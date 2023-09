Veneers in Düsseldorf

Düsseldorf ist die Modestadt am Rhein. Hier alle wollen schöne und weiße Zähne haben, aber worauf sollte man achten?

Schöne und weiße Zähne nur in wenigen Wochen. Das sind die Versprechen, welche man häufig bei Zahnärzten hört. Mittlerweile ist es auch bis zu den Laien durchgedrungen, dass dünne Keramikschalen, die Veneers, der Schlüssel zu einem Hollywood-Smile ist. Hier wird mit Mythen über Veneers aufgeräumt und das Thema wissenschaftlich beleuchtet. Veneers sind einer Schönheits-OP gleichzusetzen und helfen in den wenigsten Fällen die Funktion des Kauapparats zu verbessern. Das heißt wir tuen den Zähnen meistens keinen Gefallen, dafür aber dem Spiegelbild und damit der Seele. Das muss einem bewusst sein wenn man sich für eine Veneer-Behandlung entscheidet. Veneers halten 10-20 Jahre bei guter Pflege, danach müssen Sie auch nicht zwangsläufig kaputt gehen, aber die Wahrscheinlichkeit das was passiert steigt. Veneers gibt es natürlich auch in verschiedenen Qualitäten. Die Preise gehen hier von 300€ bis 2000€. Man sollte aber tiefer in die Tasche greifen wenn man ein ein befriedigendes und langlebiges Ergebnis haben will. Bei der Frage wieviele Zähne gemacht werden müssen, sollte man einfach in den Spiegel schauen und Zählen wieviel Zähne man zeigt. Das ist bei jedem etwas unterschiedlich. Natürlich muss man nicht immer alle Zähne im sichtbaren Bereich machen, man kann auch mit Bleaching eine kleine Verbesserung erreichen, aber am Ende sind es dann doch immer Kompromissbehandlungen. Wer in Düsseldorf gerne Veneers haben will kann sich gerne bei uns vorstellen. Wir freuen und schöne Zähne in Düsseldorf machen zu können. Veneers

Ästhetische Zahnmedizin auf höchstem Niveau

