KAISERSCHOTE ist neuer Catering-Partner des Gare du Neuss

Corporate Events im historischen Ambiente

Künftig begleitet KAISERSCHOTE Feinkost Catering die Events in der Location Gare du Neuss. Seit kurzem ist das Unternehmen in der Location tätig, die direkt im Herzen von Neuss liegt und sorgt hier bei jedem Anlass für ein passgenaues Catering. Für KAISERSCHOTE Gründer und Geschäftsführer André Karpinski ist der Gare du Neuss ein idealer Partner. In der Location kann das Unternehmen seine aktuellen Hauptgeschäftsfelder, den Privatkundensektor und das Corporate Catering Geschäft für Unternehmen und Institutionen, perfekt bedienen.

Der Gare du Neuss entstand in den Hallen direkt hinter dem Neusser Hauptbahnhof, der Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Im Gebäude-Ensemble verbinden sich ein historischer Güterbahnhof, eine funktionelle Veranstaltungshalle, ein Vintage-Café und eine Kapelle und bietet in der mächtigen Industriearchitektur Platz für 80 bis zu 450 Gäste. Abgerundet wird das Raumangebot durch einen überdachten Außenbereich, der ganzjährig genutzt werden kann. Der Gare du Neuss verfügt über 110 eigene Parkplätze. Zusätzlich können sämtliche Parkplätze rund um die Location kostenfrei genutzt werden.

Für André Karpinski ist die neue Partnerschaft mit dem Gare du Neuss eine willkommene Ergänzung seiner Location-Portfolios im rheinländischen Wirtschaftsraum.

Bildunterschrift: Gare du Neuss (Foto: KAISERSCHOTE, frei zur Veröffentlichung)

André Karpinski und die KAISERSCHOTE

Um nach dem Abitur die Wartezeit auf einen Studienplatz zu überbrücken, begann André Karpinski 1987 eine Lehre zum Koch in seinem Lieblingsrestaurant. Offenbar erfolgreich, denn schon bald folgten erste Aufträge für die kulinarische Begleitung von B2B-Events und privaten Festen. 1992 entstand daraus das Cateringunternehmen KAISERSCHOTE Feinkost Catering. Das Unternehmen hat sich seither von einem kleinen Traiteur in der Kölner Innenstadt zu einem überregional bekannten Catering-Dienstleister entwickelt, der heute in einer Küchenmanufaktur auf 1.500 qm Nutzfläche in Pulheim-Brauweiler für Business-Events ebenso wie für Privatveranstaltungen erfolgreich tätig ist. Zum Portfolio zählen weiterhin viele Exklusivpartnerschaften mit namhaften Locations im Kölner Raum.

