Possway T3 Elektro-Skateboard Test

Das Possway T3 Elektro-Skateboard zeichnet sich dadurch aus, dass es eines der schnellsten Elektro-Skateboards mit Nabenmotoren ist. In der Vergangenheit hatten Nabenmotoren einen schlechten Ruf wegen geringer Leistung, aber der T3 beweist, dass dies nicht mehr der Fall ist.

Die hohe Höchstgeschwindigkeit und die anständige Reichweite zu einem sehr erschwinglichen Preis machen es zu einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis für Leute, die mit dem Eskieren beginnen möchten.

Es wird mit allem notwendigen Zubehör geliefert, darunter eine Fernbedienung, ein Board-Ladegerät, ein Micro-USB-Kabel, 2x Skate-Tools und eine Bedienungsanleitung.

Mein Possway T3 Test führt Sie durch alles, was Sie über dieses Elektro-Skateboard wissen müssen, und hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob dies das richtige E-Board für Sie ist.

Preise prüfen

Possway T3

Für wen ist das?

Das Possway T3 ist ein großartiges elektrisches Skateboard für Anfänger bis Fortgeschrittene, um zur Arbeit/Schule zu pendeln und am Wochenende herumzufahren, solange Sie nicht zu viele Hügel zu erklimmen haben.

Es ist schön und leise und hat viel Reichweite und Höchstgeschwindigkeit, um Sie in einer angemessenen Zeit an die meisten Orte zu bringen, die Sie besuchen möchten.

Es ist in der Lage, auf Kosten von etwas Traktion auf kompakten Schotterwegen zu fahren, aber es glänzt auf asphaltierten Straßen, die vielleicht etwas weniger als perfekt sind.

Es ist nichts für Eskater, die eine superschnelle Beschleunigung und absolute Offroad-Fähigkeiten wünschen. Wenn Sie danach suchen, dann schauen Sie sich diese besten elektrischen Offroad-Skateboards an.

Der Possway T3 Test

Deck

Das Possway T3 verfügt über ein 37,2-Zoll-Longboard-Deck aus 1-lagigem Bambus und 8-lagigem kanadischem Ahorn. Es hat eine konkave Form, die beim Wenden hilft, und einen leichten Dropdown, der Ihre Füße festhält, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Füße während der Fahrt nicht abrutschen.

Dies ist ein unterschätztes Merkmal, denn da ich weiß, dass meine Füße immer an der gleichen Stelle sind, kann ich meine Aufmerksamkeit auf die Straße und das Ziel richten, anstatt ständig nach unten zu schauen, um zu überprüfen, ob sich meine Füße nicht bewegt haben.

Das Deck ist steifer als es flexibel ist, aber es hat immer noch einen sehr leichten Flex. Das ist eigentlich eine ganz schöne Menge. Sie haben nicht das Gefühl, überall herumzuhüpfen, aber es gibt immer noch ein kleines Nachgeben, wenn Sie über unebene Teile der Straße fahren. Leider hat es kein stoßdämpfendes Griptape. Aber die Räder machen das wieder wett.

Räder

Das Elektro-Skateboard Possway T3 wird mit 105-mm-Rädern für urbanes Gelände geliefert. Sie haben eine Härte von 78A, was sie auf Straßen recht komfortabel macht, auch wenn sie nicht perfekt sind. Leichtes Offroad-Fahren auf kompaktem Schotter meistern sie problemlos, bei mehr aber fängt es an zu kämpfen.

Lastwagen

Die Trucks sind 7″ breit und haben einen Winkel von 45°, was eine hervorragende Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten bietet, und die Bushings ermöglichen leichtes bis mittleres Carven, das sich glatt und reaktionsschnell anfühlt. Für den Wendekreis war es in Ordnung, aber nicht erstaunlich, aber ich habe meine Trucks normalerweise etwas straffer als der durchschnittliche Fahrer.

Motoren, Höchstgeschwindigkeit und Bergsteigen

Die Motoren des Possway T3 sind zwei 500-W-90-mm-Nabenmotoren. Dies gibt dem Board eine vermarktete Höchstgeschwindigkeit von 52 km/h. Was Nabenmotor-Eboards angeht, ist das eine wirklich hohe Höchstgeschwindigkeit. Es ist wahrscheinlich das schnellste Elektro-Skateboard mit Nabenmotor, das ich je gefahren bin.

Während meiner Tests war die Höchstgeschwindigkeit, die ich erreichen konnte, 28,5 mph (46 km/h). Das liegt knapp unter der vermarkteten Höchstgeschwindigkeit, aber ich denke, ich hätte eine etwas höhere Geschwindigkeit erreichen können, wenn ich etwas mehr Straßenlänge gehabt hätte. Die Geschwindigkeit war langsam, um Ihre tatsächliche Geschwindigkeit zu ändern, hängt hauptsächlich von Ihrem Gewicht ab.

Das T3 ist darauf ausgelegt, Steigungen mit einer Steigung von 30 % zu bewältigen, aber Possway hat hier wirklich das Ziel verfehlt.

Ich fuhr einen Hügel mit einer durchschnittlichen Steigung von 8 % und einer maximalen Steilheit von 13 % an einer Stelle hinauf, und es war wirklich schwierig. Irgendwann ging es bis auf 10 km/h herunter und kämpfte wirklich darum, weiterzumachen. Wenn der Hügel noch steiler wäre, wäre ich besser dran gewesen, ihn einfach hinaufzulaufen.

Ich wiege 87 kg, was einen großen Einfluss auf die Fähigkeit zum Bergsteigen hat. Denken Sie also daran, wenn Sie auf der schwereren Seite sind und ein paar Hügel erklimmen müssen.

Akku und Reichweite

Das Possway T3 Elektro-Skateboard verfügt über einen 10S3P 280,8 Wh 7,8 Ah Akku und bietet eine vermarktete Reichweite von 20 Meilen (32 km).

Bei meinen Tests schaffte ich es, 23,5 km (14,6 Meilen) zu erreichen.

Obwohl dies für den angegebenen Bereich ziemlich niedrig klingt, denke ich, dass dies im Bereich dessen liegt, was ich erwartet hatte.

Hier gibt es einiges zu beachten. Ich bin das Board im Pro-Modus ziemlich hart gefahren, während ich gecarvt habe, wann immer ich die Gelegenheit dazu hatte. Ich habe auch den Hill-Climb-Test gemacht, der die Batterie stark belastet hat, ich habe mehrere Geschwindigkeits- und Beschleunigungstests gemacht und ich bin ein bisschen im Gelände gefahren. Füge mein Gewicht hinzu und ich würde meinen Fahrstil am Tag an das obere Ende der Eboard-Fähigkeiten stellen.

Leichtere und konservativere Fahrer werden dem vermarkteten Sortiment viel näher kommen.

ESC

Der Possway T3 verfügt über einen ziemlich standardmäßigen ESC. Die Beschleunigung ist sehr graduell – Sie würden kaum abgeworfen werden. Die Bremsen sind schön fest und bringen Sie sicher und schnell zum Stehen, ohne zu ruckeln oder Angst zu haben, nach vorne geschleudert zu werden.

Ich denke, es ist in Ordnung, wenn man bedenkt, dass dies ein E-Board ist, das sich an Anfänger bis Fortgeschrittene richtet. Die Fahrer haben viel Spielraum beim Gasgeben, was bedeutet, dass Sie das Gas nicht auf 100 % geben und sofort auf Höchstgeschwindigkeit sein können. Die lange Kurve ermöglicht es Ihnen, langsam auf diese Höchstgeschwindigkeit aufzubauen und auf dem Weg Ihr Selbstvertrauen zu sammeln.

Fernbedienung

Die Possway T3 Elektro-Skateboard-Fernbedienung ist ein einfaches, kleines Gerät, das leicht in der Hand liegt. Es hat eine einzige Taste, die den Geschwindigkeitsmodus ändert, und ein LED-Display, das die Geschwindigkeit, den Kilometerzähler, den Batteriestand und die Richtung anzeigt. Es gibt 4 Geschwindigkeitsmodi: niedrig, mittel, hoch und Tempomat.

Um den Geschwindigkeitsmodus zu ändern, drücken Sie einmal die Geschwindigkeitsmodus-Taste. Seien Sie vorsichtig mit den Tasten, da Sie beim Beschleunigen den Geschwindigkeitsmodus ändern können, was bei plötzlicher Beschleunigung zu einem beängstigenden Schock führen kann.

Die Taste für den Geschwindigkeitsmodus auf meiner Fernbedienung ist mit „Rückwärts“ beschriftet, was nicht korrekt ist. Possway hat sich bereits an mich gewandt, um mich wissen zu lassen, dass dies ein Druckfehler war und die Produktionsfernbedienungen die richtigen Etiketten haben werden.

Sie können den Rückwärtsgang eingeben, indem Sie auf den Netzschalter doppelklicken, wenn Sie nicht beschleunigen.

Und Sie können die Geschwindigkeitsregelung aktivieren, indem Sie einmal auf die Ein-/Aus-Taste klicken, wenn Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben.

Kundenbewertungen

Ich habe versucht, ein paar Kundenbewertungen für das Possway T3 zu sammeln, aber es gibt noch nicht allzu viele E-Boards unter den Füßen der Fahrer. Also habe ich mir stattdessen ein paar Bewertungen von Trust Pilot über Possway als Marke geholt. Kein Unternehmen kann einige wenige unzufriedene Kunden vermeiden, aber insgesamt hat Possway eine 4/5-Sterne-Bewertung, die ich für ziemlich gut halte. Und von den negativen Bewertungen, die ich gelesen habe, hat Possway gute Arbeit geleistet, indem es versucht hat, dem Kunden zu helfen, wenn er konnte.

Abschließende Gedanken

Possway hat ein großartiges elektrisches Skateboard mit beeindruckender Reichweite, schneller Höchstgeschwindigkeit und komfortablem Fahrgefühl geschaffen. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass es an Steigungen Probleme hat. Wenn Sie in einer flacheren Gegend leben oder nicht oft Hügel erklimmen müssen, ist dies möglicherweise das richtige E-Board für Sie.

Es hat großartige Geschwindigkeits- und Reichweitenfähigkeiten und ich fühlte mich beim Fahren immer sicher.

Für seinen Preis übertrifft es definitiv die meisten Konkurrenten, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Auf der Website von Possway