Asahi Kasei Microdevices präsentiert KI-gestützte AgeTech Lösungen für würdevolles Altern im Eigenheim bei der CES 2025

Düsseldorf, Tokyo und Novi – 13. November 2024 – Der Wunsch, im eigenen Heim würdevoll zu altern, ist stärker denn je. Laut U.S. News & World Report halten 95 % der Erwachsenen über 55 Jahren dies für ein wichtiges Ziel, auch wenn gesundheitliche Probleme dies oft erschweren. Auf der CES 2025 wird Asahi Kasei Microdevices (AKM), Teil der Asahi Kasei Corporation, eine Reihe von minimalinvasiven und hochpräzisen Sensortechnologien vorstellen, darunter Millimeterwellenradar und kontaktlose Überwachung, die Altern im Eigenheim sicherer machen.

„Diese Technologien sind so konzipiert, dass sie weniger invasiv und wesentlich genauer als die derzeitigen Industriestandards sind“, sagte Gregg Rouse, Präsident von AKM in den USA. „Was diese Komponenten von anderen abhebt, ist der Fokus auf die Privatsphäre dank unseres Millimeterwellenradars, der eine neue Art der Überwachung durch elektromagnetische Wellen anstelle von Kameras darstellt. Unsere Sensoren wissen nicht, wie die Nutzer aussehen, sondern nur, wie es Ihnen geht. Die Technologie von AKM erfasst wichtige Gesundheitsindikatoren als anonyme Datenpunkte. Dadurch können KI-Systeme die Pflege und Sicherheit verbessern, ohne die Privatsphäre zu verletzen.“

Interaktive AgeTech-Vorführungen

AKM wird mehrere Live-Demonstrationen am Stand 54418 im Venetian Expo & Conference Center präsentieren. Eine dieser Demonstrationen ist das Sturzerkennungssystem, das Stürze, Anwesenheit und Bewegungen von Personen erkennt. Das System kommt ohne den Einsatz von Kameras aus und bietet so eine lebensrettende Überwachung, ohne die Privatsphäre oder Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. Diese Lösung verwendet die Antennen-in-Modul (AiM)-Technologie von AKM, die Antennen und den AKM AK5816 60 GHz Millimeterwellenradar-Transceiver in einer Einheit kombiniert. Das Design bietet eine einfach zu bedienende Lösung mit extrem niedrigem Rauschverhalten im Vergleich zum herkömmlichen Ansatz, bei dem die Antennen in das Gerätegehäuse integriert sind. Des Weiteren wird eine batterielose intelligente Windel ausgestellt. Diese Windel verfügt über ein wiederverwendbares Bauteil, das bereits minimale Flüssigkeitsmengen erkennt und damit die Pflege von älteren Menschen verbessert. Die Feuchtigkeit erzeugt eine minimale Spannung (~300 mV), die dann von AKMs AP4470L Ultra-Low-Power-Boost-Konverter verstärkt wird, um das Produkt ohne Batterien oder komplexe Elektronik zu betreiben. Die Technologie kann dann mit Hilfe des AKM AK1595A Bluetooth® Low Energy Senders drahtlos Daten an das Pflegepersonal senden.

AKM wird auch den Infrarot-Temperatursensor AK9757P vorführen. Dieser Sensor misst nur 1,6 x 1,76 mm, lässt sich nahtlos in Wearables wie Hörgeräte oder Smartwatches integrieren und ermöglicht eine kontinuierliche, nicht-invasive Temperatur- und Gesundheitsüberwachung. Er kann die Temperatur selbst bei Vorhandensein eines kleinen Luftspalts zum Körper mit einer Genauigkeit von 0,2 °C messen, was eine frühzeitige Erkennung von Gesundheitsproblemen und eine individuellere Betreuung ermöglicht. Weitere Demonstratoren zeigen die Millimeterwellenradar-basierte Überwachung von Vitaldaten (Atemfrequenz, Wärmefrequenz, Wärmefrequenzschwankungen und Herzschlaggeräusche), die Überwachung der Muskelaktivität (Elektromyografie) durch einen analogen Front-End-IC, sowie Smart-Home-Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Erkennung der Luftqualität.

Zu Asahi Kasei Microdevices (AKM)

Asahi Kasei Microdevices ist ein in Japan ansässiges Unternehmen und entwickelt und vertreibt elektronische Komponenten. AKM bietet seinen Kunden spezifische Produkte, indem es die hauptsächlich für magnetische Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der auf Siliziumhalbleitern basierenden ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen finden sich beispielsweise in mobilen Kommunikationsgeräten, in der Automobil-elektronik sowie in Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Bildquelle: Asahi Kasei