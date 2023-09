coachingLAB 2023:

Topics – Network – Get Together!

Nach dem ersten erfolgreichen CoachingLAB im vergangenen Jahr wird die ICF Germany auch in 2023 ganz bewusst auf die übliche Konferenz verzichten und stattdessen eine weitere Netzwerkveranstaltung mit Fortbildungscharakter für Coaches und Coaching-Interessierte organisieren. An zwei Tagen erwartet die Teilnehmer in Berlin unter dem Motto „Topics – Network – Get Together!“ ein buntes Programm aus den Ideen, Anliegen und Themen der teilnehmenden Coaches.

Das CoachingLAB bietet die dabei Möglichkeit, sich auszutauschen, neueste Erfahrungen und Erkenntnisse zu teilen, Tools, Methoden und Techniken vorzustellen und gemeinsam Lösungen für aktuelle Fragen rund ums Coaching und das Coaching-Business zu entwickeln. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder von ICF Germany sondern alle, die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen oder mehr über den Verband erfahren wollen.

Da das deutsche Chapter der International Coach Federation als erster Berufsverband Gemeinwohlökonomie-zertifiziert ist, liegt auch für das CoachingLAB eine nachhaltige Konzeption zugrunde. Daher hat man sich heuer für Berlin als Veranstaltungsort entschieden, da sich dort auch die Anreise gut mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen lässt.

Das coachingLAB findet im INNSIDE Berlin Mitte vom 20. bis 21. Oktober 2023 von 900 bis 1700 Uhr statt. Tickets zum Preis von EUR 149,- für Mitglieder bzw. EUR 199,- für Nicht-Mitglieder können auf Eventbrite gebucht werden.

https://www.eventbrite.de/e/coachinglab-openspace-2023-topics-network-get-together-tickets-629227033997

Die International Coaching Federation (ICF) wurde 1995 in den USA gegründet und ist heute die größte internationale Non-Profit-Organisation für professionelle Coachs. Der Verband hat weltweit mehr als 40.000 Mitglieder mit 143 Chapters in 80 Ländern (Stand Januar 2021), und fördert den internationalen Austausch durch jährliche Konferenzen in Nordamerika und Europa, sowie zahlreiche internationale Arbeitsgruppen. Stand Januar 2021 gibt es 35.203 Coaches in 134 Ländern und Territorien, die eine der drei ICF-Zertifizierungen besitzen.

Im Jahr 2020 feierte die International Coaching Federation (ICF) ihr 25-jähriges Bestehen als die globale Organisation für Coaches und Coaching. Die ICF widmet sich der Förderung des Coaching-Berufs, indem sie hohe ethische Standards setzt, unabhängige Zertifizierungen anbietet und ein weltweites Netzwerk von zertifizierten Coaches in einer Vielzahl von Coaching-Disziplinen aufbaut.

Die ICF definiert Coaching als Partnerschaft mit Klienten in einem gedankenanregenden und kreativen Prozess, der sie inspiriert, ihr persönliches und berufliches Potenzial zu maximieren.

