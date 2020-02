Verifysoft Technology auf der Embedded World 2020

Verifysoft Technology zeigt auf der diesjährigen Messe in Nürnberg seine Code-Coverage-Lösung Testwell CTC++ zur Messung der Testabdeckung bei Embedded-Systemen.

OFFENBURG, 3. Februar 2020 – Verifysoft Technology GmbH, Anbieter der verbreiteten Code-Coverage-Lösung Testwell CTC++, präsentiert auf der Embedded World 2020 die Leistungsfähigkeit seines Tools für die Qualitätssicherung bei Embedded-Systemen. Testwell CTC++ misst die Testabdeckung bei Embedded-Systemen und ist speziell auf die eingeschränkten Hardware-Reserven kleiner Targets optimiert.

„Die grundsätzliche Herausforderung bei Validierung und Verifizierung von Embedded-Systemen ist, dass für die Messung der Testabdeckung der Code um Zähler erweitert werden muss“, erläutert Klaus Lambertz, Geschäftsführer bei Verifysoft Technology. „Das kann zu Speicherproblemen führen, aber auch die Prozessoren überlasten. Testwell CTC++ wurde speziell für Embedded-Devices konzipiert.“

Vor allem für Unternehmen, die ihre Software nach strengen Standards wie IEC 61508, ISO 26262 oder DO-178B/C entwickeln, sind Nachweis und Dokumentation der Testabdeckung im Rahmen der Zertifizierung unabdingbar. Entsprechend stehen für zahlreiche Normen Qualification Kits zur Verfügung, welche die vorgegebene Qualifizierung des Werkzeugs innerhalb der Tool-Chain unterstützen.

Testwell CTC++ unterstützt alle Compiler und Cross-Compiler. Das Tool erlaubt die Erfassung aller Testabdeckungsstufen bis hin zu MC/DC und MMC. Damit kann Testwell CTC++ in allen Projekten eingesetzt werden, in denen sicherheitskritische Embedded-Anwendungen mit C, C++, Java oder C# entwickelt werden.

Verifysoft Technology stellt auf der Embedded World 2020 in Nürnberg vom 25. bis 27. Februar 2020 in Halle 4, Stand 4-423 aus.

Die Verifysoft Technology GmbH ist ein führender Anbieter von Tools, Dienstleistungen und Schulungen zur Steigerung der Softwarequalität und Senkung der Entwicklungskosten im Embedded-Bereich. Das 2003 gegründete Unternehmen betreut mit einem internationalen Beraterteam am Firmensitz in Offenburg über 600 Kunden in weltweit fast 40 Ländern.

Ein Schwerpunkt von Verifysoft Technology ist die Messung und Dokumentation der Code Covergage (Testüberdeckung). Dazu bietet Verifysoft Technology mit Testwell CTC++, Testwell CMT++ und Testwell CMTJava Lösungen an, die in allen sicherheitskritischen Branchen zum Einsatz kommen. Zudem ist Verifysoft Technology Distributor für verschiedene weitere Tools zur Qualitätssicherung von Software in Embedded Devices, wie zum Beispiel der Statischen Codeanalyse. Weitere Informationen zu Verifysoft Technology stehen unter www.verifysoft.com bereit.

