time change erhält EcoVadis-Bronze für nachhaltiges Engagement

Auszeichnung für die Nachhaltigkeitsstrategie

time change, international erfolgreiche Agentur für Experience Marketing, Event Services, Technologie & Innovation aus Berlin, ist mit der Bronze-Medaille der internationalen Nachhaltigkeitsplattform EcoVadis ausgezeichnet worden. Mit einer Gesamtpunktzahl von 84 Prozent gehört das Unternehmen damit zu den Top 35 Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit. Die Auszeichnung bestätigt die bestehenden Nachhaltigkeitsstrukturen und unterstreicht den Anspruch von time change, ökologische und soziale Verantwortung systematisch in der Unternehmensentwicklung zu verankern.

Im Rahmen der aktuellen Bewertung konnte time change in den vier Bewertungs-Clustern von EcoVadis ein solides Leistungsniveau erreichen. Besonders stark fällt das Ergebnis im Bereich Arbeits- und Menschenrechte aus. Auch in den Bereichen Ethik, Umwelt sowie nachhaltige Beschaffung wurden klar strukturierte Prozesse und Richtlinien nachgewiesen. Das Ergebnis zeigt, dass zentrale Management- und Steuerungsmechanismen für nachhaltiges Wirtschaften im Unternehmen etabliert sind und bereits wirksam angewendet werden.

Die Auszeichnung wird bei time change zugleich als Bestätigung und als Ansporn verstanden. Die detaillierte Analyse von EcoVadis macht transparent, in welchen Bereichen bestehende Ansätze weiter vertieft und ihre Wirkung künftig noch stärker ausgebaut werden können. Die Ergebnisse dienen dem Unternehmen damit als Orientierung für die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie.

Auf Basis der Bewertung plant time change, die bestehenden Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Ethik und nachhaltige Beschaffung weiter zu schärfen. Ziel ist es, Fortschritte künftig noch strukturierter zu dokumentieren und nachhaltige Prozesse in allen relevanten Unternehmensbereichen weiter zu verankern.

EcoVadis zählt zu den weltweit etablierten Plattformen zur Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen. Die Analyse umfasst die vier zentralen Themenfelder Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Bewertet werden dabei unter anderem Managementsysteme, Richtlinien, Prozesse und Leistungskennzahlen, die anhand dokumentierter Nachweise überprüft werden. Grundlage der Methodik bilden international anerkannte Nachhaltigkeits-, Compliance- und Managementstandards.

Hier geht es zum Blogbeitrag: https://timecloud.time-change.com/index.php/s/ccJLEMDq4rqPwYP

Unternehmensprofil time change GmbH

Die time change GmbH ist eine inhabergeführte Full-Service-Agentur für Events und Markeninszenierung in Berlin. Seit der Gründung im Jahr 2013 realisiert sie mit einem internationalen Netzwerk maßgeschneiderte Projekte jeder Größenordnung – von regionalen Veranstaltungen bis hin zu globalen Markenauftritten. Das Unternehmen bietet kreative Lösungen aus einer Hand, die exakt auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Mit 14 Standorten in Europa verfügt time change über eine starke Marktpräsenz und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 setzte die Agentur über 1.400 Projekte mit mehr als 200.000 Teilnehmenden um und erzielte einen Jahresumsatz von 65 Millionen Euro. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung von Marketingevents in unterschiedlichsten Branchen – etwa bei Pharmakongressen, Automotive-Veranstaltungen oder Markenaktivierungen. Zum internationalen Kundenstamm zählen Unternehmen wie Airbus, Merck, BMW, Deepl und die Boston Consulting Group.

time change GmbH

Kaiserdamm 88

D-14057 Berlin

Ansprechpartner: Marko Hafemann

marko.hafemann@time-change.com

Patric Weiler

patricweiler@hotmail.com

Tel.: +49 (0) 30 120 766 460

Internet: www.time-change.com