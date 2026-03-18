Brand Experience Company KESCH setzt Wachstumskurs mit neuen Kunden und Projekten fort

Mittlerweile beschäftigt KESCH rund 40 Mitarbeiter:innen an den Standorten in Wien, München und Zürich. Parallel dazu konnte das Unternehmen in den vergangenen Monaten mehrere internationale Marken sowie etablierte Traditionsunternehmen als Kunden gewinnen. „Wir sehen derzeit eine sehr starke Dynamik im gesamten DACH-Raum. Marken suchen nach neuen Wegen, um ihre Produkte erlebbar zu machen – genau dort setzen wir mit unseren Brand-Experience-Konzepten an“, berichtet Lukas Schütz, Co-Founder von KESCH.

Die Brand Experience Company KESCH ist mit zahlreichen Projekten ins neue Jahr gestartet. Neue Kunden in der Schweiz, in Österreich und Deutschland sowie ein kontinuierlicher Ausbau der Teams unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens im gesamten DACH-Raum.

Schweizer Team für Reichle Staff, eventTZ by foodaffairs und Zweifel Chips im Einsatz

In der Schweiz realisiert das achtköpfige Team von KESCH aktuell mehrere neue Projekte. Für die Reichle Staff GmbH führt KESCH in den kommenden Monaten in der Ostschweiz Kundenzufriedenheitsanalysen durch. Speziell geschulte Promotor:innen unterstützen dabei die Erhebung von Feedback direkt bei Kund:innen und tragen so dazu bei, die Servicequalität des Unternehmens weiterzuentwickeln und noch gezielter auf Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen.

Im Eventbereich unterstützt KESCH zudem eventTZ by foodaffairs während der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz mit erfahrenem Eventpersonal und begleitet kulinarische Hospitality-Konzepte in Zürich und Freiburg. Darüber hinaus setzt KESCH für Zweifel Chips & Snacks ein aufmerksamkeitsstarkes Aktivierungsprojekt um: Für große Festivals und Gaming-Messen in der Schweiz übernimmt das Unternehmen die Ausbildung der Brand Ambassadors sowie die operative Begleitung der Einsätze vor Ort. Ziel ist es, die Marke auf den größten Events des Landes erlebbar zu machen und Konsument:innen mit interaktiven Markenerlebnissen zu erreichen. Neben den genannten Projekte setzt KESCH gemeinsam mit GroupM Projekte für Kenvue um, darunter Aktivierungen für internationale Marken wie Neutrogena, Listerine, o.b. und Nicorette.

KESCH freut sich, in diesem Jahr für The Coca-Cola Company mehrere ikonische Marken erlebbar zu machen. Im Rahmen einer nationalen Sampling- und Aktivierungskampagne werden die Getränke Coca-Cola Zero-Zero, Peace Tea, Sprite, Fanta Zero sowie Coca-Cola Original der Schweizer Bevölkerung zum Erleben angeboten.

Dabei steht weit mehr als nur ein klassisches Sampling im Mittelpunkt. KESCH Live Marketing setzt auf eine markenkonforme Inszenierung, bei der jede Marke ihre eigene Bühne erhält. Durch kreative Präsentation, aufmerksamkeitsstarke Aktivierungen und eine authentische Überreichung der Produkte wird der Spirit und die Markenwelt der einzelnen Getränke direkt zum Endkonsumenten transportiert.

Ziel der Kampagne ist es, den Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur einen Schluck der beliebten Getränke zu ermöglichen, sondern ein echtes Markenerlebnis zu schaffen – emotional, nahbar und im Moment erlebbar.

Neukunden und Projekte im gesamten DACH-Raum

In Österreich erhielt die Agentur den Auftrag für eine Sampling-Kampagne rund um Manner Crunchies und Manner Snack Minis. Für die globale Kryptobörse KuCoin realisierte KESCH den erfolgreichen europäischen Marktstart. Dafür konzipierte und produzierte das Unternehmen Anfang des Jahres ein Event mit Brand Ambassador Tadej Pogacar, dem vierfachen slowenischen Tour de France-Sieger, in der Spanischen Hofreitschule in Wien, das den Rahmen für den offiziellen Launch in Europa bildete.

Seit dem Frühjahr 2025 arbeitet KESCH mit dem Automobilhersteller BYD zusammen und setzte u. a. die Fahrzeugpräsentation des BYD DOLPHIN SURF und des österreichweiten Launches des BYD SEAL 6 DM-i TOURING um. Ein weiteres Highlight war die BYD Händlerfachtagung in der voestalpine Stahlwelt in Linz, inklusive Gala-Dinner, Award-Show und einer speziell konzipierten Laser-Show im Linzer Stadion. Außerdem arbeitet das Unternehmen unter anderem mit OMV, Bösch, kununu sowie Casinos Austria zusammen.

Auch in Deutschland baut KESCH seine Kundenbasis weiter aus: Das deutsche Team betreut im Rahmen der BMW Open in München den ersten Promotion-Auftritt von HexClad, KESCH Deutschland ist zudem erster europäischer Agenturpartner von Chinas größtem Fitnessgerätehersteller Shua Fitness und inszeniert die Marke während der FIBO Messe in Köln. Für den österreichischen Markt zeichnet die deutsche Niederlassung für den Auftritt der Danone-Marken YoPRO und Alpro auf dem Consumer Foods Forum in Wien verantwortlich.

„Diese neuen Kooperationen und die positive Geschäftsentwicklung an unseren drei Standorten zeigen, dass Live-Kommunikation und Markeninszenierung gefragter sind denn je. Unser Ziel ist es, Marken nicht nur sichtbar zu machen, sondern Erlebnisse zu schaffen, die Menschen nachhaltig in Erinnerung bleiben“, so KESCH-Co Founder Thomas Kenyeri abschließend.

Über KESCH

KESCH – The Brand Experience Company entwickelt seit 2011 Erlebnisse, die Marken zum Leben erwecken. In Wien, München und Zürich betreut die Agentur nationale und internationale Kund:innen in den Bereichen Live Experience, Brand Strategy, Events und Promotions. Zu den langjährigen Kunden zählen Marken wie Coca-Cola, Huawei, Nespresso, Schlumberger, Hendrick’s Gin und viele mehr. Darüber hinaus setzt KESCH zahlreiche Eigenveranstaltungen wie die „Wiener Alm“ um und vermittelt mit der Promotion-, Gastro- und Eventpersonal Plattform KEJOB handverlesene Mitarbeiter:innen für Projekte in ganz Österreich.

KESCH Brand Experience Germany GmbH

THE BRAND EXPERIENCE COMPANY

Ansprechpartner: Daniel Hilf

Tölzer Straße 30a

D-82031 Grünwald

Tel.: +49 89 693 141 101

Email: daniel.hilf@kesch.com

Internet: www.kesch.com