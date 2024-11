Fodor“s Travels hat gewählt: Das The St. Regis Maldives Vommuli Resort gehört zu den Finest Hotels 2025

Der Reiseführer-Verlag würdigt das Ultraluxusresort auf den Malediven als eines der „100 außergewöhnlichsten Hotels der Welt“.

The St. Regis Maldives Vommuli Resort ist vom englischsprachigen Reiseführer-Verlag Fodor“s Travel in die prestigeträchtige Fodor“s Finest Hotels List für das Jahr 2025 aufgenommen, was das Resort als eines der außergewöhnlichsten Luxushotels der Welt auszeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des The St. Regis Maldives Vommuli Resort, unvergleichlichen Service, außergewöhnliche Gästeerlebnisse und ein atemberaubendes Resort inmitten der Natur zu bieten.

Die Fodor“s Finest Hotels List ist eine jährliche Auszeichnung, die von den Redakteuren von Fodor“s Travel zusammengestellt wird und die besten Hotels weltweit würdigt. Nach der Zusammenstellung der Einsichten und Beurteilungen von mehr als 750 globalen Experten und der Überprüfung von Tausenden von Hotels hat die Publikation entschieden, dass das The St. Regis Maldives Vommuli Resort zu den 100 besten Hotels der Welt gehört.

„Wir fühlen uns geehrt, in die Fodor“s Finest Hotels List 2025 aufgenommen zu werden“, sagte Vincent Pauchon, General Manager des The St. Regis Maldives Vommuli Resort. „Wir sind stolz darauf, auf einer globalen Bühne neben so vielen angesehenen Hotels zu stehen, die das Beste an Gastfreundschaft verkörpern.“

The St. Regis Maldives Vommuli Resort ist das erste St. Regis Resort, das auf einer unberührten Insel liegt und seine Gäste in eine authentische und wunderschöne natürliche Umgebung eintauchen lässt, die durch den feinsten Ausdruck von Luxus und Raffinesse hervorgehoben wird. Eingebettet in eine unberührte tropische Landschaft, umgeben von glitzerndem Sand und dem Indischen Ozean, heißt das The St. Regis Maldives Vommuli Resort Reisende in einem exklusiven Paradies voller exquisiter Momente willkommen.

Die vollständige Liste der Fodor“s Finest Hotels 2025 kann auf der Website hier eingesehen werden.

