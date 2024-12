Lukas Böhm neues Mitglied in der Geschäftsführung von Solarize

Die Solarize GmbH, Anbieter von Abrechnungslösungen für dezentrale Energielösungen und dynamische Tarife, stellt ihre Geschäftsführung neu auf: Lukas Böhm wird zum neuen Geschäftsführer für den Bereich Customer Success. Er trat seine neue Position am 1. Dezember 2024 an. Der scheidende Geschäftsführer Florian Feigenbutz richtet als passionierter Softwareentwickler zukünftig seinen Fokus auf die Weiterentwicklung der Solarize Plattform und das Thema Informationssicherheit. Die Rollen von Frederik Pfisterer und Andi Weiß in der Geschäftsführung bleiben erhalten. Gemeinsam möchte das neue Führungsteam Solarize zum führenden Softwareanbieter für die Abrechnung von innovativen Geschäftsmodellen in der Energiewirtschaft entwickeln.

Der neue Head of Customer Success Lukas Böhm ist Teil der Solarize-DNA: Als erster festangestellter Mitarbeiter ist er seit Mai 2021 Teil des Solarize-Teams und hat in dieser Zeit sowohl die Software, als auch das modulare Projektmanagement mitgestaltet und ein Team für das Onboarding auf der Solarize Plattform aufgebaut. Er leitete zuletzt das Team Projektmanagement & Customer Success und betreute in dieser Rolle über 100 Kunden von der Projektplanung bis zur ersten erfolgreichen Abrechnung. Dadurch kennt er die verschiedenen Herausforderungen bei der Umsetzung von Mieterstrom-Projekten von der DC- und AC-Planung bis hin zur Mieteransprache. In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer wird er sich nun vor allem auf den Ausbau des Bestandskundengeschäfts konzentrieren und Solarize-Kunden dabei unterstützen, ihre Mieterstrom-Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln.

Langjährige Branchenerfahrung

„Lukas hat seit den ersten Tagen bei Solarize bewiesen, dass er ein Meister seines Fachs ist und dabei die Bedürfnisse unserer Kunden stets im Blick hat“, sagt Frederik Pfisterer, Gründer und Geschäftsführer von Solarize. „Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Projektarbeit und dem engen Kundenkontakt wird er eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Kunden noch besser für den skalierfähigen Mieterstrombetrieb zu befähigen.“

Lukas Böhm hat technische Betriebswirtschaftslehre im Master an der Universität Stuttgart studiert und währenddessen unter anderem beim Batteriepionier „sonnen“ Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien gesammelt. Er vertritt Solarize zudem im Branchenverband BDEW. In dieser Funktion setzt er sich für die Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Mieterstromprojekte ein, zuletzt beim Thema standardisierte Wechselprozesse.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, unser Bestandskundengeschäft weiter voranzubringen“, so Lukas Böhm. „Solarize hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, und ich habe viele Ideen, wie wir unsere Kunden zukünftig noch besser unterstützen können.“

Florian Feigenbutz verlässt Geschäftsführung

Im Zuge der Neubesetzung gibt Solarize außerdem bekannt, dass Mitgründer Florian Feigenbutz seine Funktion als Geschäftsführer auf eigenen Wunsch verlässt, um sich als passionierter Softwareentwickler künftig verstärkt auf die Weiterentwicklung der Plattform und das geschäftskritische Themenfeld Informationssicherheit konzentrieren zu können.

Die Solarize Energy Solutions GmbH mit Büros in Berlin und Stuttgart vereinfacht mit einer innovativen Meter-to-Cash SaaS-Lösung die Abrechnung von Stromkosten für Mehrparteien-Immobilien mit PV- und Netzstrom. Über die digitale Plattform wird der nachhaltig erzeugte Solarstrom effizient an beliebig viele Mieter im Areal geliefert, bilanziert und abgerechnet. Auch die Abrechnung von Reststrom erfolgt automatisiert über die Solarize-Software. Das Leistungsportfolio beinhaltet alle Projektschritte, von der Planung der PV-Anlagen bis zur Abrechnung der einzelnen Verbräuche. Optional erhalten Kunden ein ganzheitliches Angebot für die Einrichtung der Kundenanlage inklusive Wirtschaftlichkeitsanalyse, Beratung bei der Wahl des geeigneten Betreibermodells und Messkonzepts, sowie ein ganzheitliches Projektmanagement, von der Planung der PV-Anlagen bis zur Abrechnung der einzelnen Verbräuche.

Die Solarize SaaS-Lösung kann auch unabhängig vom Mieterstrom für die Abrechnung von dynamischen Tarifen genutzt werden. Die Messwerte der Verbraucher werden multipliziert mit dem zugehörigen Stundenpreis (EPEX Spot Day-Ahead). Auf Basis der Zeitreihen wird ein monatlicher Durchschnittspreis gebildet und in Rechnung gestellt. Die Abrechnungsdaten werden über Schnittstellen ins ERP-System (Hauptbuch) übertragen.

Die Gründer und Geschäftsführer von Solarize sind Andi Weiß, Florian Feigenbutz und Frederik Pfisterer. Investoren sind Picus Capital und Point Nine, zudem sind 13 Business Angels an Bord inklusive der Gründer von Alasco. Weitere Informationen: www.solarize.de

Firmenkontakt

Solarize Energy Solutions GmbH

Anna Gruner

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

01715410971



http://www.solarize.de

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Michaela Conrad

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

01602314208



http://www.pressecompany.de

Bildquelle: Solarize Energy Solutions GmbH