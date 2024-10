Schluss mit Drama – professionelle Kommunikation stärken

Kein Platz für Drama im Job: Die dehner academy zeigt, wie destruktive Muster überwunden werden.

Unternehmen stehen häufig vor der Herausforderung, mit hochkochenden Emotionen und internen Spannungen umzugehen. Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy, möchte Unternehmen dabei unterstützen, destruktive Dynamiken zu erkennen und durch bewusstes Kommunikationsverhalten zu überwinden. „Psychologische Spiele im Unternehmenskontext sind ein wesentlicher Grund für interne Konflikte, die nicht nur die Effizienz mindern, sondern auch das Arbeitsklima verschlechtern“, erklärt die Expertin. Die dehner academy setzt in diesem Bereich auf Trainings und Beratungen, die Führungskräfte und Mitarbeitende dabei unterstützen, emotionale Manipulationen zu erkennen und zu unterbinden.

Im Zentrum stehe die Auseinandersetzung mit dem sogenannten „Dramadreieck“, einem Konzept aus der Psychologie, das drei Rollen beschreibt: den Verfolger, das Opfer und den Retter. Diese Rollen führen zu wiederkehrenden Kommunikationsmustern, die Alice Dehner als „unbewusste Spiele“ beschreibt. Diese Dynamiken würden oft unbemerkt ablaufen und dazu führen, dass Mitarbeitende in ineffektive Verhaltensmuster fallen. „Wir müssen uns bewusst machen, dass diese Rollen in uns verankert sind und nicht automatisch ein Zeichen von persönlichem Versagen oder Boshaftigkeit sind“, so Dehner. „Die Kunst besteht darin, diese Muster zu erkennen und gezielt zu durchbrechen.“

In vielen Unternehmen lassen sich laut Dehner klassische psychologische Spiele wie das „Ja, aber“-Spiel oder das „Du wirst schon sehen, was dabei herauskommt“-Spiel beobachten. Bei diesen Spielen gehe es weniger um offene Kommunikation als vielmehr um das Ausspielen der eigenen Position – meist zum Nachteil der anderen. Die Folgen seien häufig Frustration, Missverständnisse und eine Verschlechterung des Arbeitsklimas.

Die dehner academy bietet Unternehmen gezielte Schulungen und Workshops an, um diese destruktiven Kommunikationsmuster zu durchbrechen. Der erste Schritt sei laut der Geschäftsführerin, sich der eigenen Rolle in solchen Spielen bewusst zu werden. In den Trainings lernen die Teilnehmenden, wie sie eine offene und professionelle Kommunikation fördern und emotionale Manipulation vermeiden können. Ein wichtiger Ansatzpunkt sei dabei, klare Absprachen zu treffen und die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, anstatt sich auf unbewusste Rollenmuster zurückzuziehen.

Durch eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Dynamiken könne im Unternehmen langfristig eine Atmosphäre geschaffen werden, die auf Offenheit, Vertrauen und konstruktiven Emotionen beruht. Die Expertin betont: „Emotionen gehören ins Unternehmen, aber wir müssen genau unterscheiden, welche Emotionen uns voranbringen und welche uns eher schaden. Nur so können wir ein Umfeld schaffen, in dem alle Beteiligten ihr Potenzial voll ausschöpfen können.“

In ihrem Business Podcast gibt Alice Dehner regelmäßig Impulse für Führungskräfte, Management-Input und Gedanken, die Unternehmen für die Zukunft stärken: www.dehner.academy/podcast/

Nähere Informationen zur dehner academy erhalten Sie unter: www.dehner.academy

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenau Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

