltungstrends in einem glanzvollen Rahmen branchenübergreifend sichtbar.

Wegner & Partner, Agentur für Absatzmarketing

Wegner & Partner wurde 1995 in Offenbach gegründet und agiert branchenübergreifend für alle Kunden, die eine Marke etablieren wollen, einen Relaunch benötigen oder einfach nur erfolgreich verkaufen möchten. Der Schwerpunkt liegt in der strategischen Beratung, Markenführung und dem aktiven und effizienten Absatzmarketing. Im Kundenportfolio befinden sich namhafte Kunden, aber auch kleine Unternehmen, die sehr erfolgreich am Markt agieren und noch besser werden wollen.

Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530

Michael.Kehm@Wegner-Partner.de

http://wegner-partner.de/

Pressekontakt

Wegner & Partner gmbh, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530

Michael.Kehm@Wegner-Partner.de

http://wegner-partner.de/

Bildquelle: Lutz Sternstein