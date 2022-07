Sommertrend: Ferienlager für Erwachsene an der Ostsee.

Das erste Digital Detox Camp in Deutschland

Der digitale Dauerrausch hat uns in den letzten Monate besonders beansprucht. Die ständige Erreichbarkeit, eine fehlende Abgrenzung im Homeoffice und negative Nachrichten auf diversen digitalen Kanälen, haben uns sehr beansprucht und zu einem erhöhten Stress-Level geführt. Camp Breakout, das erste Ferienlager für Erwachsene in Deutschland, erfüllt gestressten Menschen den Wunsch nach einer Zeit ohne Erwartungen und Verpflichtungen und vor allem ohne digitale Geräte. In unberührter Natur, mit viel Spaß und Aktivitäten mit Gleichgesinnten können Teilnehmer hier die Seele baumeln lassen und wieder Kind sein. Für alle, die dem digitalen Dauerkonsum entkommen wollen, ist das Digital Detox Camp genau das Richtige für diesen Sommer.

Unter dem Motto „Growing old is mandatory, growing up is optional“ dürfen die Teilnehmer ihr inneres Kind leben, die Seele baumeln lassen und eine unbeschwerte Zeit in freier Natur mit Gleichgesinnten genießen. Vier Tage lang bleiben mobile Endgeräte in der Schublade, stattdessen stehen vielfältige Freizeitaktivitäten, Abenteuer und kreative Workshops auf dem Programm. Wer möchte, kann vorab auch eigene Programmideen und -wünsche einbringen.

Camp Breakout Termine:

05. – 08. August 2022

11. – 14. August 2022

Bildquelle: @JessyKatschewitz