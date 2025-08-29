Brady Etikettendrucker mit Autoerkennung erleichtern die Kennzeichnung in Industrie und Labor. Materialien und Farbbänder werden automatisch erkannt – schnell, komfortabel und fehlerfrei.

MAKRO IDENT stellt vor: Brady Etikettendrucker mit Autoerkennung setzen neue Maßstäbe für effiziente und komfortable Kennzeichnung in Industrie und Labor. Diese Technologie ermöglicht es, Etikettenrollen und Farbbänder ohne manuelle Konfiguration zu wechseln. Die Drucker erkennen die eingesetzten Materialien automatisch, laden die passenden Einstellungen und sind sofort einsatzbereit. Damit gehören zeitaufwändige Eingaben am Gerät der Vergangenheit an. Anwender profitieren von höherem Komfort, reduzierten Fehlerquoten und schnelleren Arbeitsabläufen.

Vorteile der Brady Etikettendrucker mit Autoerkennung

Nahezu alle aktuellen Modelle sind mit dieser innovativen Funktion ausgestattet. Sobald eine Etikettenrolle eingelegt wird, lesen die Drucker den integrierten Chip auf dem Material aus und stellen die optimalen Druckparameter wie Temperatur, Geschwindigkeit und Materialtyp automatisch ein. Auch Farbbänder werden zuverlässig erkannt und angepasst, sodass kein manueller Eingriff erforderlich ist. Ausnahmen bilden der BBP12 und der Brady i7100, die sich an erfahrene Anwender richten.

Einsatz in Industrie und Labor

In industriellen Produktionsumgebungen ist der Vorteil der automatischen Erkennung besonders groß. Maschinenkennzeichnungen, Warn- und Sicherheitshinweise sowie Logistiketiketten lassen sich schneller und fehlerfrei erstellen. Gerade bei häufigen Materialwechseln sparen die Geräte wertvolle Zeit und reduzieren Stillstandzeiten. Selbst in komplexen Fertigungslinien mit unterschiedlichen Etikettentypen gewährleisten die Drucker eine gleichbleibend hohe Qualität.

Im Labor bieten die Brady Etikettendrucker mit Autoerkennung enorme Erleichterungen. Probenröhrchen, Kryo-Ampullen, Objektträger oder Fläschchen können ohne aufwändige Einstellungen präzise und dauerhaft gekennzeichnet werden. Diese Effizienz ist besonders in Biobanken und Forschungseinrichtungen mit hohem Probenaufkommen entscheidend. Selbst nach Lagerung bei −196 °C bleiben die Etiketten lesbar und haften sicher auf Glas, Kunststoff und Metall.

Komfort und schnelle Einführung

Dank einfacher Bedienung sind die Drucker sowohl für erfahrene Mitarbeitende als auch für Anwender ohne spezielle Vorkenntnisse geeignet. Das benutzerfreundliche Design und die intuitive Menüführung reduzieren die Einarbeitungszeit erheblich. Mit ihrem breiten Einsatzspektrum – von tragbaren Geräten bis zu Hochleistungsdruckern – bieten die Brady Etikettendrucker mit Autoerkennung optimale Lösungen für jede Arbeitsumgebung.

Der Customer Service von MAKRO IDENT berät umfassend bei der Auswahl des geeigneten Druckers, der optimalen Etikettenmaterialien und Farbbänder. Weiterführende Informationen finden Interessierte auf makroident.de.

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: A. Hentschel

WEB: www.makroident.de