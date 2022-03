Leseprobe aus „Tiere sind auch nur Menschen!

Wie die Tigerente bei Janosch, so bietet auch die kleine herzige Entegans in diesem Buch für die Kinder eine ähnliche Identifikationsfigur. Sie ist mal süß und schutzbedürftig, dann aber auch wieder stark und sie animiert zum Schauen, Entdecken, Lesen und Zuhören. Was passiert wohl, wenn sich die Wildgans in einen Schwan verliebt und wie erklärt sie ihren Kolleginnen, dass sie deshalb nicht mit nach Afrika fliegen möchte? Was träumt der Aal im Winter und wie ist das Leben eines Apfelwurmes? Volker Maaßen schreibt Gedichte in Gedanken an die wundersame Zeit, als er seinen Töchtern vorlas und Galina Graf illustriert jedes davon mit liebevollen Zeichnungen. Ein Buch, das Kinder ein gutes Stück auf ihrem Lebensweg begleiten wird.

Leseprobe: Der Apfelwurm

Der Apfelwurm guckt frech und frei

aus dem Apfel raus.

Für ihn ist weiter nichts dabei,

dort ist er ja zu Haus.

Bei Gefahr

zieht er sich still

um ein kleines Stück,

weil er überleben will,

in sein Haus zurück.

Doch kommt die Zeit,

ist es soweit,

es naht ein Mensch,

der hungrig ist

und den ganzen Apfel frisst.

Ein Haus zu haben ist gesund

und schützt uns vor Verderben,

doch manchmal ist es auch der Grund,

weshalb wir sterben.

© Volker Maaßen

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/tiere-sind-auch-nur-menschen/

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe:‎ 60 Seiten

ISBN-10: 3964439991

ISBN-13:‎ 978-3964439994

Bild © mit freundlicher Genehmigung von Martin Urbanek, Spaß und Lernen

http://www.spass-und-lernen.com/

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/