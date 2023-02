Manch einer der hier im Land von Tofu hört,

meint er ist geschmacklos, was ihn sehr stört.

So etwas hat es früher nicht gegeben.

Doch jetzt gehört es für viele zum Leben.

Vegetarisch ist in aller Mund,

und wie es heißt, ist es auch noch gesund.

Soll ich es probieren oder besser nicht?

Fragen, wo manch einer sich den Kopf drüber zerbricht.

Aber wieso nicht mal etwas Neues versuchen,

wie zum Beispiel einen Kartoffelkuchen?

Also haben Sie Mut und begeben sich auf eine köstliche Reise,

Sie werden sehen, es schadet nicht und vielleicht ändert es sogar Ihre Sichtweise.

Rezepttipp mit Tofu

Tofu-Apfel-Pfanne(© Britta Kummer, Kummers vegetarische Köstlichkeiten – einfach nur lecker)

Zutaten für 3 Personen:

300 g Räuchertofu

2 Zwiebeln

3 säuerliche Äpfel

2 EL frisch gehackte Petersilie

200 ml Sojasahne

1 EL süßer Senf

3 EL Sonnenblumenöl

1 – 2 Prisen Salz

1 – 2 Prisen Pfeffer

Zubereitung:

Räuchertofu in mundgerechte Stücke schneiden.

Zwiebeln schälen und fein würfeln.

Äpfel schälen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden.

Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und den Tofu darin scharf anbraten.

Zwiebel und Apfelstücke zugeben und mitdünsten.

Sojasahne zufügen und aufkochen. Senf unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles bei schwacher Hitze 10 Minuten köcheln lassen.

Tofu-Apfel-Senf-Pfanne auf Tellern anrichten und mit Petersilie bestreut servieren.

Buchbeschreibung „Kummers vegetarische Köstlichkeiten – einfach nur lecker“

Es ist kein Geheimnis, dass Kummers gerne gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Das ist schon Familientradition. Zusammen macht es schließlich viel mehr Spaß.

So auch in diesem Werk. Freuen Sie sich auf schmackhafte und abwechslungsreiche vegetarische Rezepte, die es verdient haben, nachgekocht zu werden. Sie wissen ja, vegetarisches Essen ist keineswegs langweilig.

Die vegetarische Küche ist vielfältig, schmackhaft, ausgewogen, bunt, gesund und bringt Abwechslung auf den Speiseplan. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, werden die Rezepte von Reimen und Geschichten begleitet.

Worauf warten Sie also noch? An die Töpfe und los!

Kummers wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/kummers-vegetarische-koestlichkeiten-einfach-nur-lecker-britta-kummer-9783756206919

Produktinformation:

Herausgeber:‎ BoD – Books on Demand; 1. Edition (26. September 2022)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:‎ 112 Seiten

ISBN-10: 3756206912

ISBN-13: 978-3756206919

Auch als E-Book erhältlich!

Trailer:

https://youtu.be/N_keeuS4LqY

Rezeptliste:

Salat: Gurken-Zwiebel-Carpaccio, Kohlrabi-Salat, Staudensellerie-Salat, Eier-Salat, Mandarinen-Reis-Salat, Möhren-Zucchini-Salat

Suppen und Eintöpfe: Gemüse-Nudelsuppe, Kartoffelsuppe, Käsesuppe, Süßkartoffel-Linsen-Eintopf, Steckrüben-Kartoffel-Eintopf, Papaya-Zucchini-Eintopf, Kürbis-Kartoffel-Eintopf, Linsen-Eintopf, Kartoffel-Rosenkohl-Eintopf, Bohnen-Eintopf

Gemüse: Möhrenplätzchen, Gemüseomelette, Kartoffel-Paprika-Gulasch, Weißkohlröllchen, Fenchel-Apfel-Curry Gemüse-Frischkäse-Ragout, Kichererbsen-Gemüse-Curry, Möhren-Pistazien-Couscous

Nudeln: Nudelpastete, Mie-Nudeln in Kokosmilch, Spaghetti in Ricotta-Sahnesoße, Nudeln mit Gemüse und Feta ,Nudel-Pfanne, Nudelrollen

Ofengerichte: Blumenkohl mit Haube, Lauch-Eier-Auflauf, Rosenkohl-Gehacktes Auflauf, Gemüse-Ei-Auflauf, Gemüse-Frischkäse-Auflauf, Schupfnudelauflauf, Zucchini-Möhren-Auflauf

Quer Beet: Würstchengulasch, Kartoffeln mit Radieschen-Kräuterquark, Brokkoli-Knödel, Kartoffelkuchen, Auberginen-Pizza, Herzhafte Muffins

Pfannengerichte: Zuckerschoten-Pfanne, Champignon-Tomaten-Pfanne, Zucchinipfanne süß sauer, Möhrenpfanne, Blumenkohl-Walnuss-Pfanne, Champignonpfanne mit Polentawürfel, Romanesco-Reis-Pfanne, Ananas-Reispfanne, Chinakohl-Rosinen-Pfanne

Tofu: Tofu-Apfel-Pfanne, Fruchtiges Tofu, Tofu-Champion-Ragout, Tofu in Senfsoße, Tofu-Hirse-Topf, Tofu-Kokos-Curry

Dessert im Glas: Preiselbeer-Vanillejoghurt-Dessert im Glas, Apfelmus-Pflaumenquark-Dessert im Glas, Mandarinen-Quark-Dessert im Glas, Cheesecake-Dessert im Glas, Apfel-Birnen-Quark-Dessert im Glas, Erdbeer-Quark-Dessert im Glas, Himbeer-Mascarpone-Dessert im Glas, Amarettini-Birnen-Dessert im Glas

