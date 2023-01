Tracking-on-the-Job: Vertriebssoftware dokumentiert und inspiriert zu mehr Leistungsbereitschaft

„Messbare Erfolge motivieren mehr als gutes Gehalt zu mehr Leistung!“

Für viele zahlt eine gute Bezahlung gewaltig auf die Zufriedenheit im Job ein. Doch langfristig verliert allein geldliche Gratifikation ihre Kraft als Motivator, so eine Studie der IU Internationalen Hochschule, Erfurt. Sie untersucht, wie Unternehmen Fachkräfte finden und binden können. 69 Prozent der Befragten priorisieren ein hohes Grundgehalt. Aber für jede:n Dritte:n sorgen Anerkennung und Wertschätzung für Ansporn zu mehr Leistung.

„Um Mitarbeitende etwa im Verkauf kontinuierlich zu höherer Leistung zu motivieren, ist es wichtig, ihnen nach jedem Arbeitstag ihre wichtigsten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr zu präsentieren“, sagt Franz J. Kühle. Der Personal und Vertriebs-Experte hat jetzt die von ihm entwickelte Vertriebssoftware V.I.S. optimiert. „Wir zeigen jetzt nicht nur die täglichen Arbeitsprozesse, sondern auch die Erfolge im Vergleich zum Durchschnittswert des Vorjahres“. Für Kühle ist „Tracking on-the-Job“ ein zentraler Motor zur sogenannten intrinsischen Motivation, also zur Motivation, die vom Mitarbeitenden selbst – von innen heraus – kommt und gelebt wird: „Verkaufen ist ein sportlicher Wettbewerb, bei dem zeitnah messbare Resultate anspornen. Sportlicher Wettkampf und ökonomischer Wettbewerb haben gleiche Ziele. Wir wollen weiterkommen als vorher oder andere.“

Kühl: „Seit Jahrzehnten wird gegrübelt, was zu mehr Leistung begeistert. Geld? Beförderung? Dienstwagen? Es ist in erster Linie die innere Einstellung, die die Performance verbessert.“ Er kritisiert eine Personalführung, die nur auf finanzielle Zielvorgaben oder Belohnungssysteme wie Gratis-Eintritt ins Fitness-Studio setzt. „Management by objectives, die Führung durch finanzielle Zielvorgaben, kann die individuelle Motivation gefährden. Wer immer mehr Gehalt bekommt, merkt irgendwann die Abhängigkeit davon.“

Kontakt: Franz J. Kühle, Entwickler der CRM-Software V.I.S., Geschäftsführer & Eigentümer K4 – Ihr Vertriebsteam GmbH & Co. KG, , – T: +49.251.62735 0 – M: +49.151.25201144 – E: f.kuehle@k4-vertrieb.de

Informationen: K4 – Ihr Vertriebsteam GmbH & Co. KG. Vertriebsleitung auf Zeit, Vertriebsoptimierung, Coaching, Personalentwicklung, Neukundengewinnung, Vertriebs-Software, Rothenburg-Verlag. Kontakt: Hubertistraße 4 – D-48155 Münster – T: +49.251.62735 0 – M: +49.151.25201144 – E: f.kuehle@k4-vertrieb.de, www.k4-vertrieb.de. Referenz-Branchen: Betonstähle, Gebäudereinigung, Oberflächenveredlung, Kunststofftechnik, Kühlschmierstoff-Management, Aufbereitung Klärschlämme, Tiefbau, Industrie-Gase