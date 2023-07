Vom IT-Systemhaus zum Vorreiter der Branche: abtis feiert 20-jähriges Jubiläum

Seit 20 Jahren Digitalisierung des Mittelstands als Mission. Engagement und Innovationskraft wird im Jubiläumsjahr mit Auszeichnung Microsoft Partner of the Year gewürdigt. Unternehmen als Teil der abtis Gruppe weiter auf Wachstumskurs.

Pforzheim, 12.07.2023 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, feiert sein 20-jähriges Bestehen.

Gegründet 2003 als IT-Systemhaus mit Spezialisierung auf Microsoft-Technologien und Rechenzentren, hat sich die abtis GmbH als Teil der abtis Gruppe mit rund 170 Spezialist:innen inzwischen zum Hidden Champion rund um die Themen Cloud, IT-Security, Modern Work und Künstliche Intelligenz für den Mittelstand entwickelt.

Geblieben ist der starke Fokus auf den Mittelstand und das Bestreben, die Digitalisierung des Mittelstandes mit zukunftsfähigen, passgenauen Lösungen voranzutreiben. Das visionäre Team testet für seine mehr als 1.000 Kunden deshalb regelmäßig neue Technologien und Ansätze auf ihre Einsatzfähigkeit. „Wir leben technische Innovation und setzen neue Technologien schnell intern ein. Dadurch haben wir einen enormen Grad an Digitalisierung und Automatisierung erreicht“, erläutert Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH, diesen Ansatz. „Das ist gut für unsere Beschäftigten, gut für unsere geschäftliche Performance und insbesondere gut für unsere Kunden. Denn so wir wissen früh, was in der Praxis im Mittelstand funktioniert und was nicht.“ Niederlassungen in Baden-Württemberg und Berlin sorgen darüber hinaus für Nähe zu den Kunden.

abtis ist Vorreiter in der IT-Branche und absoluter Experte für Microsoft-Lösungen. Das demonstrieren die Auszeichnungen als Microsoft Solutions Partner für Modern Work, Security, Azure Infrastructure, Data & AI sowie Digital & App Innovation und die Würdigung mit insgesamt 13 Specializations. Als weltweit erster Microsoft-Partner hat das Unternehmen die Specialization „Hybrid Cloud Infrastructure with Microsoft Azure Stack HCI“ erhalten. Seit 2022 ist abtis zudem Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und als einer von zehn Partnern weltweit als Verified MXDR Solution Partner zertifiziert. Dass die abtis zu den zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Anbietern für Security-Lösungen weltweit zählt, zeigt auch die TOP-25-Platzierung bei der „Security Operations Weltmeisterschaft 2021“. Unter 400.000 Microsoft-Partner weltweit wurde das Unternehmen außerdem als Hybrid-Cloud-Spitzenreiter prämiert.

Gekrönt wurden die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens im aktuellen Jubiläumsjahr schließlich mit der Auszeichnung als Microsoft Partner of the Year in der Kategorie Accelerate Innovation, die bei der weltweiten Partnerkonferenz Microsoft Inspire verliehen wird.

„Trotz unseres Wachstums bleiben wir uns und unserer Mission treu. Wir sehen uns als Wegbegleiter in die digitale Zukunft und wollen Erfolg und Menschlichkeit im Gleichgewicht halten“, erklärt Weimann. „Das zeigt sich auch bei unserer Belegschaft: Viele unserer Mitarbeitenden sind schon sehr lange dabei und haben sich gemeinsam mit dem Unternehmen toll weiterentwickelt. Das macht mich persönlich stolz und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre.“

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Informationen über offene Stellen bei abtis erhalten Interessierte hier: https://www.abtis.de/karriere

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 200.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland und mit fünf Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen sowie 13 Microsoft Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Cyber Defense Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau mit einem Microsoft Verified MXDR. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Barracuda, Deep Instinct, Rapid7, Semperis u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Die abtis Holding AG ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH und die Ceteris AG. Die abtis GmbH ist der Experte für Microsoft-Technologien und Cyber Security für den Mittelstand. progX bietet innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Automatisierung und Digitalisierung. changeable steht für zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit und begleitet Kunden in Change Management und Adoption. Die Ceteris komplettiert dieses Portfolio mit Business-Intelligence-Lösungen auf höchstem Niveau. Rund 170 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, Schleich, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine SC Freiburg und VfB Stuttgart sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

abtis GmbH

Vivien Jung

Wilhelm-Becker-Straße 11b

D-75179 Pforzheim

+49 7231 4431 122



http://www.abtis.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Abtis

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.