Sonnet sorgt für sichere Installation des Mac Studio

Mit MacCuff Studio lässt sich ein Mac Studio Computer sicher befestigen und vor Diebstahl schützen

Irvine, Kalifornien, im Januar 2023 – Die Stahlhalterung MacCuff Studio hat Sonnet für alle Anwender konzipiert, die ihren Mac Studio platzsparend und gut geschützt installieren wollen, beispielsweise unter einem Tisch, in einem Regal oder an einer Wand. Die robuste Montagelösung eignet sich sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Einsatz. Das Zubehör für die Montage wie z.B. Schrauben und eine Bohrlochschablone wird ebenso mitgeliefert wie eine Diebstahlsicherung.

In der robusten Stahlhalterung von Sonnet bleiben die Anschlüsse, der SD-Kartensteckplatz und der Netzschalter des Computers frei zugänglich. Auch die Lüftungsschlitze werden nicht blockiert. Die mitgelieferte Verriegelungsstange schützt vor Diebstahl, ohne die Nutzung des Computers einzuschränken.

Mehr Sicherheit für den Mac Studio

Oft ist nur wenig Platz zum Arbeiten vorhanden oder es besteht ein erhöhter Sicherheitsbedarf, z.B. wenn der Mac Studio in Schulen oder im Einzelhandel genutzt wird. MacCuff Studio löst beide Probleme: Der Computer nimmt keinen Platz auf dem Schreibtisch ein und ist zugleich vor Diebstahl geschützt. Dabei unterscheidet sich die robuste Stahlkonstruktion deutlich von Produkten aus Kunststoff oder Aluminium, die leicht beschädigt werden können und nur wenig bis gar keine Sicherheit bieten. Der MacCuff Studio Sperrbügel kann auf vier Arten an der Halterung befestigt werden, sodass der Benutzer selber den gewünschten Schutzgrad wählen kann. Um zu verhindern, dass jemand den Computer einfach aus der Halterung nimmt, lässt sich dieser mit der beiliegenden Kreuzschlitzschraube sicher befestigen. Alternativ kann die ebenfalls mitgelieferte Torx-Schraube verwendet werden – der passende Schraubendreher liegt bei. Der Schließbügel des MacCuff Studio kann zudem mit einem Vorhängeschloss oder einem Kensington®-Sicherheitsschloss (beides separat erhältlich) verriegelt werden. Wird die mitgelieferte Stahlverriegelungsstange installiert und gesichert, bietet MacCuff Studio einen Rundum-Diebstahlschutz. Auch für einen ordentlichen Arbeitsplatz ohne Kabelsalat ist gesorgt: Sonnet liefert zwei selbstklebende Kabelmanagement-Clips mit.

Preise und Verfügbarkeit

MacCuff Studio (Artikelnummer CUFF-STD) ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 117 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.sonnettech.com/product/maccuff-studio/overview.html

Videolink: http://www.sonnettech.com/product/maccuff-studio/techspecs.html – videos

Video Caption: MacCuff Studio – Product Overview

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

####

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2023_01_Sonnet_MucCuff

Downloadauswahl Bilder: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/LLnFL7FHJHLaTkS

# # #

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

a.weinholz@profil-marketing.com