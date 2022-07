Team der Bonner Kommunikationsagentur SC Lötters wächst weiter

Germanistin und Hobbyfotografin unterstützt ab sofort das Kommunikationsteam in Bonn-Lengsdorf.

Bonn, 26. Juli 2022 „Am 1. Juli haben wir ein neues Mitglied im Team begrüßen dürfen“, beginnt Dr. Christine Lötters, Inhaberin der Kommunikationsagentur SC Lötters. Janine Dengel heißt die neue PR-Referentin, die nach ihrem Studium ein Volontariat in einem Bonner Verlag absolvierte und nun Vollzeit bei SC Lötters einsteigt. Die 28-jährige freut sich vor allen Dingen auf die abwechslungsreichen, vielseitigen Aufgaben in der Bonner Kommunikationsagentur. Hier kann sie ihr Know-how aus Studium, Volontariat und den absolvierten Praktika in vollem Umfang einbringen.

Der Start verlief für Dengel dann auch mehr als gelungen. Bereits in der ersten Woche stand die jährliche Weihnachtsfeier im Garten der Agentur an. Traditionell feiern die Bonner dieses Jahresereignis im Sommer statt im Winter. „Da ist das Wetter einfach besser“, ist sich das Team einig, „und wir feiern Weihnachten einfach nochmal mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.“ In diesem Jahr war es dann auch gleich der Einstand der neuen Mitarbeiterin.

Die gebürtige Kölnerin absolvierte ihr Bachelor-Studium der Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität zu Trier. Dort schloss sie auch den Master im Fach Germanistik ab, bevor sie 2021 mit ihrem Volontariat in Bonn begann. Und nun verstärkt die Germanistin und Hobbyfotografin die Bonner Agentur.

„Mir gefallen vor allem die angenehme Atmosphäre im Team und die Vielfältigkeit der Aufgaben. Bislang war noch kein Arbeitstag wie der andere und wenn ich dies richtig sehe, bleibt dies auch so“, schmunzelt Dengel, die sich zudem über das flexible Arbeitszeitmodell freut. Die Kombination aus Office und Homeoffice ist für die in Nettersheim lebende PR-Referentin besonders attraktiv. „Ich bin in der Regel zwei bis drei Tage in Bonn und arbeite den Rest der Woche flexibel im Homeoffice. Das spart Zeit und Fahrtkosten, die bei der Entfernung nicht zu unterschätzen sind“, erläutert Dengel das arbeitnehmerfreundliche, flexible Kombimodell.

Von Beginn an übernimmt die Eiflerin eigenständig Aufgaben, um sich mittels „learning by doing“ einzuarbeiten und möglichst rasch eigenständig Projekte zu übernehmen. SC Lötters betreut Kunden im Bereich B2B, hierzu gehören u.a. die Kunststoff Initiative Bonn-Rhein Sieg sowie IT-Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet. „Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich und vor allen Dingen proaktiv. Wir entwickeln Ideen, die wir für und mit unseren Kunden umsetzen. Hierzu brauchen wir aktive Mitarbeitende, wie eben Janine Dengel“, erläutert die Kommunikationsexpertin. Zum fachlichen Part kommt für Lötters die menschliche Komponente. „Bei Frau Dengel war dies von der ersten Gesprächsminute an klar, sie passt ins Team, fachlich wie menschlich“, freut sich Agenturinhaberin Lötters mit dem gesamten Team.

Über SC Lötters – Storytelling . Communication . Public Relations

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und setzen diese um. Zu unseren Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Strategien und die Kommunikationsberatung. Mit mehr 20 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und der Aufbau sowie die Pflege von Blogs ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt IT und Human Resources. Durch erstklassig Vernetzung in der Region sind wir erster Ansprechpartner, wenn es um mehr Wahrnehmung in der Region geht. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

www.sc-loetters.de

Kontakt

SC.Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 228 209478-22

+49 228 209478-23

post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.