Rund um die Uhr im Einsatz

Ausfallsicherer Netzwerk-Betrieb durch das Network Operations Center der Syserso Networks

Gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen SHD Systemhaus-Dresden GmbH, einem renommierten IT- und IT-Security-Systemhaus, vereint Syserso Networks umfassende Expertise im Bereich Telekommunikations- und IT-Infrastrukturen. Das Network Operations Center (NOC) und das Security Operations Center (SOC) von Syserso Networks stellen die Verfügbarkeit und Sicherheit dieser Infrastrukturen sicher. Während das NOC die unterbrechungsfreie Funktionalität der Netzwerke überwacht, liegt der Fokus des SOC auf dem Schutz der IT- und OT-Systeme. Als einer der wenigen Anbieter am Markt kann Syserso Networks durch jahrzehntelange Erfahrung und die enge Partnerschaft mit SHD umfassende Lösungen bieten, die höchste Standards in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen.

Das Network Operations Center überwacht, verwaltet und behebt Störungen in Telekommunikations- und IT-Infrastrukturen und sorgt für die stabile 24/7-Verfügbarkeit von Netzwerken und Systemen sowie einen zuverlässigen Netzbetrieb rund um die Uhr.

Das NOC hat die Aufgabe zu gewährleisten, dass Netzwerke, Server und andere Telekommunikations- und IT–Ressourcen reibungslos funktionieren. Es überwacht die Netze der Kunden und erkennt Netzwerkausfälle oder andere technische Störungen. Ziel ist es, Probleme wie Systemstörungen oder Netzwerkunterbrechungen innerhalb kürzester Zeit zu erkennen und zu bearbeiten. Die System Operatoren im NOC schreiten ein, wenn eine Störung erkannt wird, analysieren die Ursache und ergreifen mit dem Kunden definierte Maßnahmen, um das Problem schnellstmöglich zu beheben und somit die Ausfallzeiten zu minimieren. Sie sind auf die Effizienz und Leistung der Infrastruktur fokussiert, also auf Dinge wie Systemverfügbarkeit und Bandbreite. Dies ist vor allem in Bezug auf kritische Infrastrukturen (KRITIS) wichtig. Hier ist es entscheidend, dass vor allem OT-Systeme jederzeit stabil und leistungsfähig arbeiten und ein einwandfreier Sprach- und Datenverkehr gewährleistet ist.

Syserso Networks bietet seinen Kunden als Servicedienstleister umfassende organisatorische und technische Unterstützung – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und ganz nach den individuellen Anforderungen. Störungen werden jederzeit erfasst und behoben, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten. „Beispielsweise bei der Überwachung von Glasfasernetzen“, so Jens Koopmann, Leiter des Network Operations Center, „gehört bei Störungen die telefonische Verfügbarkeit, Analyse, Auswertung, Dokumentation und, soweit möglich, die Behebung zu unseren Aufgaben.“

Schnelle Fehleranalyse

Für jeden Netzbetreiber hat die permanente Verfügbarkeit des Netzes für seine Kunden oberste Priorität. Entsprechend schnell müssen Störungen bearbeitet werden. „Wir garantieren eine Reaktionszeit von maximal 15 Minuten nach Auftreten eines Alarms“, so Koopmann. Mithilfe des Life-Monitorings sind die Spezialisten von Syserso Networks in der Lage, sofort reagieren zu können, ein großer Vorteil gegenüber klassischen Bereitschaftsdiensten. „Bei Bereitschaftsdiensten kann es durchaus bis zu einer Stunde dauern, bis sich ein Techniker in das Netz eingewählt hat, den jeweiligen Alarm analysiert und eine Lösung zur Behebung der Störung entwickelt hat. Da wir den Fehler durch die Integration in die Kundeninfrastruktur direkt im System sehen, können wir umgehend und gezielt reagieren. Entweder leiten wir selbstständig sofortige Entstörungsmaßnahmen ein oder informieren Techniker und ziehen bei Bedarf weitere Dienstleister hinzu. Auf diese Weise lassen sich Fehler effizient, schnell und kostengünstig beheben. In den meisten Fällen handelt es sich bei nächtlich auftretenden Störungen nicht um kritische Probleme, die sofortige Maßnahmen erfordern; oft können diese bis zum nächsten Arbeitstag warten. Der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers wird jedoch standardmäßig bei jeder Störung alarmiert, sodass die Mitarbeiter gesetzlich verpflichtet sind, eine 11-stündige Ruhezeit einzuhalten, bevor sie erneut tätig werden dürfen. Durch die fundierte Expertise und sorgfältige Vorqualifikation der Störungen durch die NOC-Mitarbeiter von Syserso Networks wird sichergestellt, dass die Fachkräfte des Netzbetreibers nur bei tatsächlich kritischen Vorfällen alarmiert werden.“

Selbstverständlich erfolgt nach dem Abschluss der Arbeiten immer eine Überprüfung, ob das System wieder reibungslos funktioniert.

Syserso Networks ist ein führender Systemintegrator und Servicedienstleister im Bereich der Telekommunikation. Das Unternehmen realisiert seit mehr als 25 Jahren zukunftssichere Telekommunikationsnetze für öffentliche und private Netzbetreiber. Neben Aufbau, Bereitstellung, Einrichtung und Wartung von Transport-, Access- und IMS/Softswitch-Netzwerken, bietet Syserso Networks mit eigenem Network-/Security-Operations-Center (NOC/SOC) ein breites Spektrum an Dienstleistungen sowie Managed- und Cloud-Services. Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen durch ein umfangreiches Portfolio im Security-Bereich aus.

Bildquelle: Syserso Networks