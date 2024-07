fischerAppelt, live marketing holt Jan Milkereit zur Weiterentwicklung des Experience Marketing

Als Experte für integrierte Markenkommunikation steigt Jan Milkereit innerhalb der Agenturgruppe fischerAppelt bei den Spezialisten für Experience Marketing ein und wird die kommunikative Weiterentwicklung der Sparte als Director und Teil des Management Boards mitgestalten.

Der 46-jährige blickt auf eine Karriere in der Entwicklung von integrierten Kommunikationslösungen bei der BBDO- und der fischerAppelt-Gruppe zurück, wo er den Aufbau der übergreifenden Sportmarketing-Unit und den strategischen Ausbau des Leistungsportfolios für Kunden wie Deutsche Post DHL, Lanxess sowie Hisense verantwortet hat. Zuletzt leitete er als Chief Operating Officer der TAS die strategische Transformation und Weiterentwicklung hin zu einer digital-integrierten Kommunikationsagentur. Er war dort unter anderem für Kunden wie die Deutsche Telekom, RWE, den Deutschen Olympischen Sportbund sowie das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und Energie in der strategischen und ganzheitlichen Kommunikationsberatung tätig. Nach acht Jahren kehrt Milkereit nun zu fischerAppelt, live marketing zurück.

Dino Büscher, Geschäftsführer von fischerAppelt, live marketing sagt: „Wir freuen uns, mit Jan Milkereit einen sehr geschätzten Kollegen erneut für uns gewinnen zu können, der fischerAppelt und unser Portfolio bestens kennt und die integrierte Arbeit der Gruppe schätzt. Für fischerAppelt, live marketing bedeutet diese Verpflichtung die Möglichkeit, die Entwicklung der Agentur hin zu ganzheitlichen und immersiven Erlebnissen weiter auszubauen. Wir sehen uns für die zukünftige Entwicklung im Sinne des ganzheitlichen Experience Marketing damit sehr gut aufgestellt.“

„Ich freue mich sehr darüber, wieder Teil von fischerAppelt zu sein und bei den Spezialisten für Experience Marketing auf viele bekannte Kollegen zu treffen, mit denen ich bereits sehr vertrauensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet habe. Wer die Zukunft der Kommunikation gestalten will, braucht eine ganzheitliche Strategie und bewegende Kommunikation entlang aller Touchpoints hin zu einem ganzheitlichen Markenerlebnis. Dadurch wollen wir die emotionale Verbindung zwischen Marken, Unternehmen und Institutionen mit ihren Communitys langfristig vertiefen“, sagt Milkereit, der seine Tätigkeit Anfang Juli aufgenommen hat.

