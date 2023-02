Reizdarmsyndrom: Was tun, wenn der Darm verrückt spielt

Ernährungsmediziner sieht falsche Ernährung als Ursache

Über 10 Prozent der Weltbevölkerung leiden unter dem Reizdarmsyndrom. Die Symptome des Reizdarmsyndroms reichen von gelegentlichen Bauchschmerzen und Stuhlunregelmäßigkeiten und treten auch häufig in der gesunden Bevölkerung auf.

Für den Schweizer Ernährungsmediziner Dr. med. Frank Schulze M.Sc. sind besonders die Ernährung mit Fleisch, Süßigkeiten und Weizen negative Einflussfaktoren und sollten deshalb nur eine untergeordnete Rolle im Ernährungsplan darstellen.

Weltweit wird die Häufigkeit des Auftretens (Prävalenz) von Reizdarmsyndrom-Krankheitsfällen in ärztlicher Behandlung auf rund 11 Prozent geschätzt. Diese Prävalenz ist in den verschiedenen Ländern trotz unterschiedlicher Lebensstile und Ernährungsgewohnheiten ähnlich.

Ernährungsfaktoren können laut einer gemeinsamen Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM) von Juni 2021 Symptome des Reizdarmsyndroms hervorrufen.

Ernährungstherapeutische Maßnahmen sind deshalb sinnvolle Bestandteile bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms. Bei günstiger Symptomatik kann die Behandlung sogar auf eine Diätberatung beschränkt bleiben.1

Dass die Ernährung entscheidend für das Entstehen und die Behandlung des Reizdarmsyndroms ist, bestätigt der Ganzheits- und Ernährungsmediziner Dr. med. Frank Schulze. „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Darm den Motor unseres Lebens darstellt. Er sorgt nicht nur für den Treibstoff für die Verdauung von Nahrungsmitteln, sondern beeinflusst von Kopf bis Fuß zentrale Prozesse“, so Schulze. „Wie es unserem Darm geht, betrifft den ganzen Körper.“

Menschen zu einem gesunden Ernährungsverhalten zu führen, ist für den Mediziner deshalb Herausforderung und Leidenschaft zugleich. Damit das klappt hat er zusammen mit seiner Frau, der Ernährungswissenschaftlerin Pia Maria Schulze ein Konzept für die Ernährung entwickelt, das nicht nur wohltuend für den Darm ist, sondern auch zum nachhaltigen Abnehmen bei Übergewicht führt.

Bei einem Drei-Phasen-Programm kommen die eigens entwickelten Nährstoffwürfel Swiss-QUBE zum Einsatz, die mit einer Abdeckung von 100 Prozent des täglichen Nährstoffbedarfs reich an allen wichtigen Vitaminen und Mineralien sind, die der Körper benötigt. Damit unterstützen die Würfel nicht nur ein Abnehmen auf gesunde Weise, sondern verhindern auch Heißhunger sowie den berühmten Jojo-Effekt.

„Jeder Mensch kann positiv auf das Wohlbefinden seines Darms einwirken – nämlich durch seinen Lebensstil“, ist sich Ernährungsexperte Schulze sicher. Die Ernährung spielt für ihn eine entscheidende Rolle: „Essen wir regional, saisonal und ausgewogen, vermeiden wir Dauerstress und Genussmittel, dann funktioniert unser Darm in der Regel wunderbar. So bekommen wir auch Reizdarm-Symptome wie Blähungen, Verstopfung oder Durchfall in den Griff.“

1 Quelle: S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e. V., Juni 2021

Zur Person: Dr. med. Frank Schulze M.Sc.

Nach seiner Ausbildung zu seinem Erstberuf Landwirt (allgemeine Landwirtschaft Schwerpunkt Rinderzucht und Milchwirtschaft, Landbau) studierte Frank Schulze Medizin und bildete sich in den folgenden Jahren zum Ganzheits- und Ernährungsmediziner weiter.

Nach dem Betrieb einer eigenen Praxisklinik in Dreieich bei Frankfurt/Main folgte ein eigenes „Ganzheitliches Therapiezentrum“ auf dem Peleponnes in Griechenland sowie ein ganzheitliches Therapiezentrum in der Maremma in der Südtoskana. Außerdem übernahm er Chefarzttätigkeiten in verschiedenen Kliniken und Sanatorien für Ganzheitsmedizin in Deutschland und der Schweiz.

In seinen Therapiezentren wurden seine Patient*innen nicht nur mit ganzheitlichen naturheilkundlichen Therapieverfahren behandelt, sie durften auch selbst auf Bio-Höfen die landwirtschaftliche Arbeit kennen lernen.

Aus den im Laufe der Jahre gesammelten Erkenntnissen entwickelte Schulze ein Dreiphasenkonzept für eine nachhaltige Ernährungsumstellung. Mit dem Ernährungsprodukt Swiss-QUBE unterstützt er Menschen dabei, zu einer rundum bewussteren Ernährung zu finden, die auf individuelle Bedürfnisse angepasst ist.

Was ist Swiss-QUBE?

Swiss-QUBE sind speziell konzipierte Nährstoffwürfel, die dem Körper dank ihrer Rezeptur alle wichtigen Vitamine und Mineralien bieten, die er für eine gesunde und leistungsfähige Funktionsweise benötigt.

Dabei handelt es sich um ein fein granuliertes vegetarisches und alternativ: veganes Naturprodukt, das alle Nährstoffe beinhaltet und so die Körper- und Gehirnleistung auf ein Maximum verbessert.

Die Rezeptur sorgt für eine angenehme und lange Sättigung, sodass im Rahmen eines 3-Phasen-Programms ein rasches Abnehmen auf gesunde Weise eintreten kann. Heißhunger-Attacken sowie der berüchtigte Jojo-Effekt bleiben aus.

Alle enthaltenen Rohstoffe sind qualitativ hochwertig und werden unter strenger Aufsicht verarbeitet. Auf diesem Weg werden die enthaltenen Nährstoffe geschont, sodass alle Vitamine, Mineralien und Co. erhalten bleiben. Die hoch komplexe, pflanzliche Rezeptur hat einen überaus positiven Effekt auf den menschlichen Körper. Sie deckt bei Einhaltung der empfohlenen Verzehrmenge bis zu 100 Prozent des täglichen Nährstoffbedarfs ab. Swiss-QUBE sind klein, praktisch, nährstoffreich und kalorienarm. Sie stellen an jedem Tag eine gesunde Ernährung sicher. Somit sind die „praktischen Würfel“ ideale Abnehm- sowie Fastenbegleiter und helfen, langfristig einen nachhaltig gesunden Lebensstil zu etablieren.

Swiss-QUBE gibt es bei ausgewählten Händlern und online bei: https://swiss-qube.com/

Swiss Elan Devices AG

Als Schweizer Familienunternehmen legt die Swiss Elan Devices AG mit den Swiss-QUBE größten Wert auf Qualität und Wertschätzung. Das fängt bei der Firmenpolitik an und vollzieht sich auch bei der Produktion der QUBE. Alle Zutaten werden gewissenhaft ausgewählt und die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt. Dabei stehen immer die Umwelt und die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Blick.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die hochwertigsten Rohstoffen zu wählen, sondern mit diesen auch verantwortungsbewusst umzugehen.

Alle Erwartungen an eine gesunde Ernährung zu erfüllen, die zu einem zufriedeneren und leistungsfähigeren Lebensstil führt, ist Vision und Ziel des Swiss-QUBE zugleich.

