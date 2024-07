R&I-Planung wird noch flexibler und intelligenter

Moers – 11. Juli 2024: M4 P&ID ist eine R&I-Software, die eine intelligente verfahrenstechnische Planung ermöglicht. Mit dem gerade erschienenen Premium-Paket erhält die Software nun einen noch größeren Funktionsumfang und noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten.

Intelligente Nummerierungssysteme

Das neue M4 P&ID Premium-Paket beinhaltet ein intelligentes Nummerierungssystem, das jedem Unternehmen die Verwendung der eigenen Nummerierungen für Komponenten ermöglicht. Damit können Unternehmen ihre vorhandenen Kennzeichnungssysteme für die Nummerierung von Geräten, Aggregaten, Betriebsmitteln und Anlagenteilen nutzen und individuell anpassen. Dies schließt auch das KKS-System (Kraftwerk-Kennzeichensystem) sowie ähnliche Systeme ein. Diese Flexibilität ermöglicht es, auf projekt- und kundenspezifische Anforderungen genau einzugehen. Dabei kann die Software auch mehrere Kennzeichnungssysteme beinhalten, zwischen denen die Benutzer je nach Projekt wählen können.

Integration von Bildern

Das neue M4 P&ID Premium-Paket unterstützt die Integration von Grafiken, Fotos, Bildern und Scans direkt in die Fließbilder. Dies sorgt für eine detailliertere und anschaulichere Darstellung der einzelnen Projekte, da nun bestehende Pläne, Fotos oder andere Bilddokumente direkt in den Fließbildern verarbeitet werden können. Außerdem stehen Funktionen zum Editieren der einzelnen Bilder zur Verfügung. Die Fließbilder können so ohne großen Aufwand um zusätzliche Informationen oder Grafiken ergänzt werden, die das Projekt noch besser veranschaulichen.

Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten

Ein weiteres Highlight des neuen Premium-Pakets sind die erweiterten Konfigurations- und Installationsmöglichkeiten. Diese erlauben eine noch umfassendere Anpassung der Software an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Unternehmen. Insbesondere in einer Mehrbenutzerumgebung oder bei der zentralen Verwaltung von Katalogen bietet das M4 P&ID Premium-Paket entscheidende Vorteile.

M4 P&ID Premium-Paket live erleben

Das M4 P&ID Premium-Paket steht ab sofort zur Verfügung. Interessierte Unternehmen können sich direkt mit dem CAD Schroer-Team in Verbindung setzen und die Software live erleben. „Mit M4 P&ID Premium erhalten unsere Kunden nun noch mehr Flexibilität und Funktionalität bei der Planung ihrer R&I-Projekte. Die individuellen Nummerierungssysteme und die Möglichkeit zur Bildintegration eröffnen neue Wege für eine präzisere und effizientere Planung,“ so Gilbert Koch, Geschäftsführer der CAD Schroer GmbH.

Fazit: Mit dem neuen M4 P&ID Premium-Paket erhält die produktive R&I-Software noch mehr Funktionalität und Konfigurationsmöglichkeiten für eine noch flexiblere verfahrenstechnische Planung.

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

