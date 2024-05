in-tech erneut als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet

in-tech zählt zu den Siegern des Great Place to Work® Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in der ITK 2024“

Garching (15.05.2024) – Erneut erhält die in-tech GmbH beim Wettbewerb des Forschungs- und Beratungsinstitutes Great Place to Work® eine Auszeichnung in der Kategorie „Beste Arbeitgeber in der ITK 2024“. Die Auszeichnung steht für einen fairen und respektvollen Umgang, einen starken Teamgeist, ein glaubwürdiges Management sowie eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen.

Obwohl die in-tech Mitarbeitenden ihren Arbeitgeber in den Vorjahren schon überdurchschnittlich gut bewerteten, wurden die Ergebnisse in diesem Jahr noch einmal leicht übertroffen. Spitzenreiter bleibt neben den Punkten Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Stolz aber nach wie vor die Bewertung für den Teamgeist mit 88 % Zustimmung, die damit sogar 22 % über dem Befragungsdurchschnitt liegt. „Seit der Gründung des Unternehmens vor über 20 Jahren sind unsere ‚orangenen‘ Unternehmenswerte der Schlüssel unseres Erfolgs“, ergänzt Tobias Wagner, Geschäftsführer bei in-tech. „Dass wir unsere Herzlichkeit, Dynamik und unseren starken Zusammenhalt über die verschiedenen Wachstumsphasen hinweg sogar verstärken konnten, macht mich sehr stolz. Auch mit unserem neuen strategischen Partner Infosys teilen wir unsere Werte und Visionen und werden unserer ‚orangenen‘ Identität treu bleiben.“

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung ausgezeichnet.

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in der Automobilbranche, im Schienenverkehr und in der Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transportsysteme und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie Autonomes Fahren, Elektromobilität, Digital Rail oder Smart Industrial Production.

Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. in-tech beschäftigt derzeit über 2200 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, China, Großbritannien, Tschechien, Spanien, Rumänien und Indien. Das Unternehmen glänzt als exzellenter Arbeitgeber mit einer hervorragenden Unternehmenskultur: Für das gute Betriebsklima, den internen Teamgeist und die hervorragende Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter https://in-tech.com/unternehmen/news finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

