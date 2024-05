Victoria Schmuck präsentiert landesweite Schmuck-Roadshow

Funkelnde Schmuck-Highlights und Styling Tipps auch in deiner Nähe

Victoria Schmuck, ein Unternehmen im Direktvertrieb von Schmuck, kündigt mit voller Vorfreude die bevorstehende Roadshow durch Deutschland und Österreich an.

Die Vision von Victoria Schmuck ist es, Frauen zum Strahlen zu bringen – sei es durch faszinierende Schmuckstücke oder die aufregende Tätigkeit als Schmuckstylistin.

Die bevorstehende Roadshow markiert einen Meilenstein in der Geschichte von Victoria Schmuck. Während der Tour wird ein gebrandeter Truck durch verschiedene Städte in Deutschland und Wien fahren und dabei Halt machen, um interessierten Kunden einen Einblick in Victoria Schmuck sowie das Sortiment von über 400 Schmuckstücken zu bieten. Zudem werden die Vorteile als Gastgeberin einer Schmuckparty vorgestellt und Infoveranstaltungen über die Tätigkeit als Schmuckstylistin stattfinden.

Folgende Städte werden bereist:

03.06.2024 – Viernheim, Rhein-Neckar-Zentrum

04.06.2024 – Karlsruhe, Marktplatz

05.06.2024 – Herbolzheim, Globus Markt

06.06.2024 – Regensburg, Neupfarrplatz

08.06.2024 – Wien, Westfield Shopping City Süd

11.06.2024 – Leipzig, Nova Eventis Leuna

12.06.2024 – Rostock, Neuer Markt

14.06.2024 – Mönchengladbach, Alter Markt

15.06.2024 – Oberhausen, Centro

Interaktive Aktionen wie ein Glücksrad oder eine Tombola, bei der Schmucksets gewonnen werden können, werden für zusätzliche Spannung und Unterhaltung sorgen. Kostenfreie Getränke und eine Dachterrasse laden sowohl zu einem Austausch als auch zum Verweilen ein.

„Unsere Roadshow bietet die perfekte Gelegenheit, Victoria Schmuck einem breiten Publikum näherzubringen, unsere Schmuckstücke zu präsentieren, neue Kunden zu gewinnen und talentierte Frauen dazu einzuladen, sich unserem Team von Schmuckstylistinnen anzuschließen. Wir freuen uns bereits jetzt unfassbar darauf viele Menschen zu inspirieren, kennenzulernen sowie zu begeistern“, äußert Hanna Rinke, Marketing Managerin.

Die Roadshow ist kostenlos für alle Interessierten zugänglich. Weitere Informationen zu den Terminen sowie der Tour können Sie unter https://victoria-schmuck.com/de-de/victoria-on-tour abrufen.

Über Victoria Schmuck:

Victoria Schmuck wurde aus der Leidenschaft von Franoise Kaisin und Brigitte Vyncke, die Schmuck bei „Home-Partys“ verkaufen wollten, um echte Begegnungen zu fördern, gegründet. Das Unternehmen bietet Schmuck über Schmuckstylistinnen an, die kostenlose Schulungen und ein Starter-Kit erhalten, um unabhängig zu werden. Ihre Vision ist es, Frauen zum Strahlen zu bringen und den deutschen Markt im Direktvertrieb zu erobern.

Kontakt

Victoria Schmuck

Hanna Rinke

In der Steele 2

40599 Düsseldorf

–



https://victoria-schmuck.com