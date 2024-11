UTA Edenred erneut für herausragenden Kundenservice ausgezeichnet

-Customer Excellence- und Telesales-Teams von UTA Edenred erhalten das Gütesiegel „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2025“ in der Kategorie Flotten- und Mobilitätslösungen

-Auszeichnung unterstreicht die „Passion for Customers“-Philosophie des Unternehmens

-UTA Edenred erhält die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in Folge

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, wurde erneut für seinen exzellenten Kundenservice mit dem Preis „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ in der Kategorie Flotten- und Mobilitätslösungen geehrt. Bereits im letzten Jahr hatte sich UTA Edenred diese Auszeichnung verdient. Im Rahmen des Tests wurde die Qualität des Kundenservices über einen Zeitraum von zehn Wochen von Mai bis Juli 2024 umfassend geprüft. Die Customer Excellence- und Telesales-Teams von UTA Edenred überzeugten dabei durch ihre herausragende Kundenorientierung und erzielten die Bestnote unter den getesteten Mobilitätsdienstleistern. Die Preisverleihung fand am 6. November in Frankfurt am Main statt.

„Es ist unser Anspruch bei UTA Edenred, die Mobilität unserer Kunden wirklich einfach zu machen“, sagt Richard Röhr, Director Commercial Road Transportation bei UTA Edenred. „Gerade im Mobilitätssektor mit den großen Herausforderungen Digitalisierung, Mobilitätswende und Nachhaltigkeit sind dafür passgenaue, individuelle Lösungen gefragt. Das erreichen wir nur, wenn wir im engen Dialog mit unseren Kunden stehen und ihre Perspektive einnehmen. Unter dem Motto „Passion for Customers“ haben wir diese Philosophie in UTA Edenreds Unternehmenswerten verankert. Dass wir nun zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ erhalten haben, zeigt, dass wir den richtigen Weg verfolgen, und es motiviert uns, noch besser zu werden.“

Umfassende Prüfung aller Support-Kanäle

Im Rahmen der Bewertung wurden sowohl der Service für Interessenten als auch für Bestandskunden getestet. Insgesamt 225 Anfragen wurden von den Testern per Telefon, E-Mail, Chat und über Social Media-Kanäle an die Customer Excellence- und Telesales-Teams von UTA Edenred gerichtet. Dabei wurden die Erreichbarkeit des Services, die Kompetenz der Mitarbeiter, die Qualität der Gespräche sowie die zwischenmenschliche Ebene der Kontakte bewertet. Zusätzlich flossen die Benutzerfreundlichkeit und der Informationsgehalt der Website und des UTA Kundenportals in die Gesamtbewertung ein.

„Die Qualität des Kundenservice ist ein entscheidendes Kriterium, mit dem sich Unternehmen von Wettbewerbern abheben können“, sagt Anke Laukötter, Head of Customer Excellence bei UTA Edenred. „“Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ bietet uns eine willkommene Gelegenheit, unsere Leistungen auf den Prüfstand zu stellen und ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr erneut erfolgreich abgeschnitten haben. Diese Auszeichnung ist eine wertvolle Anerkennung der Leistung der ganzen Customer Excellence- und Telesales-Teams von UTA Edenred, die Tag für Tag unser Motto „Passion for Customers“ mit Leben füllen.“

Die Auszeichnung „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ wird seit 2007 jährlich von der Armonia Deutschland GmbH verliehen und inzwischen in sechs Ländern vergeben. Die Tests werden von der AC Süppmayer GmbH durchgeführt, einem Spezialisten für Mysterytests und Qualitätsprüfung im Kundenservice.

UTA Edenred in 2024 bereits mehrfach prämiert

Für UTA Edenred ist dieser Kundenservice-Award bereits die dritte Auszeichnung in diesem Jahr. In der ersten Jahreshälfte wurde das Unternehmen von der WirtschaftsWoche und dem Marktforschungsunternehmen ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gekürt. Zudem erhielt UTA Edenred den Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV), der hohe Kundenzufriedenheit und starken Kundenservice auszeichnet. Beide Awards wurden UTA Edenred bereits zum vierten Mal in Folge verliehen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 84.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: © Gewählt zum Kundenservice des Jahres