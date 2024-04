Strategische Partnerschaft von DigiCert und Deutsche Telekom

Zusammenarbeit erweitert Digital-Trust-Angebot und schützt Datenintegrität sowie digitale Inhalte in verschiedenen IT-Umgebungen

DigiCert, Inc., ein weltweit führender Anbieter für Digital-Trust-Lösungen, und die Deutsche Telekom arbeiten als strategische Partner zusammen, um ihre Angebote für digitale Zertifikate und Identitätsmanagement zu komplettieren. Die Deutsche Telekom nutzt das Know-how von DigiCert und liefert umfassende Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen europäischer Kunden zugeschnitten sind.

Im Rahmen dieser Partnerschaft decken DigiCert und die Deutsche Telekom das ganze Spektrum einer Public-Key-Infrastruktur, vom Identitäts- und Zugriffsmanagement bis zu digitalen Zertifikaten und Hardware-Sicherheitslösungen für Smartphones, Computer und andere Geräte ab. Mit diesem Gesamtangebot wird die Deutsche Telekom den unterschiedlichsten Anforderungen ihrer Kunden und Tochtergesellschaften gerecht und ermöglicht eine nahtlose Integration in Hochsicherheitsumgebungen.

„Mit diesem Schritt bleiben wir unserer Devise treu, als zertifizierter Vertrauensdienstanbieter Security Services in georedundanten Rechenzentren mit zusätzlich integrierter Hochsicherheitsumgebung zu betreiben und alle Vorgaben nach europäischem Recht zu erfüllen“, verdeutlichte Andreas Brasching, Leiter Trust Center & Identity Security, Deutsche Telekom Security GmbH. „Durch Bündelung unserer Stärken festigen wir unsere Führungsposition in der digitalen Sicherheitslandschaft. Unsere Angebote passen sich den Bedürfnissen unserer Kunden an und halten dabei die höchsten Standards für Datenintegrität und Souveränität ein.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit DigiCert verfolgt die Deutsche Telekom das Ziel, ihr Serviceangebot mit Blick auf zukünftige Weiterentwicklungen flexibel skalieren zu können. Angesichts einer wachsenden Popularität von IoT-Diensten und der dadurch erweiterten Angriffsfläche ermöglicht die strategische Partnerschaft die Bereitstellung agiler und skalierbarer Plattformen, die den neuen Herausforderungen und Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus steht ein nahtloses Identitätsmanagement über verschiedene Anwendungen und Geräteinstanzen hinweg zur Verfügung, das Kunden der Deutschen Telekom eine höhere Kontrolle und Agilität ihrer digitalen Ökosysteme ermöglicht.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom als renommiertem Anbieter für digitale Innovationen und Vertrauensdienste“, bemerkte Stuart Schielack, Vice President, Global Channels and Alliances bei DigiCert. „Diese Partnerschaft unterstreicht unser gemeinsames Engagement bei der Bereitstellung modernster Sicherheitslösungen, die es Unternehmen und Einzelpersonen ermöglichen, die aktuelle komplexe IT-Landschaft sicher zu gestalten. Wir werden unser gemeinsames Know-how nutzen, um Innovationen voranzutreiben und neue Digital-Trust- und Sicherheitsstandards in Europa setzen.“

Die Deutsche Telekom erfüllt strengste Anforderungen an digitale Souveränität in ihrem Heimatmarkt. Seit 1994 betreibt das Unternehmen das erste zertifizierte Trust Center in Deutschland für den elektronischen Datenaustausch in verschiedenen Branchen und Behörden. Millionen von Zertifikaten wurden seitdem von der Telekom bereitgestellt und unterstützen sichere, IT-gestützte Geschäftsprozesse zum Schutz von Datenintegrität, Beweiswert und Vertraulichkeit.

Als weltweit führender Anbieter für Digital-Trust-Lösungen schützt DigiCert digitale Interaktionen von Unternehmen und Anwendern. DigiCert® ONE, die Plattform für digitale Vertrauensdienste, verschafft Organisationen zentrale Visibilität und Kontrolle über vertrauliche Kommunikationsprozesse in öffentlichen und privaten Anwendungsbereichen sowie Website-Schutz und sicheren Zugriff auf Unternehmenssysteme, Softwareprogramme, digitale Identitäten, Inhalte und Geräte. Aufgrund preisgekrönter Softwarelösungen und seiner branchenweite Führungsposition bei der Erfüllung technischer Standards und Betriebsanforderungen ist DigiCert der bevorzugte Digital-Trust-Anbieter bei Unternehmen rund um die Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.digicert.com/de oder auf Twitter unter @digicert.

