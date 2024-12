SOLIT Gruppe: Mario Schellenberg verstärkt als Vice President Marketing das Führungsteam des Edelmetallunternehmens

Tägerwilen, 02.12.2024 – Die SOLIT Gruppe, ein führendes Edelmetallunternehmen im deutschsprachigen Raum, freut sich, mit Mario Schellenberg einen erfahrenen Marketing-Experten in der neu geschaffenen Position des Vice President Marketing zu begrüßen. Anfang Oktober wechselte der erfahrene Digitalstratege aus der Industrie zu dem innovativen Edelmetall-Unternehmen. „SOLIT bietet traditionell eines der ältesten Anlage-Produkte der Menschheit an: Gold und Silber, die aber derzeit weltweit extrem stark nachgefragt sind. Ich freue mich, die erfolgreiche Produktpallette durch entsprechende Marketing-Aktivitäten strategisch weiterzuentwickeln,“ so Schellenberg. Sein Fokus wird darauf liegen, die Markenpräsenz zu stärken, die Kundenbindung zu intensivieren und moderne digitale Lösungen zu integrieren, um das Unternehmen als bevorzugten Partner für Edelmetallinvestitionen weiter zu positionieren.

„Wir freuen uns, Mario Schellenberg im Führungsteam willkommen zu heißen. Mit seiner Vision und Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation wird er entscheidend dazu beitragen, die SOLIT Gruppe in einem sich wandelnden Marktumfeld optimal zu positionieren“, sagt Robert Vitye, CEO der SOLIT Gruppe.

Die SOLIT Gruppe steht seit Jahren für Qualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft im Umgang mit Edelmetallen. Mit der neuen Personalie setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung und den Ausbau seiner Marktführerschaft.

Über die SOLIT Gruppe

Die SOLIT Gruppe steht seit ihrer Gründung im Jahr 2008 für reale Vermögenssicherung durch ein umfassendes Angebot an physischen Edelmetallanlagen, insbesondere in Gold und Silber – dem Kern ihres Geschäfts. Von anfänglich 5 Mitarbeitern ist das Unternehmen zwischenzeitlich auf 150 Mitarbeiter gewachsen. Mit innovativen Lösungen wie der flexgold-App treibt die SOLIT Gruppe ihre Internationalisierung und Digitalisierung konsequent voran. Die Angebotspalette umfasst darüber hinaus Edelmetallsparpläne und maßgeschneiderte Lagerkonzepte, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die SOLIT Gruppe ist Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM), des Berufsverbands des deutschen Münzenfachhandels e.V. und der renommierten London Bullion Market Association (LBMA). So bleibt die SOLIT Gruppe ein verlässlicher Partner für Vermögenssicherung und Edelmetallinvestitionen auf höchstem Niveau.

Firmenkontakt

SOLIT Gruppe

Robert Vitye

Hauptstrasse 15

8274 Tägerwilen

+49 (0) 6122 58 70-58

+49 (0) 6122 58 70-22



http://www.solit-kapital.de

Pressekontakt

financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @SOLIT Gruppe