Jetzt neu im Programm bei Erlebe-Reisen: Marokko Reisen

Attraktive Angebote – auch für reine Frauengruppen!

Der schwäbische Reiseveranstalter Erlebe-Reisen bleibt mit seinen neu aufgestellten Marokko Rundreisen seinem bekannten und bewährten Stil treu: hoher Erlebnisfaktor, für Familien, für Individualisten. Zusätzlich wartet Erlebe-Reisen bei seinen Marokko Reisen mit einem neuen, charmanten Angebot auf: Marokko Rundreisen in einer reinen Frauengruppe. Das gab es bei Erlebe-Reisen noch nicht.

Ansonsten gilt bei Erlebe-Reisen für die Marokko Rundreisen, was von den bisherigen Angeboten – vor allem in Kuba – bekannt ist. Kleingruppenreisen werden ab 2 Personen in jedem Fall durchgeführt. Ebenfalls typisch für Rundreisen von Erlebe-Reisen ist, dass Wunschtermine ermöglicht werden, die für einen kleinen Aufpreis bei Marokko Rundreisen ebenfalls buchbar sind.

Die derzeit – neben dem rein touristischen Wert – wichtigsten Fragen für eine eventuell durchzuführende Marokko Rundreise bekommen bei Marokko Reisen eine positive Antwort. Marokko hat seit langem eine geringe Corona-Inzidenz und bei den Impfungen sind die Marokkaner deutlich über 60 Prozent. Marokko Rundreisen sind unter Sicherheitsgesichtspunkten unproblematisch. Erst vor kurzem wurde Marokko in der “Risk Map” von International SOS im weltweiten Vergleich ein geringes Sicherheitsrisiko bescheinigt. Marokko liegt damit auf dem gleichen Niveau wie die allermeisten Staaten in Europa. Ein Grund mehr für Erlebe-Reisen, Marokko Rundreisen neu ins Reiseprogramm aufzunehmen.

Wohin führen die Angebote von Erlebe-Reisen für Marokko Rundreisen? Zum Teil im wahrsten Wortsinn buchstäblich in die Wüste. Denn ein Kamelritt und eine Übernachtung in einem Beduinenzelt sind bei Marokko Rundreisen von Erlebe-Reisen Pflicht im Programm. Dass vor allem die wichtigen Städte wie Marrakesch, Casablanca, Fez und andere Anlaufpunkte in den Reiseprogrammen sind, macht die Marokko Reisen wertet die Marokko Rundreisen auf. Ebenso wie viele Begegnungen mit Landschaft und Natur, neben der Wüste ist bei Marokko Rundreisen das Atlasgebirge sehenswert. Lokale Tradition und Menschen kennenzulernen ist bei Erlebe-Reisen bei den Marokko Rundreisen fester Programmbestandteil.

Wer vor oder nach einer Marokko Reise Lust auf ein Badeerlebnis hat, wird im neuen Marokko Angebot von Erlebe-Reisen ebenfalls gut bedient. Allerdings nicht an den Mittelmeerstränden, die eher auf den Massentourismus ausgerichtet sind. Marokko Rundreisen beginnen oder enden bei Erlebe-Reisen mit Angeboten für Badeverlängerung an der attraktiven Atlantikküste. Agadir, Essaouria oder Taghazout locken mit tollen Stränden und unzähligen Sportangeboten.

Erlebe-Reisen GmbH – Reiseveranstalter – Spezialist für erlebnisorientierte Individualreisen und Kleingruppenreisen.

