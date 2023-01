Apeldoorn, 19. Januar 2023 – Das niederländische Software-Unternehmen Thinkwise, Anbieter einer führenden Low-Code-Plattform für IT-Kernsysteme, führt mit der Version 2023.1 seiner Plattform ein neues Grundprinzip für die Software-Entwicklung ein: Sustainability by Design. Damit spielt Nachhaltigkeit neben den beiden bestehenden Säulen Privacy by Design und Security by Design ab sofort eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Software.

In der Version 2023.1 der Thinkwise-Plattform wurden zahlreiche neue Funktionalitäten hinzugefügt und Verbesserungen vorgenommen, um die Anwenderfreundlichkeit der Technologie sowohl für Endbenutzer als auch für Entwickler zu verbessern. Ein wichtiger Teil davon ist der eingebaute ‚Upcycler‘. Dieses automatisierte Tool zielt darauf ab, die Meta-Daten so genannter Legacy-Software wiederzuverwenden und diese Altsysteme dadurch effizient zu modernisieren. Dadurch können Unternehmen ihre bestehenden Geschäftsprozesse deutlich beschleunigen und nachhaltiger gestalten.

„Diese neueste Version der Thinkwise Plattform ist ein weiterer großer Schritt nach vorne. Wir haben „unter der Haube“ enorme Verbesserungen vorgenommen, die die Entwicklung großer IT-Kernsysteme mit mehreren Entwicklungsteams noch einfacher und effizienter machen“, sagt Jasper Kloost, CTO von Thinkwise.

Höhere Entwickleragilität

Auch die Thinkwise-Plattform selbst wurde in den Bereichen Nachhaltigkeit und Effizienz verbessert. Zum Beispiel verbraucht es jetzt weniger Ressourcen als große Standardsoftwarepakete. Darüber hinaus wurde die Datenspeicherung der Plattform im Durchschnitt um 80 Prozent effizienter. In den vorherigen Versionen der Plattform wurde bei jeder Änderung eine Kopie des gesamten Low-Code-Modells gespeichert, was zu unnötig großen Datenmengen führte. In der neuesten Version werden dabei nicht mehr vollständige Kopien von Modellen gespeichert, sondern nur noch die entsprechenden Änderungen.

Darüber hinaus wurde die Low-Code-Plattform für professionelle Entwickler zugänglicher gemacht, indem die Methode der Versionskontrolle stärker an gängige Systeme wie Git angepasst wurde. Dank dieser Innovationen können Benutzer der Thinkwise-Plattform Software-Anpassungen noch schneller vornehmen, sodass Endbenutzer viel effizienter und flexibler arbeiten können.

Nachhaltigkeit durch Design

Privacy by Design und Security by Design waren von Anfang an ein integraler Bestandteil der Thinkwise-Plattform um die optimale Sicherheit von IT-Geschäftsanwendungen und Daten zu gewährleisten. Durch die Aufnahme von Sustainability by Design als neues Grundprinzip macht Thinkwise Nachhaltigkeit zu einem ebenso wichtigen Bestandteil der Software-Entwicklung. Unternehmen können dadurch nicht nur die Nachhaltigkeit ihrer IT-Anwendungen verbessern, sondern auch die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse wesentlich erhöhen und verbessern.

Mit dieser neuesten Plattformversion unterstreicht der vor 21 Jahren gegründete IT-Anbieter sein kontinuierliches Engagement für eine möglichst nachhaltige und effiziente Software-Lösung, die seine Kunden noch wettbewerbsfähiger machen und ihnen auch bei der ökologischen Transformation ihres Unternehmens hilft.

Einen vollständigen Überblick über alle neuen Funktionen finden Sie hier in den Versionshinweisen.

Über Thinkwise

Thinkwise ist weltweit der einzige Anbieter einer Low-Code-Softwareplattform, mit der wirklich umfangreiche und komplexe Business-Software realisiert (modelliert) werden kann. Die Thinkwise-Plattform bietet die höchste Produktivität im Low-Code-Markt und garantiert zudem, dass die damit modellierte Software nicht mehr veralten kann. Die realisierte Business-Software schaltet automatisch auf Zukunftstechnologien um. Darüber hinaus kann bestehende Legacy-Software durch die Thinkwise-Plattform mit der integrierten „Upcycler“-Technologie schnell modernisiert werden.

Thinkwise garantiert außerdem, dass Legacy-Software mit Hilfe seiner Technologie innerhalb von 12 Monaten vollständig ersetzt werden kann. Der Anbieter liefert seine Plattform in Lizenzform an Unternehmen, die interne Software realisieren, und an Software-Lieferanten. Thinkwise wurde 2002 gegründet und seine Plattform wird in mehr als 42 Ländern eingesetzt.

Weitere Informationen: www.thinkwisesoftware.com/de

