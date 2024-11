Charity-Event von Bisalina und SK Gaming: 40 Creator*innen sammeln Spenden für UNICEF und SOS Kinderdorf

Köln, 8. November 2024 – Am 30. November versammeln sich 40 Creator*innen bei dem exklusiven Charity-Event „Bisalina Speedruns powered by REWE“ in der Magenta Facility von SK Gaming, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Vor mehr als 50 Gästen aus Politik und Wirtschaft wird ein ganztägiger Stream von 12:00 bis 20:00 Uhr live übertragen. Im Rahmen des Events findet zudem eine B2B-Veranstaltung sowie eine Charity-Auktion statt. Unterstützt werden zwei namhafte Organisationen: UNICEF und SOS Kinderdorf. Organisiert wird die Aktion von SK Gaming und Lucina „Bisalina“ Hum, die seit 2016 die „Bisalina Speedruns“ organisiert, das größte internationale Speedrunning Event. Zusätzlich ist Lucina als Moderatorin auf verschiedenen Messen vertreten.

Das Charity-Event von Bisalina und SK Gaming bietet eine einzigartige Mischung aus Unterhaltung, Gaming-Inhalten und sozialem Engagement. In der Offline-Veranstaltung für geladene Gäste, die auf über 30 Kanälen gestreamt wird, liegt der Fokus auf Speedruns, Gaming-Turnieren und unterhaltsamen Challenges. Der Hauptstream wird auf dem Twitch-Kanal der Organisatorin Bisalina übertragen: https://www.twitch.tv/bisalina Gleichzeitig werden Spenden über die Plattform Betterplace gesammelt.

Insgesamt 40 Creator*innen begleiten die Spendenaktion, darunter bekannte Twitch- und YouTube-Größen wie Sarahtoninx9, Vicotryona, BigSpin, GustafGabel, Dinossindgeil, Dävid und Bubzia, der für seine Speedruns mit verbundenen Augen bekannt ist.

Neben dem Gaming-Programm wird es eine besondere Charity-Auktion geben, bei der Creator*innen verschiedene Artikel versteigern. Darunter befinden sich auch einzigartige Goodies, wie extra für die Höchstbietenden eingesprochene Voicelines bekannter Synchronsprecher. Zu den am Charity-Event teilnehmenden Creator*innen gehört unter anderem Christian Solmecke, der mit einem unterschriebenen Taschenanwalt etwas zur Auktion beisteuert.

Zeitgleich findet ein B2B-Networking-Event statt, bei dem sich 50 ausgewählte Gäste aus der Medien- und Messebranche, darunter Creator*innen und Politiker*innen, austauschen können. Durch den Mix aus B2C (Livestream) und B2B-Komponenten wird das Event zu einem zentralen Anlaufpunkt für die Gaming- und Medienwelt.

Schon bei der gamescom 2024 hat sich gezeigt, wie groß der Einfluss von Gaming auf das gesellschaftliche Engagement sein kann. Das Charity-Event auf der gamescom war das größte externe Live-Event mit über 60 teilnehmenden Creator*innen. Nun folgt das nächste Highlight – und dieses Mal mit noch stärkerem Fokus auf Spenden und sozialem Engagement.

Datum: 30. November 2024

Zeit: 12:00 – 20:00 Uhr

Ort: Magenta Facility von SK Gaming, Köln

Hauptstream: https://www.twitch.tv/bisalina

Spendenplattform: Betterplace

Die Agentur yellow house vereint als deutsches Kommunikations- und

Beratungspowerhouse jahrelange fachliche Expertise mit großer

Leidenschaft für Gaming, E-Sport und Internetkultur. Seit mehr

als zehn Jahren begleitet die Agentur bedeutende

Veranstaltungen, Protagonisten und Produkte kommunikativ

und setzt sie gekonnt in Szene. Digitale Communities besitzen

ihre eigenen Sprachen, Helden, Kulturen und Plattformen – und

yellow house ist mittendrin.

