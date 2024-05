Document Processing in höchster Qualität automatisiert

ALPHA COM setzt auf smart INVOICE und smart FIX für die KI-basierte Klassifizierung und Weiterverarbeitung von Dokumenten. Schnelle und zuverlässige Umsetzung auch individueller Lösungen.

Kaiserslautern, 22. Mai 2024 – ALPHA COM, BPO-Dienstleister für die professionelle Verarbeitung von Dokumenten, setzt mit den Produkten von Insiders Technologies, dem technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Document Processing (IDP), für eine Vielzahl von Kunden unterschiedlichster Branchen automatisierte Dokumenten-Prozesse in höchster Qualität um. smart INVOICE und smart FIX sorgen dabei für Flexibilität, Sicherheit und Geschwindigkeit.

In den mehr als 40 Jahren seines Bestehens hat sich ALPHA COM einen Namen als externer Dienstleister für die professionelle Verarbeitung von Dokumenten in analoger und digitaler Form gemacht. Seit rund 20 Jahren setzt das Unternehmen dabei auf Insiders Technologies als Partner für die KI-basierte Automatisierung kognitiver Prozesse. Jeden Tag wickelt ALPHA COM als bundesweit agierender BPO-Anbieter mit rund 400 Mitarbeitenden in den neun Niederlassungen gut 400 Aufträge für seine Kunden ab.

Das Outsourcing-Portfolio des Unternehmens reicht von Projekten wie der einmaligen Digitalisierung von Bestandsakten aller Art, Klassifizierung von Personal- und Patientenakten über die Einführung einer elektronischen Aktenführung bis hin zur täglichen Unterstützung mit intelligenten Prozessen – beispielsweise im elektronischen Posteingang oder bei der Verarbeitung von Eingangsrechnungen und anderer kaufmännischer Belege wie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Reisekostenbelege.

Die Kunden von ALPHA COM schätzen die hohe Flexibilität und die Erfahrung des Dienstleisters. Durch mehr als 3.000 Kunden aus Branchen wie der Industrie, dem Banken- und Gesundheitssektor oder auch der öffentlichen Verwaltung mit unterschiedlichsten Anforderungen schöpft das Unternehmen aus einem Fundus an erfolgreich umgesetzten Projekten. Im Zusammenspiel dieses Erfahrungsschatzes mit der KI-Plattform von Insiders Technologies können auch sehr individuelle Aufgabenstellungen bewältigt werden. Für diese speziellen Einsatzgebiete werden die verwendeten KI-Systeme von den Experten der ALPHA COM individuell mit Musterdokumenten trainiert und erreichen so höchste Erkennungsraten – insbesondere auch bei der herausfordernden Dokumentenklassifikation in Personal- oder Patientenakten.

Für Großprojekte können unter anderem die Niederlassungen der ALPHA COM dynamisch zusammengeschaltet werden, um schnell hohe Durchsatzraten zu erzielen. Auf Seiten der Technik sorgen die Insiders Produkte für problemlose Skalierung, sodass auch stark schwankende Mengen verlässlich abgefangen werden können. Im Ergebnis kann ALPHA COM Kunden aller Größenklassen einen erstklassigen Service bieten.

Da das Unternehmen für seine Kunden essenzielle Dokumenten-Prozesse mit teilweise hochsensiblen Daten übernimmt, ist es selbstverständlich nicht nur nach ISO 9001:2015 zertifiziert, sondern ebenso wie der Technologieanbieter Insiders auch nach ISO/IEC 27001. Die Auszeichnungen bestätigen den hohen Anspruch an die Datensicherheit und das zuverlässige Arbeiten der Unternehmen.

Ein weiteres wichtiges Thema, auf das die Kunden der ALPHA COM großen Wert legen, ist Geschwindigkeit. Bei Eingangsrechnungen liefert der Dienstleister die ausgelesenen Daten und Bilder in der Regel taggleich, spätestens am Vormittag nach Anlieferung der Rechnung. Dadurch profitieren die Kunden von einem deutlich verbesserten Cashflow Management sowie Skonto-Einsparungen. Auch im elektronischen Posteingang liefert ALPHA COM innerhalb weniger Stunden nach Eingang das Ergebnis von Digitalisierung und Klassifizierung. Bei manchen Kunden übernimmt das Unternehmen innerhalb dieser wenigen Stunden bis zu einem gewissen Grad auch gleich die Sachbearbeitung.

Die KI-Komponenten von Insiders Technologies erlauben dabei eine vollständige Automatisierung des Prozesses in der Masse und damit insgesamt eine deutliche Verbesserung der Durchlaufzeiten.

„Flexibilität für individuelle Kundenwünsche ist für uns ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Hier haben uns die Produkte von Insiders noch nie enttäuscht. Insiders Technologies ist nicht irgendein KI-Startup, bei dem auf Euphorie schnell Ernüchterung folgt. Das ist eine gewachsene Technologie, die kontinuierlich optimiert wird – immer State of the Art und verlässlich“, erklärt Peter Fischer, Prokurist bei ALPHA COM.

„20 Jahre Zusammenarbeit sprechen eigentlich für sich. Wir sind sehr froh, mit ALPHA COM einen Partner an unserer Seite zu haben, von dessen enormem Erfahrungsschatz aus einer Vielzahl von Projekten auch wir als Lösungsanbieter profitieren können. Hinzu kommt, dass auch für uns Stichworte wie Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit keine leeren Worthülsen, sondern ein Versprechen sind“, ergänzt Dr. Alexander Swienty, Head of Channel Management bei Insiders Technologies.

Den detaillierten Projektbericht und weitere Case Studies zu Projekten zur Cognitive Process Automation mit Insiders Technologies finden Sie hier: https://insiders-technologies.com/de/customer-overview/#success-stories

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

