Hilton bietet Hilton Honors Kreditkarte an

Zusammenarbeit mit der Advanzia Bank für deutsche und österreichische Kunden

Mitglieder kommen in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, darunter ein exklusives Anmeldeangebot und ein sofortiges Upgrade auf den Hilton Honors Gold-Status

-Die Hilton Honors-Kreditkarte der Advanzia Bank bietet ein sofortiges Upgrade auf den Hilton Honors-Gold-Status, ein kostenloses Reiseversicherungspaket sowie gebührenfreie Abhebungen und Devisenwechsel am Geldautomaten.

-Karteninhaber erhalten 7.500 Hilton Honors Bonuspunkte, wenn sie bis zum 31. August 2024 einen Einkauf tätigen

-Karteninhaber erhalten zwei Hilton Honors-Punkte für jeden anrechenbaren Euro, der in Hilton-Hotels ausgegeben wird, und einen Punkt für jeden Euro, der anderswo ausgegeben wird.

-Das schnelle und einfache Antragsverfahren der Advanzia Bank bringt die Hilton Honors-Kreditkarten schneller als je zuvor zu den Kunden.

London – 11. Juli 2024 – Hilton (NYSE: HLT) gibt heute in Zusammenarbeit mit der Advanzia Bank die Einführung einer neuen Hilton Honors-Kreditkarte in Deutschland und Österreich bekannt, die eine Reihe von Vorteilen für Karteninhaber bietet.

Mit der neuen Hilton Honors Kreditkarte können Kartenmitglieder Hilton Honors Punkte für alltägliche Ausgaben sammeln. Sie erhalten einen Punkt für jeden Euro, der mit der Karte ausgegeben wird, und zwei Punkte für jeden anrechenbaren Euro, der in Hilton Hotels ausgegeben wird. Diese Punkte können für kostenlose Hilton-Hotelaufenthalte und andere Hilton Honors-Vorteile wie exklusive Musik- und Sporterlebnisse eingelöst werden. Karteninhaber profitieren außerdem von einem kostenlosen Reise-Versicherungspaket sowie von einem sofortigen Upgrade auf den Hilton Honors Gold-Status, der ihnen die Tür zu Elite-Vorteilen wie einem kostenlosen kontinentalen Frühstück oder Gutschriften für Speisen und Getränke* sowie Upgrades für verfügbare Zimmer öffnet.

Dank des benutzerfreundlichen, schnellen und vollständig digitalen Antragsprozesses der Advanzia Bank kommen Antragsteller schneller als je zuvor in den Genuss dieser Vorteile, einschließlich eines zeitlich begrenzten Hilton Honors-Punkte-Willkommensbonus. Mit flexiblen, kontaktlosen Zahlungsoptionen, einschließlich Google Pay, Apple Pay und Garmin Pay, war es noch nie so einfach, zukünftige Hilton-Aufenthalte zu verdienen.

„Mit unserer neuen Kreditkarte können unsere Kunden auf einfache Weise Punkte für alltägliche Einkäufe sammeln, die sie für einen großartigen Aufenthalt in Hilton-Hotels auf der ganzen Welt einsetzen können – und sie bietet außerdem Elite-Vorteile bei Aufenthalten in unseren Hotels und eine kostenlose Reiseversicherung“, so Heather Laverne, Vice President und Head of International Co-Brands bei Hilton. „Wir freuen uns, die Karte in Deutschland und Österreich einzuführen, wo Hilton über eine starke und wachsende Hotelpräsenz und viele treue und geschätzte Gäste hat.“

Mit dieser Partnerschaft stärkt die Advanzia Bank ihre führende Position als Anbieter von erstklassigen Cards-as-a-Service-Lösungen in ganz Europa. Linda Früh, Chief Product & Commercial Officer bei der Advanzia Bank, sagt: „Wir freuen uns, die neue Hilton Honors Credit Card powered by Advanzia Bank in Deutschland vorzustellen, mit der sich Kartenmitglieder durch ihre Ausgaben zukünftige Hilton-Aufenthalte verdienen können. Als digitale Bank mit fundierten lokalen Kenntnissen ist Advanzia einzigartig positioniert, um die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und neue Antragsteller schnell und einfach zu registrieren.“

*Abhängig von Marke und Region

