Tag des Baumes: Panasonic TOUGHBOOK unterstützt klimatoleranten Waldumbau der Bayerischen Staatsforsten

Wiesbaden, 25. April 2023 – Panasonic TOUGHBOOK und die Bayerischen Staatsforsten verbindet eine langjährige Partnerschaft. Im Rahmen der Panasonic Sustainability Initiative unterstützt die Geschäftssparte Mobile Solutions nun Baumpflanzungen im Forstbetrieb Rothenbuch, einer der 41 Forstbetriebe der Bayerischen Staatsforsten. Deren Ziel ist der Umbau des Waldes zu klimatoleranteren Mischwäldern.

Unterstützung für den Umbau zu klimaresistenten Mischwäldern

Auf Basis der langjährigen Zusammenarbeit beabsichtigen Panasonic TOUGHBOOK und die Bayerischen Staatsforsten unter dem Motto „TOUGH Trees“ 1.000 klimaresistente Bäume im Forstbetrieb Rothenbuch zu pflanzen, vorwiegend von im Spessart heimischen Eichen. Um Wälder zu klimaresistenteren Mischwäldern umzugestalten, werden in den Bayrischen Staatsforsten außerdem Weißtannen, Lärchen, Buchen oder Douglasien gepflanzt.

Im langfristigen Mittel werden in den Bayerischen Staatsforsten jährlich etwa 2.000 ha neue Kulturen geschaffen, indem Jungbäume dort aktiv vorwiegend in Altbeständen gepflanzt oder gesät werden. Insgesamt resultiert daraus ein jährlicher Umbau von rund 7.000 ha Nadelholzreinbeständen in klimatoleranten Mischwald.

„Unsere Forstwirte vertrauen schon viele Jahre auf die zuverlässige Hardware und den erstklassigen Service von Panasonic. Nun freuen wir uns über die Unterstützung von Panasonic bei unserem Projekt. Der Klimawandel ist die große Herausforderung für die Forstwirtschaft“, erklärt Volkmar Zankl, Stellvertretender Betriebsleiter im Forstbetrieb Rothenbuch. „Vor allem Fichtenreinbestände sind gefährdet, denn Fichten haben ein flaches Wurzelsystem. Dadurch sind sie einerseits auf regelmäßige Niederschläge angewiesen. Andererseits finden die Bäume bei Stürmen weniger Halt im Boden. Trockenschäden und große Windwürfe sind die Folge. Das Zauberwort heißt daher: Waldumbau.“ In den Bayerischen Staatsforsten werden dazu klimaempfindliche Nadelwälder in widerstandsfähige Mischwälder umgebaut. Ziel sind stabile und strukturreiche Wälder, die zu mindestens 30% aus Laubbäumen bestehen.

„Nachhaltigkeit ist für unsere Geschäftssparte Mobile Solutions seit jeher ein Teil unserer Philosophie: Neben der Langlebigkeit unserer TOUGHBOOK Endgeräte haben deren Reparaturfähigkeit im Fall der Fälle, Remote-Wartungsservices, Zubehör-Kompatibilität über mehrere Modellgenerationen hinweg, sowie die Multifunktionalität durch modularen Aufbau dazu beigetragen. Zudem unterstützen wir natürlich die globale Panasonic „Green Impact“ Umweltinitiative zur Erreichung unseres Net Zero-Ziels bis 2030″, sagt Kato Daichi, Head of Mobile Solutions Division bei Panasonic Connect Europe. „Doch das ist uns nicht genug. Wir verfolgen weitere Projekte für eine nachhaltigere Zukunft. So etwa die Verlängerung unserer Produktlebenszyklen mit dem „TOUGHBOOK Revive“-Projekt sowie ganz aktuell auch das Unterstützen des Klima-Projekts unseres langjährigen Kunden Bayerische Staatsforsten. Wir freuen uns, dass wir im Forsthaus Rothenbuch nahe unseres Headquarters in Wiesbaden so viel Neues über unser Ökosystem lernen durften und mit unserer Baumpflanzaktion einen Beitrag für die klimagerechte Umgestaltung der Bayerischen Staatswälder leisten können.“

Langjährige Zusammenarbeit und KWF zertifizierte Technik

Bereits seit 2008 bauen die Forstmitarbeitenden der Bayerischen Staatsforsten für ihre Außeneinsätze auf die robuste und langlebige Panasonic TOUGHBOOK Hardware: Vom TOUGHBOOK 19 Convertible über das Tablet TOUGHBOOK G1 und seit Kurzem das aktuelle TOUGHBOOK G2. Die für raue Arbeitsumgebungen konzipierten mobilen Geräte sind die Basis für digitalisierte Prozesse – etwa bei der Holzdatenerfassung im Rahmen der regelmäßigen Waldinventur.

Sie bieten den rund 3.000 Mitarbeitern im täglichen Einsatz neben der Widerstandsfähigkeit einen präzisen GPS-Empfang und ein sonnenlichttaugliches Outdoor-Display bei der unternehmerischen Bewirtschaftung der Staatswälder.

Die leistungsstarken Panasonic Geräte sind vom KWF Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik für ihre Außendiensttauglichkeit zertifiziert. Eine Dockingstation ermöglicht zudem nicht nur die mobile Nutzung unterwegs im Wald, sondern auch im Büro, ersetzt damit Desktoprechner und reduziert den Technikbedarf.

Mehr zu den Nachhaltigkeitsstrategien von Panasonic TOUGHBOOK sehen Sie hier.

Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie hier.

