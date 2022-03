Vorwerk flooring Teppichboden mit recycelter Econylfaser

Höchste Teppichboden Qualität nachhaltig und ausgezeichnet mit Prüfsiegeln

Seit 1883 entwickelt und produziert Vorwerk flooring hochwertige Teppichböden in Deutschland. Vorwerk flooring steht für Innovation und langlebige Bodenbelag-Qualität. Allergikerfreundliche, recycelbare textile Rücken ohne Bitumen oder die ökologische SL Beschichtung sind Innovationen von Vorwerk flooring. Teppichboden von Vorwerk flooring erhält man in Tuft- sowie in Web-Technologie, ausgeführt als Bahnenware, modulare Fliese oder abgepasste Teppiche. Viele Vorwerk flooring Teppichböden sind für besondere Feinstaubbindung ausgelegt und bieten niedrigste Raumemissionswerte sowie hohe Trittschall- und Raumschalldämmung.

Aktuell teilt Vorwerk flooring sein Teppichboden-Sortiment in 3 Stilwelten und 3 Qualitäten ein.

Die Vorwerk flooring EXCLUSIVE LINE sorgt dafür, dass höchste Anspruche der Kunden auf ein exklusives Angebot treffen. In der Linie EXCLUVIVE setzt Vorwerk flooring Superlative in Materialqualität, Verarbeitung und Komfort um. Außergewöhnlichen Garne werden dabei zu ganz besonderen Farbwelten, Oberflächen und Designs verarbeitet. In der Produktlinie EXCLUSIVE 1009 Elara wird das hochwertigste Vorwerk flooring Garn PA 6.6 eingesetzt, aus dem ein voluminöser Tuft-Frise mit besten Komfort- und Strapazierwerten entsteht.

Die Vorwerk flooring SUPERIOR LINE hat sich höchsten Komfort zum Ziel gesetzt. Deshalb bestechen die Teppichboden-Produkte dieser Linie mit überzeugender Haptik, Robustheit und einer starken Auswahl an Designs. Die SUPERIOR LINE bietet klassisch-elegante, zeitlos-dezente oder avantgardistisch- extrovertierte Highlights. Die Kollektionen STRATO verwendet eine feinere und eine gröbere Schlinge im Tuftverfahren und ist mit eleganten Druck-Designs gestaltet. Das Obermaterial besteht zu 100% aus der recycelten Econylfasern, die z.B. aus alten Fischernetzen gewonnen wird. Die Superior 1012 Frisea besteht aus hochwertigen Polyamid-Markenfasern. Der mehrfarbige Frise-Velours bietet angenehme Komfort- und höchste Strapazierwerte.

Die Vorwerk flooring ESSENTIAL LINE ist die Basis der drei Teppichboden Produktlinien. Sie setzt Maßstäbe mit ihren Materialien und der Verarbeitung. Als “besser als nur gut” bezeichnen Vorwerk diese hochwertigen Teppichböden. Sie sind hoch belastbar, bieten hohe Funktionalität und eine feine Haptik. Die Designs scheuen keinen Vergleich und treffen den Zahn der Zeit exakt. Die Kollektion ESSENTIANL 1008 Rustica verwendet hochwertige Polyamid-Schlinge mit guten Strapazierwerten für alle Wohnbereiche. Die Essential 1027 Arena verwende eine glatte, melierte und geruchsneutrale Schlinge ohne Emissionen. Die feinstaubbindende Eigenschaft ist besonders für Allergiker interessant. Die als Obermaterial verwendete Econylfaser ist zu 100% aus Recyclingmaterial hergestellt.

Vorwerk flooring Teppichböden sind mit den Zertifizierungen CE, Green Label Plus, GUT sowie die Bestnote bei den Raumemissionen (VOC) ausgezeichnet worden.

Hochwertiger Bodenbelag für Allergiker und Asthmatiker

Vorwerk flooring bedeutet Bodenbelag für den gehobenen Anspruch. Alle Teppichböden werden so angefertigt, dass sie sich auch für Personen, die auf “Hausstaub” allergisch reagieren, eignen. Wie aktuelle Tests bei der GUI (Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik) belegen, weist der Teppichboden von Vorwerk flooring eine so gute Feinstaubbindung aus, dass die Feinstaubkonzentration in Räumen um fast 50 Prozent reduziert wird – eine Wohltat für Allergiker und Asthmatiker.

Die meisten Teppichböden der Vorwerk flooring weisen eine Nutzungsklasse von 32 aus. Damit ist der Teppichboden von Vorwerk flooring äußerst strapazierfähig und langlebig. Selbst Stuhlrollen hinterlassen langfristig keine Spuren auf dem Bodenbelag. Die Teppichboden eignen sich damit auch hervorragend für Büroräume mit hoher Beanspruchung.

Bezug von Vorwerk flooring Teppichböden

Vorwerk flooring Teppichböden erhalten Sie beim guten Raumausstatter sowie im Online-Fachhandel, zum Beispiel auch auf allfloors.de oder bodenbelag.de

Jetzt auf allfloors.de Vorwerk flooring Teppichboden und neuste Rigid Böden von HARO, Parador, Gerflor und Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie berryAlloc, Gerflor, ter Hürne, cortex, amtico, Adramaq und wineo in in großer Auswahl zertifiziert mit “Blauer Engel” sofort günstig online kaufen – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

Firmenkontakt

allfloors® Bodenbelag Marktplatz

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de/vorwerk

Pressekontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Bildquelle: @ vorwerk flooring