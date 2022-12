SC Lötters wird für Kommunikationskampagne der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg ausgezeichnet

Die Kampagne „Kunststoff – das Material mit vielen Perspektiven – finde Deine“, ersonnen und realisiert vom Team der Bonner Agentur SC Lötters, wurde in Berlin vom Bundeswirtschaftsministerium in der Kategorie „Kommunikation“ ausgezeichnet.

Bonn, den 07.12.2022 „Wir haben uns riesig über diese Auszeichnung gefreut“, beginnt Dr. Christine Lötters, Inhaberin der Kommunikationsagentur SC Lötters, aus deren Feder die ausgezeichnete Kampagne stammt. Der Wettbewerb, an dem sich regionale Industrieinitiativen wie die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg beteiligen konnten, wurde von der Service- und Beratungsstelle für regionale Industrieinitiativen DIHK Service GmbH in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium ausgelobt.

Die Idee macht den Unterschied, so auch bei der beauftragten Imagekampagne, die den Bekanntheitsgrad der Kunststoff Industrie in der Region stärken sollte. Die Unternehmen der Initiative wollen ins Gespräch kommen und die Vielseitigkeit des Materials Kunststoff verdeutlichen. „So haben wir uns in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Kunststoff-Initiative für einen ehrlichen und authentischen Kommunikationsmix entschieden und genau dafür sind wir in Berlin ausgezeichnet worden“, erklärt Christine Lötters.

Zu den ausgezeichneten Maßnahmen gehören die Social-Media-Kampagne „Wusstest Du“, in denen eine junge Protagonisten über das Material Kunststoff und seine vielfältigen Einsatzgebiete informiert, und authentische Videos junger Mitarbeitenden aus den Unternehmen der Kunststoff-Initiative. In den kurzen Clips erzählen diese über ihren schulischen Werdegang und berichten von ihren täglichen Aufgaben im Unternehmen. Das Wichtigste, alle Clips sind ehrlich und unverfälscht. „Wir haben bewusst keine Influencer Clips gedreht, sondern einfach mit der Kamera draufgehalten und Fragen gestellt. Die Antworten wurden userfreundlich mit Stichworten unterlegt, gebrandet, das war es“, erläutert Lötters. Die jungen Mitarbeitenden haben sich wiedererkannt und waren stolz auf ihr Werk. Das hat dazu geführt, dass die Clips über die eigenen Profile geteilt wurden und viele Likes einsammelten. „Genau das war unser Ziel“, schmunzelt Lötters.

Zu Beginn der Zusammenarbeit entwickelte SC Lötters CI sowie Logo und gestaltete eine Homepage, die mit fachlichen Inhalten gefüllt wurde. Blogbeiträge und Events halten die Homepage stets aktuell und interessant. CI und Logo wurden bewusst unaufgeregt, aber nahbar gestaltet. „Die Homepage ist Anlaufstation für all diejenigen, die mehr über die Kunststoff-Initiative wissen möchten“, erläutert die Diplom-Kauffrau.

Ergänzend setzt SC Lötters erfolgreich Veranstaltungen in der Region um. „Gerade durch unsere Veranstaltungen, die sowohl digital als auch in Präsenz stattfanden, hat die Kunststoff-Initiative Kontakte zu jungen Menschen, insbesondere interessierten Studierenden aufgenommen. Das war uns sehr wichtig“, schließt Lötters. Aber natürlich gehört auch regelmäßige Pressearbeit zum erfolgreichen Kommunikationsmix.

Bildunterschrift: Dr. Christine Lötters von SC Lötters (2.v.l.) nimmt die Auszeichnung der Kunststoff-Initiative von Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, Franziska Brantner, parlamentarische Staatssekretärin im BMWK und Dr. Klaus Günter Deutsch vom BDI (v.l.n.r.) entgegen (Foto: Jens Schicke ©Schicke_DIHK)

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und setzen diese um. Zu unseren Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Strategien und die Kommunikationsberatung. Mit mehr 20 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und der Aufbau sowie die Pflege von Blogs ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit. Unsere erstklassige Vernetzung nutzen wir zur Sichtbarkeit unserer Kunden. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

