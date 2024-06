Die Hotel Investments AG hat ihren Einkauf von Strom für Hotelbetreiber und Hoteleigentümer erfolgreich gebündelt, um den Zugang zu 100% erneuerbarer Energie für Hotels in Deutschland zu ermöglichen.

Stromanbieter Hotels: Hotel Investments AG bietet Strom für Hotels aus erneuerbaren Energien

Die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) hat ihren Einkauf von Strom für Hotelbetreiber und Hoteleigentümer erfolgreich gebündelt, um den Zugang zu 100% erneuerbarer Energie für Hotels in Deutschland zu ermöglichen. Durch diese strategische Maßnahme profitieren Hotelbetreiber und Eigentümer gleichermaßen von einer optimierten Energieversorgung und einem verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit.

In Zeiten steigender Energiekosten und sich wandelnder Marktbedingungen ist eine zuverlässige und kosteneffiziente Energieversorgung für Hotels von entscheidender Bedeutung. Die Hotelbranche hat in den letzten Jahren eine signifikante Zunahme der Stromkosten verzeichnet, was eine Herausforderung für Hotelbetreiber darstellt, ihre Betriebskosten im Griff zu behalten. Durch die Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG können Hotelbesitzer nun von wettbewerbsfähigen Stromtarifen profitieren und gleichzeitig ihren Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks leisten.

Stromanbieter Hotels: Strategische Partnerschaft mit der Hotel Investments AG für grüne Energie in der Hotelbranche

Durch die Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG können Hotelbetreiber und Hotelbesitzer nun von wettbewerbsfähigen Stromtarifen profitieren und gleichzeitig ihren Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks leisten. Die Hotel Investments AG setzt konsequent auf erneuerbare Energien und bietet ihren Kunden und Partnern die Möglichkeit, zu 100% auf grünen Strom umzusteigen. Diese Initiative ermöglicht es Hotelbetreibern nicht nur, ihre Betriebskosten zu senken, sondern auch ihr Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu demonstrieren. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien tragen Hotels aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Stromanbieter Hotels: Optimale Energieversorgung für die Hotellerie

„Unser Ziel ist es, Hotelbetreibern und Eigentümern eine zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung zu bieten, die gleichzeitig umweltfreundlich ist“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG. „Durch die Bündelung des Strombedarfs unserer Hotelbetreiber und Partner können wir attraktive Tarife verhandeln und gleichzeitig sicherstellen, dass der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Wir freuen uns darauf, der Hotelbranche dabei zu helfen, ihre Betriebskosten zu senken und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.“

Stromanbieter Hotels: Nachhaltige Lösungen für niedrigere Betriebskosten

Die Hotel Investments AG bietet damit Energielösungen für die Hotellerie in Deutschland an. Das Unternehmen setzt auf maßgeschneiderte Energieversorgungskonzepte für Hotels und unterstützt Hotelbetreiber dabei, ihre Betriebskosten zu optimieren und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Die Hotel Investments AG setzt konsequent auf erneuerbare Energien und engagiert sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Hotellerie.

Interessenten, die mehr über die Energieversorgung von Hotels durch die Hotel Investments AG und Strom für Hotels aus erneuerbaren Energien erfahren möchten, können sich gerne an das Team der Hotel Investments AG wenden.

Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.