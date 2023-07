LANG erweitert Vermietpark um Panasonic Projektoren der PT-REQ12 Serie

Zukunftssichere und flexible Projektoren für gestochen scharfe und lebendige Bilder im Location Based Entertainment (LBE): Top Dry-Hire Vermieter für Medientechnik investiert in 150 Projektoren der PT-REQ12 Serie von Panasonic.

Als eine der wichtigsten europäischen Firmen für die Vermietung und den Verkauf von visueller Präsentationstechnik setzt LANG in ihrem Vermietpark für Deutschland und die Schweiz nun auch auf die 1-Chip-DLP-Laserprojektoren™ der PT-REQ12 Serie von Panasonic. Das Unternehmen bietet die Geräte mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Wechselobjektiven – vornehmlich im Dry-Hire-Geschäft – an, und ermöglicht so einer breiten Basis an Dienstleistern/Vermietern flexible Anwendungen zu realisieren. Damit gehen LANG und Panasonic einen weiteren Schritt in ihrer mehr als 30-jährigen Partnerschaft.

Die DLP-Projektoren der nächsten Generation schaffen neue Ansätze für die Produktion und vereinfachen den Workflow – ideal für die LBE-Industrie. Sie bieten eine Helligkeit von bis zu 12.000 lm, eine 4K-Auflösung und 240 Hz Projektionsfähigkeit bei minimaler Latenz. Deshalb sind sie bestens geeignet für Museen, immersive Erlebnisse und temporäre Installationen.

Die Kunden von LANG profitieren damit ab sofort von der Flexibilität und einfachen Bedienbarkeit bei exzellenter Bildqualität, auf die Panasonic bei der Entwicklung des Geräts Wert gelegt hat. Für ein einfaches Set-up und reibungslose Workflows verfügt die Serie über zusätzliche Funktionen, Schnittstellen und Optionen.

Flexibel und zukunftssicher

Ein Intel® SDM-spezifizierter Steckplatz integriert optionale Schnittstellenerweiterungen oder Funktionseinschübe. So lassen sich etwa ein DIGITAL LINK-, 12G-SDI- Anschlussmodul oder eine Wireless Presentation System PressIT Empfängerplatine hinzufügen. Auch lassen sich standardkonforme modulare PCs oder AV-over-IP-Karten bestücken. Damit sind die Projektoren schon jetzt für künftige Anforderungen gewappnet. Zudem stellt LANG eine große Auswahl an Objektiven schon ab Start der Markteinführung des Projektors im Vermietprogramm zur Verfügung, was Kunden zusätzliche Flexibilität verschafft.

Belastbar, flexibel und betriebssicher

Die Projektoren verfügen über komplett abgeschlossene optische Einheiten mit vollständiger Flüssigkeitskühlung, was 20.000 Stunden wartungsfreie Projektion erlaubt. Dank des filterlosen Designs gelangt kein Staub in das Gerät. Der Wartungsaufwand ist somit überschaubar. Ein 24-Stunden-Dauereinsatz ist mit dem DLP-Projektor kein Problem – und das bei gleichbleibender Qualität der Projektionen über längere Laufzeiten. Zudem enthalten die Projektoren Redundanzen: Fällt beispielsweise das Hauptsignal aus, kann das Gerät direkt auf einen anderen Eingang umspringen. Außerdem lässt sich der Fokus per App einstellen und alle Konfigurationen vom Projektor können über Near Field Communication auf ein anderes Gerät übertragen werden.

Farbechte und scharfe Projektionen

Die Serie ermöglicht eine Projektion mit 240 Hz und erzielt flüssige, rasterlose Bilder. Mithilfe des Pixel-Shift-Verfahrens erreichen die Projektoren eine effektive Auflösung von 4K und reproduzieren somit auch kleinste Details. Auch profitieren Anwender von einer authentischen Farbdarstellung der Geräte. Eine technologiebedingte Farbübersteuerung gibt es bei den Projektoren nicht. Zudem ermöglicht die DLP-Technologie einen homogenen Farbverlauf und erzeugt Projektionen ohne Pixelgitter. Der Dynamic Contrast optimiert mittels neuer Algorithmen für die Szenenanalyse den Gesamtkontrast des dargestellten Bildes. Ein weiterer Vorteil: Anders als bei LCD-Projektoren liefern die Panasonic-Geräte dank DLP-Technologie satte Schwarzwerte und verbessern dadurch zusätzlich den Kontrasteindruck. Zudem punktet das Projektor/Objektiv-Gespann durch die Einstellmöglichkeit der Peripherieschärfe – zusätzlich zum Fokus in der Mitte des Bildes, lassen sich nun auch die Randbereiche separat justieren, was die Schärfe des Gesamtbildes weiter verbessert.

„Mit dieser Investition in die REQ12 1-Chip-DLP-Projektorserie von Panasonic eröffnen wir insbesondere Kunden aus dem stark wachsenden Bereich des Location Based Entertainment ganz neue Möglichkeiten: Die Geräte sind wartungsarm, belastbar, zuverlässig, flexibel einsetzbar, zukunftssicher, einfach zu handhaben und machen darüber hinaus noch ein für Panasonic bekanntes exzellentes Bild“, sagt Tobias Lang, CEO der LANG AG.

Über LANG

LANG ist ein europäischer Großhändler für die Vermietung und den Verkauf von visueller Präsentationstechnik und deren Peripherie. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, dem professionellen AV-Markt besonders hochwertige Produkte anzubieten. Dank stetiger Forschung und Entwicklung sowie deutlicher Marktnähe ist LANG in der Lage, Miet- und Kaufkunden aus einem umfangreichen Portfolio die passenden Produkte anzubieten. LANG unterhält enge Partnerschaften zu führenden Herstellern in der ganzen Welt. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit im Markt und erfahrenen Spezialisten als Ansprechpartner nutzen Hersteller und Kunden den intensiven Erfahrungsaustausch bei der Produktentwicklung, der Gestaltung von Projekten sowie vor Kaufentscheidungen. Servicedienstleistungen, auch als offizielles Service-Center für namhafte Hersteller, ergänzen den Vertrieb und runden das Leistungsangebot von LANG ab. Anfang 2017 gründete die LANG AG zwei selbstständig agierende Unternehmen in der Schweiz und in Großbritannien sowie Mitte 2019 in Spanien. Gemeinsam mit der LANG BARANDAY AG in Zürich, LANG UK in London und LANG IBERIA in Barcelona bedient die LANG AG von nun an den europäischen Markt.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Eduard Gajdek

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

0173 – 6 282 649



https://business.panasonic.de/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16



https://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.