Studienkreis: Schlauer lernen mit KI – die besten Tipps & Tools

Nachhilfeinstitut verschenkt Ratgeber für Schülerinnen, Schüler und Eltern

Schlauer lernen mit KI

Studienkreis verschenkt Ratgeber für Schülerinnen, Schüler und Eltern

ChatGPT, Lern-Apps und KI-Tools gehören für Kinder und Jugendliche längst zum Schulalltag. Doch wie lässt sich künstliche Intelligenz so nutzen, dass sie beim Lernen wirklich hilft – statt nur Aufgaben zu erledigen? Antworten darauf gibt der Nachhilfeanbieter Studienkreis mit seinem neuen Ratgeber „Schlauer lernen mit KI – die besten Tipps & Tools“. Die Broschüre im handlichen A6-Format liegt ab dem 2. April kostenlos in vielen Nachhilfeschulen von Studienkreis zum Abholen bereit – solange der Vorrat reicht. Zusätzlich gibt es das Heft online unter http://www.studienkreis.de/schlauer-lernen-mit-ki.

Vom Lernplan bis zur Prüfung: KI sinnvoll einsetzen

Auf 28 Seiten zeigt der Ratgeber, wie künstliche Intelligenz in allen Phasen des Lernens unterstützen kann. Anhand konkreter Beispiele erfahren Schülerinnen und Schüler, wie sie KI nutzen können, um ihren Lernalltag besser zu organisieren – etwa beim Erstellen eines realistischen Lernplans, beim Strukturieren von Unterrichtsstoff oder beim Wiederholen vor Klassenarbeiten. KI kann beispielsweise helfen, Lernzeiten sinnvoll einzuteilen, Themenlisten zu erstellen, oder schwierige Inhalte gut verständlich erklären. Auch beim Üben kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz, indem sie individuelle Aufgaben erstellt, typische Fehler analysiert oder Probeprüfungen simuliert.

KI als Coach, nicht als Ghostwriter

Ein zentrales Anliegen des Ratgebers ist es, die Rolle von KI realistisch einzuordnen. Statt fertige Hausaufgaben zu liefern, soll sie als Lernhilfe dienen. Deshalb zeigt das Heft auch, wo Vorsicht geboten ist – zum Beispiel bei fehlerhaften Antworten, Datenschutzfragen oder der Versuchung, sich die Arbeit komplett abnehmen zu lassen. „Künstliche Intelligenz kann Lernen erleichtern, aber sie darf das eigene Denken nicht ersetzen“, sagt Thomas Momotow von Studienkreis. „In dem Ratgeber erklären wir deshalb, wie KI als persönlicher Lerncoach zum Erklären, Trainieren oder Korrigieren genutzt werden kann, ohne dass der Lernerfolg auf der Strecke bleibt.“ Praktische Checklisten und „neun goldene Regeln für den Einsatz von KI in der Schule“ helfen dabei, KI verantwortungsvoll und regelkonform zu nutzen.

Digitale Ergänzung mit weiteren Tipps und Tools

Über die Broschüre hinaus bietet Studienkreis auf http://www.studienkreis.de/schlauer-lernen-mit-ki eine begleitende Aktionsseite. Dort finden Familien zusätzliche Inhalte, vertiefende Erklärungen, Tool-Empfehlungen und anschauliche Beispiele für den Lernalltag. „Für alle, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchten, gibt es auf der Website viele weitere Anregungen – kompakt, verständlich und alltagstauglich“, so Momotow.

KI-gestützte Lernangebote auch in der Nachhilfe

Auch in der Nachhilfe von Studienkreis spielt KI eine unterstützende Rolle. Dort nutzen Schülerinnen und Schüler die Plattform GoStudent Learning als Ergänzung zum Unterricht. Sie bietet personalisierte Lerninhalte, interaktive Quizformate und die KI-Tutorin Amelia, die beim selbstständigen Lernen hilft. „Digitale Lernangebote können Nachhilfe sinnvoll ergänzen“, erklärt Momotow. „Entscheidend ist dabei aber die pädagogische Einbettung durch erfahrene Lehrkräfte, die Lernprozesse begleiten und steuern.“

Der Studienkreis gehört als Teil der GoStudent Gruppe zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland – vor Ort und online. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Dies stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen mehr als 900 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kundinnen und Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12. Kontakt via Social Media: Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, YouTube.

Kontakt

Studienkreis GmbH

Thomas Momotow

Universitätsstr. 104

44799 Bochum

0234/9760-122



http://www.studienkreis.de

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