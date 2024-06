Selbst-Versorgung & Selbst-Heilung beim Mega Juni Fest

2 Mega Events für die „Rundum Selbst-Versorgung“ von Körper, Geist & Seele

Nach dem erfolgreichen „Rundum Selbst-Versorgt“ Online-Kongress, der mit 20+ Experten-Interviews, -Vorträgen und -Webinaren, sowie 9 wertvollen Geschenken im Gesamtwert von rund 2.500,- EUR, Mitte Mai gelaufen ist, folgt nun das Mega Juni Fest.

Mehr als 17.000 Aufrufe, innerhalb weniger Stunden, hatte alleine die Seite von Tag 4, mit den Themen „Selbst-Versorgung in der Gemeinschaft + Lebensmittel kombinieren“, „Überleben in der Wildnis“, und „Würmer im Wohnzimmer“. Weil aufgrund der enormen Aufrufzahlen die Webseite zeitweise nicht mehr funktionierte, konnten viele Interessenten das Angebot nicht nutzen.

„Rundum Selbst-Versorgt“ Juni-Fest

Deswegen gibt es vom 7. – 9. Juni beim „Rundum Selbst-Versorgt“ Juni-Fest nochmals die Möglichkeit, alle 20+ Videos + 9 wertvolle Geschenke im Gesamtwert von rund 2.500,- EUR per Sofort-Download für nur einmalig 9,99 EUR statt 99,97 EUR.

„Rundum Selbst-Versorgung“ von Körper, Geist und Seele

Das „Rundum Selbst-Versorgt“ Angebot ist für alle Menschen, die ihr Leben in die eigenen Hände nehmen und sich Selbst-Verantwortlich um ihre Selbst-Versorgung von Körper, Geist & Seele kümmern wollen.

Dazu gehört;

Selbst-Vertrauen

Selbst-Fürsorge

Selbst-Bewusstsein

Selbst-Bestimmung

Selbst-Wert

Selbst-Heilung

Wald- & Wildpflanzen

Obst & Gemüse

Atem-Meditation

Überleben in der Wildnis

Naturapotheke

Lichttherapie

Frequenzen

Und noch mehr…

Rückenschmerzen ade und Notfall-Selbst-Hilfe

Außerdem gibt es eine fantastisch einfache und einfach fantastische Möglichkeit, Rückenschmerzen endgültig los zu werden und den Rücken mit einem zugelassenen Medizinprodukt sogar zu heilen, sowie eine Notfall-Selbsthilfe für Abenteurer und auf Reisen.

Auf der Webseite gibt es neben weiteren Informationen die Möglichkeit, sich vorab in die Warteliste einzutragen, weil dann eine E-Mail-Erinnerung kommt, um das Angebot dann vom 7. – 9. Juni nicht zu verpassen.

„Selbstheilung ist machbar“ Mega Juni Fest

Eine Woche später gibt es dann vom 14. – 16. Juni das „Selbstheilung ist machbar“ Mega Juni Fest mit mehr als 150 exklusiven Interviews, Vorträgen, Webinar-Aufzeichungen, sowie Artikel und Dokumente mit wertvollen Informationen über Selbstheilung für nur einmalige 49,95 EUR statt 369,- EUR. Unter den Interviews sind rund 30 (ehemalige) Patienten mit ihren Heilungswegen von teilweise schulmedizinisch unheilbaren Krankheiten.

Die Themenbereiche umfassen unter anderem:

Schlaganfall

Herzinfarkt

Autoimmunerkrankungen

Krebs (unterschiedliche)

Bandscheibenvorfall

Diabetes 1+ 2

Asthma

Allergien

Arthrose

Darmgesundheit

Neurodermitis

Schilddrüsenerkrankgeungen

Alzheimer

Depressionen

Schlafstörungen

Kopfschmerzen / Migräne

Rheuma

Und viele weitere

Um zu erfahren, was dieses Mega-Selbstheilungs-Paket alles enthält, lohnt es sich, die Webseite hier zu besuchen, auf der es auch die Möglichkeit gibt, sich in die Gästeliste einzutragen um dann am 14.06.2024 direkt eine Erinnerungsmail zu erhalten.

Alexander Seelendank ist unabhängiger gesamtheiltlicher Lebensforscher und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

