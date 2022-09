Saisonverlängerung in den Südtiroler Bergen – Hotel Hanswirt empfängt Gäste bis zum 13. November

München/Rabland, 01. September 2022. Schöne Herbstzeit in den Südtiroler Bergen: In dieser Saison bietet das Hotel Hanswirt in Rabland / Partschins eine verlängerte Saison und öffnet bis einschließlich 13. November 2022. Die herbstliche Landschaft erleben, aktiv sein in den Bergen oder sich in die gemütlichen Ecken des Hotels zurückziehen, sich im 6.500 Quadratmeter großen Wellnessbereich ausruhen oder die regionalen Köstlichkeiten im Hotelrestaurant genießen – nichts ist schöner als seine Akkus im Hotel Hanswirt vor dem Winter noch einmal aufzuladen. Zum Saisonfinale bietet das familiengeführte 4-Sterne-S-Hotel Hanswirt kleine Auszeiten zum Entspannen und Wohlfühlen. Herzlichste Gastfreundschaft inklusive.

So umfasst das Übernachtungsangebot Hanswirts Herbsttage für Genießer für sechs Übernachtungen ab 1.294,40 Euro pro Person folgende Leistungen:

-6x Frühstück mit reicher Auswahl an Speisen und Getränken, Südtiroler Köstlichkeiten und hausgemachtem Brot

-5x Abendessen (5 Gänge- Menü)

-1x Gala Dinner mit Weinbegleitung (7 Gänge- Menü)

-Täglich frische Äpfel und Südtiroler Quellwasser im Zimmer

-Schwimmvergnügen im Innen- und Außenbereich mit Whirlpool

-Tägliche Saunaaufgüsse

-Wellnesstasche mit flauschigem Bademantel, Slipper und Saunatuch leihweise während des Aufenthalts

-kostenloser Verleih von City- und Trekkingbikes, Helmen, Wanderrucksäcken, Wander- und Nordic-Walking-Stöcken

-GuestCard 2022 – Vorteilskarte im Meraner Land, die in über 100 Museen und Aufstiegsanlagen eine Ermäßigung von mindestens 10% auf den regulären Preis enthält

Zusätzliche inklusive Leistungen:

-Glas Südtiroler Sekt als Willkommensaperitif pro Person

-Südtiroler Schnapsverkostung im Haus

-1 x Traubenkernöl- Körperpeeling à 25 min. pro Person

-Aufguss „Herbstzauber“ in der Kelosauna mit Panoramablick

-Weintraubenpeeling im Dampfbad

-Kostenloses Parken in der Tiefgarage

Gültig im Zeitraum vom 07.11.2022- 13.11.2022;

Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen; Anreise möglich: Montag

Angebote sind nicht kumulierbar und nicht anrechenbar für bereits getätigte Buchungen.

Weitere Angebote zur Saisonverlängerung im Hotel Hanswirt unter www.hanswirt.com

Über den Hanswirt:

Das familiengeführte 4-Sterne-S-Hotel liegt in Rabland, Südtirol, nur 15 Autominuten von Meran entfernt. Eingebettet in die malerische Umgebung des Vinschgau, ist der historische Gasthof mit den rot-weißen Fensterläden schon von weitem zu erkennen. 12 stilvoll gestaltete Zimmer & 10 Suiten laden zum Wohlfühlen in historischem Ambiente – ein gekonnter Mix aus Alt und Modern – ein. Dass Genuss oberstes Credo im Hanswirt ist, unterstreichen das weit über Rabland bekannte Genießerestaurant und der idyllische Wellnesspark mit Spa, Saunen und weitläufigem Innen- sowie Außenpool und Blick auf die weiten Wiesen und Berge Südtirols.

Weitere Informationen unter: https://www.hanswirt.com/de/

