So schmeckt die Insel: Texels Natur lädt zur Verkostung ein

Niederländische Watteninsel bringt ihren Besuchern natürlichen Genuss nahe

Im Frühjahr grünt und sprießt es in der Texeler Natur an allen Enden. Jetzt beginnt nicht nur die wunderbare Zeit der blühenden Blumenzwiebelfelder, sondern auch das Wachstum einer Vielzahl von Delikatessen, die in den Beeten, auf den Feldern und an Sträuchern und Bäumen gedeihen. Auf Texel haben Besucher an mehreren Orten die Möglichkeit, hautnah zu erleben, welche Köstlichkeiten die Natur für sie zu bieten hat. Ein wunderbares Erlebnis für Groß und Klein.

Essbarer Garten

Ein Garten, der schöne Architektur und essbare Pflanzen kombiniert: Das ist das Konzept von „Natuur Goed Texel“ bei Oosterend. Ab 3. Mai laden die Gastgeber Conradine und Siem wieder dazu ein, ihr Konzept vom „essbaren Naturgarten“ zu entdecken. Der Garten ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Außerdem finden hier Workshops statt, bei denen man Tee aus (Un)Kräutern herstellen kann oder ein gemeinsames Mittagessen aus Zutaten kocht, die man zuvor unter Anleitung im Garten gesammelt hat. Wer dabei auf den Geschmack gekommen ist, kann sich bei Natuur Goed zudem einen Plan für den eigenen Garten machen lassen.

Obst und Gemüse „live“

Ob verschiedenste Obst- und Gemüsesorten oder unterschiedlichste Nüsse und Kräuter: Im „Voedselbos Texel“ kann man hautnah entdecken, wie das, was man aus dem Supermarkt kennt, in freier Natur wächst und gedeiht. An den Pflücktagen haben Groß und Klein die Möglichkeit, ihr Lieblingsobst selbst zu sammeln. Für Kinder gibt es zudem einen eigenen Lehrpfad, auf dem sie den Weg vom Samen bis zur Marmelade verfolgen können. Nicht zuletzt ist der Voedselbos der perfekte Ort, um bei hausgemachtem Erdbeerkuchen, Fruchteis und Smoothies eine Pause einzulegen. Bis 1. November montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenfrei.

Führung über den Spargelhof

Spargel auf Texel? Richtig gehört! Seit mehr als 25 Jahren wird auf dem Hof der Familie Keijser Spargel angebaut. Der leicht salzhaltige Boden der Insel sorgt für eine zarte Frucht, die für ihren feinen Geschmack weit über die Inselgrenzen hinaus beliebt ist. Bis Mitte Juni lädt Spargelbauer Bert Keijser Besucher dazu ein, ihm bei seiner täglichen Arbeit über die Schulter zu schauen. Die Exkursionen finden Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 15.00 Uhr statt. In Gruppen von 8 bis 12 Personen geht es aufs Spargelfeld, wo man alles über die Spargelzucht auf Texel erfährt. Mehr Informationen gibt es auf der Website des VVV Texel.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“. Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation ( www.texel.net).

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532

pers@texel.net

http://www.texel.net/de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40

piontek@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Vodeselbos Texel