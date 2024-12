Insiders verstärkt Insurance Bereich mit Rolf Zielke

Führender Kopf in der Versicherungs-IT verstärkt die Experten für Intelligent Automation. Gemeinsam unterstützen sie Versicherungsunternehmen bei der KI-getriebenen Transformation hin zu neuen Leveln an Effizienz, Kundenfreundlichkeit und Performance

Kaiserslautern, 2. Dezember 2024 – Insiders Technologies, führender Anbieter von KI-basierten Lösungen, unter anderem für die Versicherungswirtschaft, freut sich über eine hochkarätige Verstärkung. Mit Rolf Zielke stößt ein Experte der Versicherungs-IT zu Insiders Technologies, der die KI-Spezialisten aus Kaiserslautern themenbezogen in Projekten sowie im Lösungsdesign für die Versicherungswirtschaft unterstützen wird.

Rolf Zielke gehört zu den führenden Köpfen in der deutschen Versicherungswirtschaft im Bereich IT. Nach Stationen als Vorstand bei FJA sowie als Vorstandsvorsitzender der msg life ag und der msg nexinsure ag ist er seit Sommer 2023 als Berater tätig.

„Insiders Technologies ist in zahlreichen Versicherungsunternehmen seit vielen Jahren als verlässlicher Partner für die Automatisierung von Prozessen mit Künstlicher Intelligenz etabliert. Aktuell bieten sich auch in der Versicherungswirtschaft völlig neue und innovative Möglichkeiten zur Transformation mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, die Insiders mit seinen Produkten ebenso sicher wie effizient erschließt. Ich freue mich auf viele gemeinsame Ideen und erfolgreiche Projekte“, erklärt Rolf Zielke.

Insiders Technologies betreut aktuell mehr als einhundert Kunden in der Versicherungswirtschaft, allein im deutschsprachigen Raum. Zu den Lösungen von Insiders gehören u.a. der GenerAItor zur Low-Code Erstellung von Klassifikations- und Extraktionsservices, KI-basierte Rechnungsverarbeitung, Mobile Apps für Self-Service von Versicherten sowie OmnIA als Plattform, die alle bestehenden Systeme und Prozesse vereint und orchestriert. Mit Rolf Zielke plant das Unternehmen, diese starke Marktstellung weiter auszubauen.

Die Insiders KI OvAItion steckt in fast allen Produkten und integriert neue KI-Technologien wie Large Language Modells von OpenAI, Google, AWS oder Microsoft. Dadurch gelingt es, die technische, vertragliche und datenschutzrechtliche Integration verschiedener oder externer KI-Ansätze effektiv für die Versicherungskunden zu meistern. Im Kern können Anwender also Best of Breed in der Künstlichen Intelligenz nutzen, ohne sich die üblichen Nachteile – wie hohe Integrationsaufwände oder umfangreiche Abstimmungen zu Verträgen und Datenschutz – einzuhandeln.

„Wir freuen uns sehr, dass Rolf Zielke unser Team verstärkt. Gemeinsam werden wir die Nutzung modernster KI-Technologien bei unseren Versicherungskunden auf ein völlig neues Level an Effizienz und Exzellenz heben“, erklärt Werner Weiss, Geschäftsführer von Insiders Technologies. „Er bringt eine ausgewiesene Expertise aus der Versicherungswirtschaft mit und ist bestens vernetzt. Damit positioniert sich Insiders als noch attraktiverer Sparringspartner für die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen unserer Kunden in dieser Branche.“

Weitere Informationen zu den Lösungen für KI-basierten Automatisierung in die Versicherungswirtschaft:

https://insiders-technologies.com/de/insurance-automation

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

