Start-up meets Mittelstand: Innovationskraft und Erfahrung vereint beim Nürnberger Unternehmer-Kongress 2025

Nürnberg – Der 13. Nürnberger Unternehmer-Kongress (NUK) mit 21. Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft hält am 20. Januar 2025 wieder Einzug in das NCC Ost der NürnbergMesse. Unter dem Motto „Horizonte erweitern“ stehen zukunftsweisende Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der Austausch zwischen Start-ups und mittelständischen Unternehmen im Mittelpunkt. Rund 900 Teilnehmer aus der mittelständischen Wirtschaft werden dann unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder inspirierende Vorträge und interaktive Gesprächskreise erleben.

Mehrwert zum Mitnehmen: Gesprächskreise und Keynotes von echten Experten

Der Nürnberger Unternehmer-Kongress hat im Januar sieben Gesprächskreise im Programm, die aktuell die Unternehmerwelt bewegen: Private Equity, Führungs- und Kulturwechsel, Magie der KI, Think like a Hacker, Nachhaltigkeit und Finanzierung, HR im Flow und Start-up meets Mittelstand werden in den interaktiven Gesprächskreisen praxisnah beleuchtet und bieten Gelegenheit, mitzudiskutieren. Geführt werden die Gesprächskreise von erfahrenen Experten aus verschiedenen Branchen, die ihre Lösungsansätze und Learnings mit den Teilnehmern teilen.

Ergänzt wird der Kongress durch spannende Keynotes von renommierten Unternehmerpersönlichkeiten wie Michael Oschmann (Müller Medien), Jens Freiter (HolidayCheck) und Dr. Werner Conrad (Conrad Electronic), die ihren ganz eigenen Erfolgsweg gegangen sind. Der Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft bietet abschließend die Gelegenheit zum Netzwerken und Austausch.

Gesprächskreis „Start-up meets Mittelstand“ – Gemeinsam zu mehr Mut und Wachstum

In einem zunehmend dynamischen Markt ist Flexibilität der Schlüssel zum Erfolg. Der Gesprächskreis „Start-up meets Mittelstand“ zeigt auf, wie der Innovationsgeist von Start-ups und die Erfahrung des Mittelstands miteinander verknüpft werden können, um Synergien zu schaffen und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Wie können Agilität und Mut aus Start-ups in etablierte Unternehmen einfließen und echte Veränderung auslösen? Und welche Vorteile bietet das Know-how erfahrener Mittelständler für junge Unternehmen? Diese Fragen werden im Gesprächskreis von Daniel Krauss (Mitgründer, CIO und CHRO von FlixBus), Dr. Armin Zitzmann (Präsident der IHK Nürnberg für Mittelfranken) sowie Peter Pauli (Sprecher der Geschäftsführung bei BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH) persönlich beantwortet. Im Dialog mit den Teilnehmern beleuchten sie, wie traditionelle Unternehmen durch die Innovationskraft von Start-ups flexibler auf Marktveränderungen reagieren können. Oder, wie Start-ups vom Wissen und von bewährten Prozessen mittelständischer Unternehmen profitieren können, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und potenzielle Risiken zu minimieren.

Der Gesprächskreis „Start-up meets Mittelstand“ bietet konkrete Strategien für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen jungen und etablierten Unternehmen und zeigt auf, wie beide Seiten voneinander lernen und gemeinsam die Zukunft gestalten können.

Der Nürnberger Unternehmer-Kongress 2025 bietet eine einzigartige Plattform für Wissenstransfer, Inspiration und Vernetzung. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Tages- und Abendveranstaltung. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.